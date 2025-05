Viettel AI tìm ra phương pháp nhận diện tin giả chính xác nhất thế giới

NAACL 2025 (Annual Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics) là một diễn đàn khoa học uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ học tính toán. Năm nay, hội nghị thu hút một số lượng bài nghiên cứu kỷ lục, lên đến hơn 3.000 bài, tỷ lệ chấp nhận cho các bài báo chính rất cạnh tranh (khoảng 22%), quy tụ những nghiên cứu đột phá nhất.