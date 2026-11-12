Chuẩn Bluetooth HDT mở đường cho âm thanh không nén chất lượng cao

Tổ chức Giám sát Phát triển Chuẩn Bluetooth (Bluetooth SIG) vừa giới thiệu công nghệ High Data Throughput (HDT), có khả năng nâng mức băng thông trần lên 7,5 Mb/giây, tăng gần gấp bốn lần so với mức 2 Mb/giây của chuẩn Bluetooth LE 2M hiện hành. Nâng cấp băng thông hướng đến việc xử lý các luồng dữ liệu nặng giữa những thiết bị thông minh, hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kính thực tế ảo mở rộng và trọng tâm là truyền phát âm thanh độ phân giải cao.

Lâu nay, giới nghe nhạc khắt khe (audiophile) vẫn duy trì thói quen dùng tai nghe cắm dây thay vì tai nghe không dây. Nguyên nhân do các thế hệ Bluetooth trước đây không đủ độ rộng băng thông để truyền tải ổn định luồng âm thanh chuẩn đĩa CD nguyên bản (vốn yêu cầu tốc độ dữ liệu khoảng 1,4 Mb/giây). Nhằm duy trì kết nối không gián đoạn, dữ liệu âm thanh bắt buộc phải trải qua các thuật toán nén như SBC, AAC, aptX hay kể cả LDAC.

Dù đa số người nghe phổ thông khó phân biệt giữa file nén chất lượng cao và nhạc lossless gốc, sự suy hao dữ liệu trong quá trình nén vẫn là rào cản kỹ thuật ngăn tai nghe Bluetooth tiến vào phân khúc phòng thu chuyên nghiệp. Với ngưỡng trần 7,5 Mb/giây từ chuẩn Bluetooth HDT, hạn chế này đã được tháo gỡ. Hầu hết định dạng nhạc độ phân giải cao thông dụng đều nằm gọn trong phạm vi xử lý của đường truyền mới.

Công nghệ bluetooth mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm thanh không dây tốt hơn trước.

Theo đó, chuẩn đĩa CD (dao động 0,8 đến 1,4 Mb/giây) được truyền tải trực tiếp không nén. Chuẩn phòng thu 24-bit/48 kHz (khoảng 2,3 Mb/giây) và 24-bit/96 kHz (khoảng 4,6 Mb/giây) đều vận hành ổn định qua sóng không dây. Chỉ riêng định dạng siêu cao 24-bit/192 kHz (yêu cầu băng thông vượt 9,2 Mb/giây) vẫn vượt quá giới hạn truyền dẫn của công nghệ này.

Bên cạnh việc giải phóng băng thông cho dữ liệu âm học, Bluetooth SIG cho biết chuẩn HDT còn củng cố độ ổn định của kết nối vô tuyến và tiết kiệm điện năng hơn, góp phần kéo dài thời lượng pin cho thiết bị di động.

Dù mở ra tiềm năng lớn, tài liệu kỹ thuật từ Bluetooth SIG xác nhận thiết bị hỗ trợ chuẩn Bluetooth 7.0 không đồng nghĩa phần cứng đó mặc định sở hữu kết nối HDT hay chạm tới tốc độ 7,5 Mb/giây. Các cấu hình tốc độ cao như HDT6 hay HDT7.5 chỉ là những tùy chọn kỹ thuật mở dành cho nhà sản xuất tích hợp, không mang tính bắt buộc.

Ngoài ra, giới chuyên môn cũng lưu ý băng thông truyền tải lớn chỉ đóng vai trò như một “đường ống dẫn” bảo toàn toàn vẹn dữ liệu gốc. Chất lượng trình diễn âm thanh thực tế của mỗi mẫu tai nghe vẫn phụ thuộc chặt chẽ vào vật liệu màng loa, thiết kế buồng âm và năng lực tinh chỉnh âm học của từng thương hiệu.

Theo nhận định từ chuyên trang công nghệ Tom’s Hardware, sự ra đời của Bluetooth HDT sẽ tạo ra cú hích lớn đối với thị trường thiết bị âm thanh cao cấp. Chuẩn kết nối mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhiều thương hiệu âm thanh lâu đời phát triển phiên bản không dây cho những dòng tai nghe audiophile đầu bảng, vốn trước đây chỉ hoạt động thông qua dây dẫn truyền thống.