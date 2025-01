Điểm qua toàn bộ lịch phát hành trò chơi của năm 2025

Năm 2025 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ với cộng đồng game thủ khi hàng loạt tựa game "bom tấn" sắp đổ bộ lên các nền tảng. Không chỉ có máy chơi game Nintendo Switch mới, các dòng PS5 và Xbox Series X/S cũng bước vào giai đoạn "chín chắn" hơn, sẵn sàng cho những trải nghiệm đỉnh cao. Đặc biệt, sự xuất hiện của siêu phẩm PS5 Pro sẽ là sân chơi mới đầy hấp dẫn cho các nhà phát triển khai thác sức mạnh phần cứng.

GTA 6 được kì vọng sẽ là "bom tấn" đình đám nhất của làng game năm 2025.

Những cái tên "hot" nhất trong năm nay được kỳ vọng gồm:

- Grand Theft Auto 6 (Rockstar Games): Phần tiếp theo được mong đợi từ lâu của series game hành động thế giới mở đình đám.

- Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo): Hành trình mới của nữ thợ săn tiền thưởng Samus Aran trong vũ trụ Metroid Prime.

- Death Stranding 2: On the Beach (Hideo Kojima): Tựa game tiếp theo của thiên tài làng game Hideo Kojima, hứa hẹn những ý tưởng độc đáo và cốt truyện sâu sắc.

- Fable (Xbox Game Studios): Phiên bản reboot của series game nhập vai hành động huyền thoại.

- Perfect Dark (The Initiative): Sự trở lại của nữ đặc vụ Joanna Dark trong tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất kinh điển.

Dưới đây là danh sách chi tiết về các tựa game đáng chú ý dự kiến ra mắt trong năm 2025:

Tháng 1/2025

- 10/1: Freedom Wars Remastered (PC, PS5, PS4, Switch)

- 14/1: Hyper Light Breaker (PC)

- 16/1: Donkey Kong Country Returns HD (Switch)

- 17/1: Dynasty Warriors: Origins (PC, PS5, XSX), Tales of Graces f Remastered (PC, PS5, PS4, Switch, XSX, XBO)

- 22/1: Ender Magnolia: Bloom in the Mist (PC, PS5, PS4, Switch, XSX)

- 23/1: Guilty Gear Strive (Switch), Star Wars Episode I: Jedi Power Battles (PC, PS5, PS4, Switch, XSX, XBO), Synduality: Echo of Ada (PC, PS5, XSX).

- 28/1: Cuisineer (PS5, Switch, XSX), Eternal Strands (PC, PS5, XSX), Neptunia Riders VS Dogoos (PS5, PS4, Switch), Orcs Must Die! Deathtrap (PC, XSX), The Stone of Madness (PC, PS5, Switch, XSX), Virtua Fighter 5 R.E.V.O. (PC), và Warside (PC, PS5, PS4, XSX, XBO, Switch)

- 30/1: Cardfight!! Vanguard Dear Days 2 (PC, Switch), Phantom Brave: The Lost Hero (PS5, PS4, Switch), Sniper Elite: Resistance (PC, PS5, PS4, XSX, XBO), Wizardry: The Five Ordeals (Switch).

Tháng 2/2025

- 5/2: Rift of the NecroDancer (PC, Switch)

- 11/2: Sid Meier’s Civilization VII (PC, Mac, PS5, PS4, Switch, XSX, XBO), Kingdom Come: Deliverance II (PC, PS5, XSX).

- 13/2: Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PC, PS5, PS4, Switch, XSX, XBO)

- 14/2: Date Everything! (PC, PS5, Switch, XSX), The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (PC, PS5, PS4, Switch), Tomb Raider IV–VI Remastered (PC, PS5, PS4, Switch, XSX, XBO).

- 18/2: Avowed (PC, XSX), Lost Records: Bloom & Rage Tape 1 (PC, PS5, XSX)

- 20/2: Kamitsubaki City Regenerate (PC, Switch)

- 21/2: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PC, PS5, PS4, XSX, XBO)

- 27/2: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? ~Fullland of Water and Light~ (PC, Switch)

- 28/2: Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)

Tháng 3/2025

- 4/3: Two Point Museum (PC, Mac, PS5, XSX)

- 6/3: FragPunk (PC, PS5, XSX), Split Fiction (PC, PS5, XSX), Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PC, PS5, PS4, Switch, XSX, XBO)

- 11/3: Wanderstop (PC, PS5)

- 18/3: Lost Records: Bloom & Rage Tape 2 (PC, PS5, XSX)

- 20/3: Assassin’s Creed Shadows (PC, Mac, PS5, XSX), BLEACH Rebirth of Souls (PC, PS5, PS4, XSX), Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Switch)

- 21/3: Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land (PC, PS5, PS4, Switch, XSX, XBO)

- 25/3: Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game (PC, PS5, Switch, XSX)

- 27/3: AI Limit (PC, PS5), Atomfall (PC, PS5, PS4, XSX, XBO), The First Berzerker: Khazan (PC, PS5, XSX)

- 28/3: inZOI (PC)

Tháng 4/2025

- 17/4: Koira (PC, PS5)

- 24/4: Fatal Fury: City of the Wolves (PC, PS5, PS4, XSX), The Hundred Line -Last Defense Academy- (PC, Switch)

Tháng 10/2025

23/10: Double Dragon Revive (PC, PS5, PS4, XSX, XBO)

Các trò chơi khác chưa xác định ngày phát hành có một sách này khá dài, bao gồm: 2XKO, 33 Immortals, The Alters, Anno 117: Pax Romana, ARC Raiders, ArcheAge Chronicles, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, Ballad of Antara, Battle Vision Network, Big Walk, Biped 2, Borderlands 4, Bubsy in: The Purrfect Collection, Cairn, Capcom Fighting Collection 2, Carmen Sandiego, Chernobylite 2: Exclusion Zone, Citizen Sleeper 2: Starward Vector,...

Lưu ý: Danh sách này có thể thay đổi khi các nhà phát triển cập nhật thông tin mới.