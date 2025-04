Nỗi ám ảnh chờ đợi One UI 7 cuối cùng cũng kết thúc với nhiều người dùng Galaxy

Với việc One UI 7 ổn định bắt đầu đến với người dùng Galaxy cao cấp đời cũ, điều này kết thúc 6 tháng phải chờ đợi trong khó chịu của người dùng các thiết bị này. One UI 7 là giao diện người dùng được Samsung phát triển dựa trên Android 15 - hệ điều hành đã được Google phát hành cho các thiết bị Pixel từ cách đây khoảng 6 tháng.

One UI 7 cuối cùng cũng đã đến với nhiều thiết bị Galaxy đời cũ.

Điều này cũng có nghĩa cơn ác mộng về việc chờ đợi One UI 7 cuối cùng cũng đã kết thúc đối với người dùng Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, Z Fold 6 và Z Flip 6. Mặc dù vậy, không phải tất cả người dùng dòng Galaxy S24 đều có thể ngay lập tức nâng cấp lên One UI 7.

Những người tham gia thử nghiệm One UI 7 beta sẽ có cơ hội nhận bản cập nhật sớm hơn, trong khi người dùng thông thường tại Hàn Quốc cũng được cập nhật. Người dùng cần chuẩn bị cho một loạt cải tiến về giao diện và hiệu suất.

Để kiểm tra xem điện thoại Galaxy đã nhận được bản cập nhật One UI 7 hay chưa, người dùng hãy vào ứng dụng Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra bản cập nhật.

Thời gian chờ đợi cho các thị trường khác có thể khác nhau, từ vài giờ ở một số quốc gia Châu Âu đến vài tuần ở Mỹ. Đáng chú ý, Galaxy S24 FE không nằm trong đợt cập nhật này, trong khi Galaxy Z Fold Special Edition lại được nâng cấp cùng lúc với Z Fold 6.

Người dùng Galaxy có thể kiểm tra cập nhật trong ứng dụng cài đặt của thiết bị.

Đối với làn sóng các thiết bị tiếp theo sẽ nhận One UI 7, thời gian triển khai sẽ khác nhau tùy theo khu vực và nhà mạng. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, một loạt thiết bị Galaxy khác sẽ bắt đầu chuyển sang Android 15 với One UI 7 vào cuối tháng 4, bao gồm Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra, Galaxy S23 và nhiều mẫu khác.

Nếu thiết bị không có trong danh sách cập nhật, người dùng có thể sẽ phải chờ thêm thời gian để nâng cấp từ Android 14. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 có thể ra mắt cùng One UI 8 dựa trên Android 16, điều này làm nổi bật thêm tình hình hỗn loạn mà Samsung đang gặp phải trong việc triển khai cập nhật phần mềm.