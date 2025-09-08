Trẻ em dưới 13 tuổi đã dùng smartphone? Cái giá phải trả sẽ rất đắt!

Một nghiên cứu toàn cầu quy mô lớn vừa công bố những kết quả đáng báo động: việc cho trẻ em sở hữu điện thoại thông minh trước 13 tuổi có mối liên hệ mật thiết với hàng loạt vấn đề sức khỏe tinh thần nghiêm trọng khi chúng bước vào tuổi trưởng thành, thậm chí gây ra cả ý định tự tử.

Nghiên cứu chỉ ra những tác động tiêu cực đến tâm thần khi trẻ sử dụng smartphone quá sớm.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Sapien Labs trên 100.000 người trẻ khắp thế giới và đăng trên tạp chí khoa học uy tín Journal of Human Development and Capabilities. Kết quả chỉ ra rằng những người trẻ từ 18-24 tuổi từng được cho smartphone trước tuổi 13 có tỷ lệ cao hơn đáng kể trong việc gặp phải các vấn đề như: hung hăng, tách rời khỏi thực tế, điều tiết cảm xúc kém, lòng tự trọng thấp và đặc biệt là có suy nghĩ tự tử.

Các nhà khoa học nhận thấy, tác hại này không đến từ chiếc điện thoại đơn thuần, mà từ "cánh cửa" nó mở ra. Việc tiếp cận mạng xã hội quá sớm được cho là nguyên nhân chính, giải thích tới 40% mối liên hệ này. Các yếu tố đi kèm nguy cơ như bị bắt nạt trên mạng (10%), giấc ngủ bị gián đoạn (12%) và mối quan hệ gia đình rạn nứt (13%).

Tiến sĩ Tara Thiagarajan, nhà thần kinh học và là tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh: "Đây không phải là các triệu chứng trầm cảm hay lo âu thông thường, mà là sự gia tăng tính hung hăng, tách rời thực tế và ý nghĩ tự tử, có thể gây ra hậu quả xã hội nghiêm trọng khi ngày càng phổ biến ở thế hệ trẻ".

Đáng chú ý, xu hướng này nhất quán trên mọi nền văn hóa và khu vực địa lý, cho thấy đây là một vấn đề mang tính toàn cầu. Dữ liệu còn chỉ ra rằng, độ tuổi sở hữu smartphone càng nhỏ, điểm số sức khỏe tinh thần (MHQ) khi trưởng thành càng thấp.

Độ tuổi sở hữu smartphone càng nhỏ, điểm số sức khỏe tinh thần khi trưởng thành càng thấp.

Trước những bằng chứng quá rõ ràng, nhóm chuyên gia cho rằng không thể chờ đợi thêm và kêu gọi các nhà hoạch định chính sách phải hành động ngay lập tức, áp dụng "cách tiếp cận phòng ngừa" tương tự như cách xã hội quản lý rượu và thuốc lá đối với trẻ vị thành niên.

Họ đề xuất 4 biện pháp cấp bách:

- Giáo dục bắt buộc: Đưa các chương trình về kỹ năng số và sức khỏe tinh thần vào chương trình giảng dạy bắt buộc.

- Trách nhiệm của công ty công nghệ: Tăng cường giám sát và xử phạt các công ty công nghệ nếu vi phạm quy định về độ tuổi người dùng trên mạng xã hội.

- Hạn chế truy cập mạng xã hội: Áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập của trẻ em vào các nền tảng mạng xã hội.

- Hạn chế smartphone theo cấp độ: Thực hiện các biện pháp hạn chế truy cập smartphone theo từng độ tuổi phát triển của trẻ.

Tiến sĩ Thiagarajan kết luận: "Trong khi cần nhiều nghiên cứu hơn để tìm ra mối quan hệ nhân quả trực tiếp, việc chờ đợi bằng chứng không thể chối cãi khi đối mặt với những phát hiện ở quy mô dân số lớn như thế này có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội hành động phòng ngừa kịp thời".