Bước đột phá giúp giá pin xe điện tương lai "rẻ như cho"

Chi phí pin đắt đỏ luôn là rào cản lớn nhất khiến xe điện khó tiếp cận người dùng đại chúng. Tuy nhiên, một bước đột phá đáng kinh ngạc từ các nhà khoa học Skoltech có thể sớm thay đổi điều đó, hứa hẹn một tương lai nơi xe điện không chỉ rẻ hơn mà còn mạnh mẽ và thân thiện với môi trường hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Skolkovo (Nga) vừa công bố một phát hiện có thể định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp xe điện. Họ đã tìm ra một vật liệu mới có khả năng thay thế hoàn toàn than chì (graphite) trong việc sản xuất cực âm của pin.

Các nhà nghiên cứu tìm ra cách thay thế hoàn toàn than chì trong pin xe điện.

Tạm biệt than chì đắt đỏ và ô nhiễm

Hiện nay, hầu hết pin xe điện đều sử dụng than chì làm vật liệu cho cực âm. Tuy nhiên, quy trình sản xuất than chì tổng hợp lại phụ thuộc vào dầu mỏ và các lò nung bằng than đá, gây ô nhiễm khí quyển. Hơn nữa, chi phí cao của vật liệu này cũng là nguyên nhân chính khiến giá pin, và kéo theo là giá xe điện, luôn ở mức cao.

Hydrocarbon thơm đa vòng: Lời giải từ vật chất hữu cơ

Vật liệu mới mà nhóm Skoltech tìm ra là hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) – một hợp chất tự nhiên hình thành từ sự phân hủy của các vật chất hữu cơ. Điều này có nghĩa là chúng không chỉ có nguồn cung dồi dào, rẻ tiền mà còn thân thiện với môi trường hơn rất nhiều.

Các nhà khoa học đã chế tạo hợp chất này thành dạng tinh thể và sử dụng làm cực âm cho pin. Kết quả thu được vô cùng ấn tượng là pin không chỉ hoạt động hoàn hảo mà còn cho dung lượng lưu trữ năng lượng cao hơn so với pin dùng than chì.

"Kết quả của chúng tôi cung cấp thông tin nền tảng và thực tiễn quan trọng về triển vọng của việc sử dụng vật liệu này cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng", nhóm nghiên cứu khẳng định trong công bố trên Tạp chí Journal of Energy Storage.

Triển vọng cho tương lai xe điện

Phát hiện này được xem là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực làm cho xe điện trở nên bền vững và dễ tiếp cận hơn. Khi mà nhiều người vẫn còn hoài nghi về hiệu quả và tác động môi trường của pin, những đột phá như thế này là câu trả lời đanh thép, mở ra cánh cửa cho xe điện trở thành phương tiện phổ biến trong tương lai gần.

Dù nghiên cứu mới được công bố vào cuối tháng 6 vừa qua và chưa có kế hoạch sản xuất quy mô lớn, nó đã thắp lên hy vọng về một thế hệ xe điện giá rẻ cho tất cả mọi người.