Biến smartphone cũ thành camera giám sát chống trộm

Chủ Nhật, ngày 22/04/2018 17:00 PM (GMT+7)

Công nghệ Sự kiện:

Thay vì bỏ đi, bạn có thể tận dụng những chiếc smartphone cũ để làm camera quan sát chống trộm từ xa chỉ với vài thao tác đơn giản.

Hiện tại trên thị trường có khá nhiều loại camera quan sát giá rẻ để người dùng lựa chọn, đơn cử như Xiaomi Yi Camera, Vantech, Questek… với mức giá dao động trong khoảng từ vài trăm đến vài triệu đồng/bộ. Tuy nhiên, nếu đang có sẵn những chiếc smartphone cũ (Android, iOS), bạn có thể tận dụng và biến chúng thành thiết bị quan sát nhà cửa từ xa.

Lưu ý, bài viết sẽ hướng dẫn cách biến iPhone cũ thành thiết bị quan sát; nếu muốn thực hiện trên Android, bạn chỉ cần làm tương tự.

1. Biến smartphone cũ thành camera quan sát

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ http://bit.ly/2F8ofos và cài đặt ứng dụng AtHome Video Streamer cho iPhone cũ, tương thích với các thiết bị đang chạy iOS 6 trở lên. Ngoài ra, tại đây còn rất nhiều phiên bản dành cho Android và Windows.

- Bước 2: Giao diện chính của AtHome Video Streamer khá đơn giản với màn hình camera, CID (định danh camera), Username (tên đăng nhập) và Password (mật khẩu) dùng để kết nối từ xa. Để dễ nhớ hơn, người dùng có thể chạm vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái, sau đó nhấn Change và thay đổi lại tùy ý. Lưu ý, mật khẩu phải có độ dài tối thiểu từ 6 ký tự trở lên, bao gồm chữ thường, chữ hoa và số.

2. Cấu hình các thiết bị dùng để quản lý camera và theo dõi từ xa

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng AtHome Camera lên các thiết bị dùng để quản lý (có thể là Android, iOS hoặc Windows) tại địa chỉ http://bit.ly/2qOPjUp, sau đó tiến hành đăng ký một tài khoản miễn phí.

Với Windows:

Đầu tiên, bạn hãy nhấn vào nút Add Camera, điền CID, Username và Password tương ứng trên iPhone rồi nhấn OK để kết nối. Khung bên trái sẽ hiển thị tên các thiết bị dùng làm camera quan sát, kèm theo đó là trạng thái đang mở hoặc tắt. Tiếp theo, bạn bấm Select A Camera và lựa chọn thiết bị cần theo dõi.

Ứng dụng hỗ trợ kết nối tối đa 12 thiết bị quan sát trên ba màn hình khác nhau. Khi rê chuột lên một màn hình bất kỳ, người dùng có thể nói thông qua micro, nghe âm thanh thu lại từ camera, ghi hình, chụp ảnh, chuyển đổi qua lại giữa camera trước/sau và chế độ quay ban đêm bằng cách bấm vào các biểu tượng tương ứng. Nếu muốn video hiển thị rõ nét, bạn có thể chọn chất lượng High, Good hoặc Low (giảm dung lượng nhưng tốc độ nhanh).

Nếu muốn cấu hình lại các thông số cho camera, người dùng có thể bấm vào biểu tượng Settings ở ngay bên cạnh tên thiết bị.

Với Android:

Nếu muốn dùng các thiết bị Android để theo dõi từ xa, bạn chỉ cần cài đặt phiên bản AtHome Camera. Khi hoàn tất, người dùng hãy đăng nhập bằng tài khoản tương ứng, tự động các camera đã thêm trước đó sẽ được hiển thị. Nếu không, bạn cần nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải và chọn Add Camera by CID hoặc Add Camera by QR Code. Tùy chọn Search in Local Network sẽ tự động quét các thiết bị quan sát trong mạng.

Tương tự như trên Windows, người dùng có thể theo dõi và quản lý nhiều thiết bị cùng lúc. Phía bên dưới sẽ là các nút chức năng dùng để ghi hình, nhấn và giữ để nói thông qua micro trên iPhone, thay đổi chất lượng, chụp ảnh, chế độ quay đêm… và rất nhiều tùy chọn khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm trong quá trình sử dụng.

Theo thử nghiệm của người viết, ứng dụng AtHome hoạt động khá hiệu quả, cho phép bạn truy cập vào camera ở bất cứ đâu, miễn là thiết bị đã được kết nối Internet hoặc 3/4G. Tuy nhiên, để camera có thể hoạt động ổn định, bạn cần phải cắm nguồn liên tục cho thiết bị.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.