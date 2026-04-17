Các tòa nhà sẽ thông minh, giảm tiêu hao năng lượng nhờ công nghệ mới này

Theo một báo cáo do Schneider Electric dẫn lại, các tòa nhà hiện chiếm tới 37% lượng phát thải CO 2 toàn cầu. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nhiều quốc gia đang thúc đẩy tối ưu hóa hiệu suất vận hành tòa nhà. Song song với bài toán giảm phát thải là nhu cầu tối ưu chi phí vận hành, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và cam kết đạt Net-Zero vào năm 2050, nhu cầu xây dựng và vận hành tòa nhà thông minh càng phải cần tối ưu mạnh hơn. Tuy nhiên, các chủ đầu tư và đơn vị quản lý tòa nhà đang đối mặt hai thách thức lớn: Hệ thống quản lý phức tạp với hàng loạt tùy chọn, cùng tình trạng thiếu hụt nhân lực có chuyên môn sâu.

Trong bối cảnh đó, Schneider Electric vừa chính thức ra mắt phiên bản mới nhất của nền tảng quản lý tòa nhà thông minh EcoStruxure Building Operation thế hệ 7. EcoStruxure Building Operation là “trái tim” của hệ thống quản lý tòa nhà, giúp các công trình trở nên hiện đại hơn, thông minh và hiệu quả hơn.

EcoStruxure Building Operation tích hợp vào các hệ thống vận hành (chiếu sáng, an ninh, năng lượng,…) để thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu trên một giao diện điều khiển duy nhất. Dựa vào dữ liệu hệ thống, đơn vị quản lý có thể tối ưu hiệu suất tòa nhà, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành và nâng cao sự thoải mái cho người dùng.

Ngoài ra, EcoStruxure Building Operation còn giúp các tòa nhà “sẵn sàng cho tương lai”, với nhiều hệ thống và thiết bị IoT, các tùy chọn lưu trữ, công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và machine learning (máy học).

Giao diện quản lý tập trung của EcoStruxure Building Operation.

Những cải tiến nổi bật của EcoStruxure Building Operation bao gồm:

- Mô hình cấp phép 3 tầng linh hoạt: Trước đây, các nhà tích hợp hệ thống phải tự lựa chọn từng tính năng trong hàng trăm mã sản phẩm để cá nhân hóa theo nhu cầu người dùng cuối. Với phiên bản thứ 7, họ chỉ cần chọn 1 trong 3 gói phần mềm phù hợp với yêu cầu dự án, dễ dàng gia hạn và mở rộng, thời gian triển khai trong vài phút thay vì mất hàng giờ như trước.

- Nâng cấp một bước: Những khách hàng đang sử dụng phiên bản 1.9 trở lên có thể nâng cấp trực tiếp lên phiên bản mới nhất chỉ trong một bước duy nhất.

- Tích hợp đơn giản: Phần mềm Thế hệ 7 hỗ trợ tích hợp Aveva PI System và OPC UA, giúp hiển thị và phân tích dữ liệu từ nhiều hệ thống phức tạp mà không cần chuyên môn kỹ thuật sâu.

- Vận hành thông minh: Tính năng quản lý thiết bị đo giúp theo dõi mức sử dụng năng lượng trực quan, cùng chức năng cảnh báo khi phát hiện bất thường. Giao diện WebStation mới giúp tạo bảng dữ liệu chỉ trong vài phút, tiết kiệm thời gian đáng kể so với trước đây.

- Triển khai nhanh hơn 20%: Những tính năng tự động hóa mới giúp tăng hiệu suất, giảm tới 20% thời gian cài đặt và vận hành.

- Tăng cường bảo mật và khả năng phục hồi: Các tính năng như xác thực đa yếu tố và kiểm soát truy cập BACnet giúp giảm rủi ro xâm nhập và gián đoạn hệ thống.