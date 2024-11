Tencent gây "sốc" với máy chơi game cầm tay 3D không cần kính, màn hình lớn 11 inch

Tencent vừa khiến giới game thủ "tròn mắt" khi giới thiệu Sunday Dragon 3D One, một thiết bị chơi game cầm tay sở hữu màn hình 11 inch khổng lồ và công nghệ 3D không cần kính độc đáo.

Được mệnh danh là "máy chơi game cầm tay không cần kính đầu tiên trên thế giới", 3D One sử dụng camera theo dõi mắt để tạo hiệu ứng 3D sống động mà không cần phải đeo kính chuyên dụng.

Máy chơi game cầm tay Sunday Dragon 3D One của Tencent.

Bên cạnh đó, màn hình lớn đến 11 inch, độ phân giải 2K và tần số quét 120Hz của 3D One cũng là những điểm nhấn ấn tượng, vượt trội so với các đối thủ như Steam Deck hay Lenovo Legion Go.

Về cấu hình, 3D One được trang bị chip Intel Core Ultra 7 258V mạnh mẽ, RAM 32GB LPDDR5X, ổ cứng 1TB và hỗ trợ sạc nhanh 100W. Thiết bị cũng có thể tháo rời tay cầm để sử dụng như một chiếc máy tính bảng, hoặc kết nối với bàn phím để tăng cường trải nghiệm.

Tuy nhiên, Tencent cho biết 3D One hiện chỉ là sản phẩm thử nghiệm và chưa có kế hoạch thương mại hóa. Điều này khiến nhiều game thủ tiếc nuối, bởi 3D One sở hữu những tính năng cực kỳ hấp dẫn, có thể tạo nên một cuộc cách mạng mới trong làng game cầm tay.

