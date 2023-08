Đổi thương hiệu thành X, Twitter bị người dùng "khủng bố" đánh giá

Theo TechCrunch, việc Elon Musk đổi thương hiệu Twitter thành X với tham vọng mang đến một ứng dụng “tất cả trong một” hiện đang đối mặt với khó khăn mới. Theo đó, nhiều người dùng tại Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng của họ về việc thay đổi tên Twitter, dẫn đến ứng dụng X trên cửa hàng App Store đang nhận về hàng loạt đánh giá tiêu cực 1 sao.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường Sensor Tower, kể từ ngày 24/7 (ngày thương hiệu Twitter chính thức bị thay đổi), lượng đánh giá 1 sao của ứng dụng X đã gia tăng lên đến 78%, tăng từ mức 50% vốn đã không mấy tích cực từ trước đó.

Các bài đánh giá tiêu cực mới đã bày tỏ quan điểm của người dùng về việc đổi thương hiệu, họ cho biết rằng cảm thấy khó chịu với logo và tên mới của ứng dụng mạng xã hội.

Một số người dùng yêu cầu Musk trả lại chú chim xanh với nội dung đánh giá “Bring back the BIRD”, “GIVE US BACK THE BIRD!!!”.

Trong khi đó, những người khác lên tiếng chỉ trích thẳng thừng rằng “Good app gone bad – một ứng dụng tốt đã trở nên tồi tệ”, “Ugly – thật xấu xí” hoặc “What is X? – X là cái gì vậy?”.

Việc xóa bỏ chú chim xanh Twitter đang bị người dùng phản đối dữ dội.

Bên cạnh những điều tiêu cực, X cũng đang đón nhận một số tín hiệu lạc quan. Trên thực tế, theo dữ liệu của Sensor Tower, số lượt cài đặt trên toàn thế giới của X đã tăng 20% mỗi tuần sau khi đổi thương hiệu. Mức tăng trưởng người dùng hàng tuần cũng tăng 3 - 4%.

Đầu tháng này, CEO Linda Yaccarino của X, tuyên bố rằng mức sử dụng ứng dụng đang ở mức cao nhất mọi thời đại và vào ngày 28/7. Elon Musk cũng chia sẻ rằng người dùng hàng tháng đã đạt mức cao mới trong năm nay. Tuy nhiên, các lãnh đạo của nền tảng không đưa ra chính xác thời điểm mà X đạt được cột mốc tăng trưởng mới.

Nhưng Sensor Tower cũng chỉ ra rằng thời gian mà mỗi người dùng dành cho ứng dụng đã giảm 7% trong tuần, số phiên sử dụng hàng ngày trên mỗi người dùng cũng giảm 6% sau khi ứng dụng đổi tên thành X.

Nhìn chung, Twitter có thể đã không thành công dưới sự dẫn dắt của dàn lãnh đạo trước đây, nên sẽ có những lý do đằng sau để Elon Musk thực hiện những động thái thay đổi lớn và chuyển hướng mục tiêu mới cho mạng xã hội tiểu blog. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu X có thể phát triển mạnh hay không sau khi đánh mất lòng tin của một số người dùng Twitter lâu năm.

Nguồn: [Link nguồn]