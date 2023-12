Danh sách 40 trò chơi nhỏ mà YouTube đang thử nghiệm

YouTube đang triển khai một bộ sưu tập các trò chơi nhỏ dưới dạng tính năng thử nghiệm dành cho một số người dùng chọn lọc, được đặt tên là YouTube Playables. Nếu bạn muốn chơi, đây là cách kích hoạt tính năng này và tham gia cuộc vui.

YouTube thử nghiệm 40 trò chơi nhỏ.

YouTube Playables là gì?

YouTube Playables là một tập hợp các trò chơi nhỏ trên YouTube, có thể được truy cập trên điện thoại thông minh thông qua ứng dụng YouTube hoặc thông qua trình duyệt web trên máy tính để bàn.

Tại thời điểm viết bài, YouTube Playables đã có 40 trò chơi nhỏ, tất cả đều không cần tải xuống hoặc cài đặt. Các trò chơi được chia thành tám thể loại trò chơi, chủ yếu tập trung vào các trò chơi liên quan đến câu đố, trí não và giải trí.

Dưới đây là tất cả các trò chơi mà bạn có thể truy cập trong phần YouTube Playables:

- Sports: 8 Ball Billiards Classic, Basketball FRVR, Carrom Clash, Super Goal

- Brain & Puzzle: Angry Birds Showdown, Brain Out, Collect Em All!, Color Pixel Art, Daily Crossword, Element Blocks, Gold Mahjong FRVR, Onet Connect Classic, Tile Master

- Arcade: Cannon Balls 3D, Color Burst 3D, Crazy Caves, Merge Master, Merge Pirates, Moving Co., Northern Heights, Om Nom Run, Pirate Pop, Slice It All!, Stack Bounce

- RPG & Strategy: Cube Tower, Endless Siege, Merge Heroes

- Racing: Draw Climber, Scooter Extreme

- Board & Card: Daily Solitaire, FreeCell Solitaire, Gin Rummy

- Simulation: Farm Land, My Space Pet, Rainy Boba Café

- Action: Magic Cat Academy, State.io

- Trivia & Word: Today’s Hurdle, Words of Wonders, Words of Wonders: Guru

Nhiều trò chơi trong số này được phát triển bởi các nhà phát triển trò chơi nổi tiếng như FRVR, Nitro Games, Vodoo, Aim Lab, Famobi và Arkadium.

Ai có thể chơi trò chơi trên YouTube?

Hiện tại đây chỉ là tính năng thử nghiệm nên chỉ các thành viên đăng ký YouTube Premium mới có thể chơi trò chơi. Điều này cũng có nghĩa là những tài khoản YouTube Kids sẽ không thể truy cập mặc dù tính chất thân thiện của các trò chơi này đối với trẻ em.

Lưu ý, YouTube Playables sẽ chỉ có sẵn đến ngày 28-3-2024. Nếu thử nghiệm thành công, YouTube sẽ biến nó thành tính năng hoặc loại bỏ hoàn toàn (nếu thất bại).

Để kích hoạt YouTube Playables, hãy mở ứng dụng YouTube và bấm vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải, sau đó chọn Settings (cài đặt).

Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần tìm đến mục Try experimental new features (thử các tính năng mới) - Play games on YouTube (chơi game trên YouTube) - Try it out (dùng thử). Lưu ý, tính năng này hiện chỉ được thử nghiệm trên một số tài khoản chọn lọc.

Kích hoạt YouTube Playables để chơi trò chơi trên YouTube. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi bật YouTube Playables, bạn hãy quay trở lại giao diện chính của ứng dụng YouTube, bấm vào biểu tượng la bàn ở góc trên bên trái, sau đó chọn Playables.

Chơi trò chơi trên ứng dụng YouTube.

Nếu đang sử dụng trình duyệt, người dùng có thể truy cập danh sách game thông qua mục Khám phá.

Mục khám phá trên YouTube. Ảnh: MINH HOÀNG

Giống như YouTube, Netflix và TikTok cũng đã thêm các trò chơi nhỏ vào nền tảng của họ. Điều khác biệt là YouTube không yêu cầu tải xuống hoặc cài đặt trò chơi, giúp thu hút người chơi, thúc đẩy mức độ tương tác và tăng thời gian người dùng ở lại nền tảng này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]