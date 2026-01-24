Đình Bắc "cảm ơn anh em rất nhiều", dân mạng đáp "đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới"

Ngay sau khi cùng U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Dòng trạng thái ngắn gọn “Anh em ơi, tôi cảm ơn anh em rất nhiều!” được tiền đạo mang áo số 7 đăng tải đã nhanh chóng tạo hiệu ứng bùng nổ trên Facebook cá nhân.

Chỉ trong khoảng 30 phút, bài viết ghi nhận hơn 100.000 lượt thích và thả tim, hơn 10.000 bình luận cùng hàng nghìn lượt chia sẻ, con số đủ cho thấy sức nóng khủng khiếp của cái tên Đình Bắc lúc này.

Không cần những lời lẽ hoa mỹ, chỉ một câu cảm ơn mộc mạc cũng đủ khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Sau trận đấu quả cảm, hình ảnh Đình Bắc càng được người hâm mộ nhắc tới bởi những tình huống đóng góp mang lại bước ngoặt cho đội nhà.

Bên dưới bài đăng, phần bình luận nhanh chóng biến thành “biển cảm xúc”. Từ những lời chúc mừng, sự tự hào cho tới những câu nói vui đúng chất dân mạng Việt Nam, tất cả tạo nên bức tranh sôi động hiếm thấy chỉ sau vài chục phút. Nhiều người nhắc tới cả hành trình của Đình Bắc trong xuyên suốt giải đấu, là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp U23 Việt Nam khép lại giải bằng tấm huy chương Đồng danh giá.

“Chúc mừng đội tuyển. Chờ 1 trong 2 giải MVP (cầu thủ xuất sắc nhất) hoặc vua phá lưới là quá thành công cho cá nhân ĐB7”.

“Số 7 đội trưởng, 7 kiến tạo, 7 ghi bàn, 7 pen. Hay quá 7 ơi”.

“Oke em trai. Chúc mừng anh em và toàn đội nhé, hẹn ngày về ta nâng ly ăn mừng em ơi”.

“Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới. Quá là yêu luông Nguyễn Đình Bắc”.

“Đình Bắc là số 2, không ai là số 1”.

“Tự hào quá Việt Nam, sút quả như Messi”.

“Huy chương đồng quá nhiều cảm xúc và rất xứng đáng, chúc mừng em và toàn đội”.

“Những người hùng, các bạn thật tuyệt”.

Hầu hết các bình luận đều mang sắc thái tích cực, vui vẻ và đầy tự hào. Không khí ấy phản ánh tâm trạng chung của người hâm mộ sau trận đấu lịch sử, khi U23 Việt Nam không chỉ thắng U23 Hàn Quốc trên bảng tỷ số, mà còn chinh phục khán giả bằng tinh thần thi đấu không khuất phục. Nhiều fan thẳng thắn thừa nhận, sau màn trình diễn này, họ có cái nhìn hoàn toàn khác về thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết, coi đó chỉ là một cú trượt chân đáng tiếc.

Trong trận tranh hạng Ba này, tiền đạo số 7 đã để lại dấu ấn đậm nét ngay từ sớm với pha kiến tạo để Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số. Ngay sau khi U23 Hàn Quốc gỡ hòa 1 - 1, Đình Bắc tiếp tục trở thành người hùng khi thực hiện cú sút phạt thành bàn, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước lần thứ hai.

Tuy nhiên, ở cuối hiệp 2, anh phải nhận thẻ đỏ và rời sân, khiến toàn đội rơi vào thế thiếu người trong phần thời gian còn lại của hiệp đấu (bị U23 Hàn Quốc san bằng tỷ số 2 - 2) cũng như suốt hai hiệp phụ. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn kiên cường đứng vững và cuối cùng giành chiến thắng ở loạt sút penalty, khép lại giải đấu bằng tấm huy chương Đồng đầy cảm xúc.