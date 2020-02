Đang quyết liệt xử lý Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng vì tin giả về nCoV

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 09:25 AM (GMT+7)

Tại TP.HCM, đang có 17 trường hợp tung tin sai sự thật về virus nCoV bị điều tra, xử lý.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, báo chí đã nêu vấn đề: Hiện tại rất nhiều người dân thường khi đăng tin sai lệch thì cơ quan chức năng xử lý rất nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân hay Cát Phượng có thông tin giả trên mạng xã hội Facebook (liên quan tới dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra) lại bị xử lý rất chậm.

Trả lời về vấn đề này, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) Nguyễn Thanh Lâm cho biết: Đến ngày hôm nay, Bộ TT&TT và các đơn vị được giao phối hợp với Bộ Công an để cùng phát hiện, có trách nhiệm xử lý hành chính.

Buổi họp báo Chính phủ tháng 1/2020.

"Thông tin chúng tôi nắm được từ các Sở TT&TT và công an các tỉnh cho thấy, đến nay việc xử lý các đối tượng tung tin sai lệch là rất quyết liệt. Cụ thể, tại Hà Nội, Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập 1 cá nhân để xử phạt. Tại TP.HCM, đang xử lý 17 trường hợp tung tin sai sự thật về viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV. Theo thông tin chúng tôi nắm được, TP.HCM sẽ quyết tâm xử lý các trường hợp", ông Lâm trả lời.

Theo ông Lâm, hiện Thanh Hoá cũng đang xử lý 3 đối tượng, Đà Nẵng xử lý 2 đối tượng. Quảng Ninh đã xử lý 1 trường hợp với mức phạt 7,5 triệu đồng. Cần Thơ cũng xử lý 1 cá nhân. Thái Nguyên đang xử lý 2 đối tượng.

Ông Lâm cho rằng, những biện pháp của cơ quan chức năng không phải chỉ là tìm đối tượng tung thông tin giả xong xử lý, mà đối với các cá nhân tung thông tin giả ở nước ngoài và những trang tin tung thông tin giả phải gỡ những thông tin như vậy.

"Tuy nhiên, các mạng xã hội như Facebook hiện nay đã đăng tải những thông tin chính thống, như thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam. Google đã xác nhận sẽ đẩy những thông tin chính thống về dịch cúm tại Việt Nam. Facebook cũng đã hỗ trợ gỡ tất cả những thông tin giả mạo về dịch cúm.

Qua đó, chúng tôi cũng thấy có một điều rằng, mạng xã hội cung cấp thông tin chính thống, như Chính phủ chúng ta đang làm qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Trong thời kỳ dịch bệnh này rất cần những thông tin chính thống, hạn chế tin giả bằng nhiều cách khác nhau", ông Lâm nói.

Cũng trả lời báo chí về vấn đề xử lý tin giả trên mạng xã hội, thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nói: "Thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng tung tin giả, thông tin sai sự thật về bệnh dịch. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương vào cuộc đấu tranh, xử lý theo quy định".

Theo ông Quang, công an đã triệu tập hơn 170 đối tượng, xử lý, yêu cầu cam kết gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, căn cứ theo Khoản 3, Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và quy định trong việc loan tin đồn sai qua mạng. Hiện, công an cũng đang tiếp tục làm rõ với hơn 40 trường hợp không hợp tác.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/dang-quyet-liet-xu-ly-dam-vinh-hung-ngo-thanh-van-cat-phuong-vi-tin-...Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/dang-quyet-liet-xu-ly-dam-vinh-hung-ngo-thanh-van-cat-phuong-vi-tin-gia-ve-ncov-1056151.html