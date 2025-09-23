Cách theo dõi trực tiếp đường đi, cường độ siêu bão Ragasa

Trang Hệ thống Giám sát Thiên tai Việt Nam (VNDMS) tại địa chỉ https://vndms.dmc.gov.vn là một nền tảng trực tuyến của Việt Nam. Mục tiêu của hệ thống là giám sát, theo dõi và cảnh báo kịp thời các hiện tượng thiên tai, trong đó có các cơn bão trên Biển Đông như siêu bão Ragasa (bão số 9). Kênh thông tin chính thống này cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho người dân, chính quyền và các cơ quan chức năng nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng ứng phó.

Trang Hệ thống Giám sát Thiên tai Việt Nam.

Ngay tại trang chủ, người dùng sẽ thấy bản đồ giám sát thiên tai đa lớp, hiển thị rõ vị trí, cường độ và hướng di chuyển của bão. Bản đồ này tích hợp nhiều lớp thông tin như lượng mưa, mực nước tại các trạm thủy văn, tốc độ gió và vùng ảnh hưởng dự báo. Người dùng có thể phóng to, thu nhỏ hoặc nhập tên xã, phường để tra cứu trực tiếp khu vực mình sinh sống, từ đó biết được nguy cơ bị ảnh hưởng. Phần chú giải kèm theo giúp giải thích các ký hiệu và màu sắc, làm cho việc theo dõi trở nên dễ hiểu hơn.

Một trong những điểm mạnh của VNDMS là khả năng cảnh báo chi tiết. Hệ thống đưa ra các mức cảnh báo mưa lớn, cảnh báo mực nước vượt báo động và gió mạnh theo từng cấp độ. Khi có bão hoạt động, trang web sẽ hiển thị đường đi dự kiến trong vài ngày tới, vị trí tâm bão và vùng nguy hiểm. Thông tin này rất quan trọng để các địa phương ven biển hay vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng chủ động triển khai biện pháp phòng tránh.

Ngoài theo dõi bão, hệ thống còn cung cấp dữ liệu liên quan đến lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và các hiện tượng thiên tai khác. Đây là nguồn thông tin hữu ích không chỉ cho người dân mà còn cho các cơ quan nghiên cứu, báo chí và quản lý nhà nước. Nhờ kho dữ liệu lưu trữ, người dùng cũng có thể tra cứu lại thông tin về các cơn bão đã từng xuất hiện để so sánh và rút kinh nghiệm.

Việc sử dụng VNDMS khá thuận tiện. Người dân có thể truy cập từ máy tính hoặc điện thoại thông minh, chỉ cần vào phần sự kiện thiên tai, chọn bão cần theo dõi và xem chi tiết các lớp dữ liệu. Giao diện trực quan, dễ thao tác giúp cả những người ít kinh nghiệm cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình.

VNDMS không chỉ là một công cụ cập nhật thông tin mà còn là nền tảng nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai. Nhờ hệ thống này, việc tiếp cận dữ liệu chính xác và kịp thời đã trở nên dễ dàng hơn, giúp mỗi cá nhân và tổ chức có sự chuẩn bị tốt hơn trước những biến động khôn lường của thời tiết.