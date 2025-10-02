Bảng xếp hạng "điểm mặt" các mạng xã hội thiếu an toàn nhất năm 2025

Một báo cáo mới công bố đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng quyền riêng tư trên các mạng xã hội, trong đó các ứng dụng của Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) và TikTok bị xếp vào nhóm những nền tảng "tệ nhất". Ngược lại, Discord nổi lên như một hình mẫu về cách tôn trọng dữ liệu người dùng.

Những mạng xã hội của Meta "đội sổ" về quyền riêng tư.

Báo cáo Social Media Privacy Ranking năm 2025 của công ty an ninh mạng Incogni đã thực hiện một cuộc "kiểm tra sức khỏe" toàn diện 15 nền tảng phổ biến nhất, chấm điểm dựa trên 6 hạng mục chính: mức độ thu thập dữ liệu, tính minh bạch, việc sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI, các vi phạm quy định, quyền kiểm soát của người dùng, và sự thân thiện.

Kết quả cho thấy một bức tranh đáng lo ngại, nơi sự tiện lợi thường phải đánh đổi bằng chính những thông tin nhạy cảm nhất của người dùng.

"Hố đen" thu thập dữ liệu: Vì sao Meta và TikTok "đội sổ"?

Không có gì ngạc nhiên khi các sản phẩm của Meta chiếm những vị trí cuối bảng. Facebook đứng chót bảng với số điểm rủi ro cao ngất ngưởng, nổi bật với lịch sử bị phạt nhiều lần vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu GDPR của Châu Âu và các quy định khác trên toàn cầu. Đáng báo động hơn, chính sách của Meta cho phép Instagram và WhatsApp thu thập cả những thông tin cực kỳ nhạy cảm như dữ liệu sức khỏe và xu hướng tính dục của người dùng.

TikTok cũng bị chấm điểm thấp do các chính sách thu thập dữ liệu sâu rộng và thiếu minh bạch trong việc thông báo cho người dùng về cách dữ liệu của họ bị xử lý và xóa bỏ.

Facebook đứng chót bảng về quyền riêng tư.

AI trở thành "tội đồ" mới trong cuộc chiến riêng tư

Báo cáo năm nay cho thấy một xu hướng đáng lo ngại liên quan đến việc sử dụng dữ liệu người dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một yếu tố trừ điểm nặng nề.

Reddit, từng được xem là một lựa chọn tương đối an toàn, đã bị tụt hạng thê thảm sau khi công khai bán nội dung của người dùng cho các công ty phát triển AI. X (Twitter) của Elon Musk cũng bị trừ điểm vì chính sách tương tự.

Ngược lại, Discord đã vươn lên vị trí đầu bảng một phần lớn nhờ vào lập trường vững chắc về việc không sử dụng dữ liệu người dùng để huấn luyện các mô hình AI tạo sinh. Pinterest và Quora cũng được đánh giá cao nhờ hạn chế thu thập dữ liệu và trao cho người dùng nhiều quyền kiểm soát.

Những "góc khuất" bất ngờ

Dù bị xếp ở giữa bảng, nhưng X (Twitter) lại có một vài điểm sáng bất ngờ. Đây là một trong những nền tảng cho phép người dùng xóa tài khoản một cách dễ dàng nhất và có tỷ lệ tiết lộ thông tin cho chính phủ thấp hơn so với nhiều đối thủ.

Trong khi đó, Snapchat bị "chỉ điểm" vì có tỷ lệ cung cấp dữ liệu cho các cơ quan chức năng cao hơn mức trung bình.

Báo cáo kết luận rằng, sự đồng thuận của người dùng chỉ thực sự có ý nghĩa khi các chính sách được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu. Cho đến khi đó, quyền riêng tư trên không gian mạng vẫn là một cuộc chiến không đồng đều.