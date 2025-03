Cách thanh toán không tiếp xúc ngay tại cổng soát vé của tuyến Metro Số 1

Thêm giải pháp "chạm để đi" (tap-to-ride) - thanh toán không tiếp xúc vừa chính thức được tích hợp ngay tại các cổng soát vé của tuyến Metro Số 1 TP.HCM. Theo đó, người dùng có thể dùng thẻ Visa phát hành trên toàn cầu để thanh toán, thông qua các thiết bị di động và thiết bị đeo thông minh. Trước đó, hành khách đã có thể thanh toán thẻ không tiếp xúc tại quầy vé hoặc liên kết thẻ trên ứng dụng HCMC Metro HURC.

Một chuyến tàu Metro Số 1 ở TP.HCM.

Theo Visa, hệ thống thanh toán mở EMV tap-to-ride đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Chỉ trong 11 tháng, mạng lưới Visa đã xử lý 2 tỷ giao dịch "chạm để đi" trên toàn cầu, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Với hơn 830 dự án "Tap to Ride" trên toàn cầu, Visa tiếp tục khẳng định cam kết tiên phong trong việc chuyển đổi giao thông đô thị thông qua các giải pháp thanh toán kỹ thuật số đơn giản, tiện lợi và an toàn.

"Trên toàn cầu, hơn 80% giao dịch trực tiếp của Visa được thực hiện thông qua hình thức chạm để thanh toán (tap-to-pay). Tính đến cuối tháng 2/2025, hơn 76% giao dịch trực tiếp bằng thẻ Visa tại Việt Nam là giao dịch không tiếp xúc", Visa cho biết.

Metro Số 1 là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, chính thức vận hành thương mại từ ngày 22/12/2024. Tuyến có tổng chiều dài 19,7Km, bao gồm 14 ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao) kết nối trung tâm TP.HCM với TP. Thủ Đức, đi qua Q.1, Bình Thạnh và TP. Thủ Đức.