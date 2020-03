6 ứng dụng Covid-19 được người Hàn Quốc trọng dụng

Thứ Năm, ngày 05/03/2020 22:40 PM (GMT+7)

Dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc đồng nghĩa với số lượng ứng dụng về virus này cũng tăng lên nhanh chóng.

Theo Korea Joong Ang Daily, các ứng dụng di động cập nhật tình hình cũng như lập bản đồ bệnh nhân Covid-19 nằm trong bảng xếp hạng được tải nhiều nhất trên Google Play Store Hàn Quốc. Đứng đầu là ứng dụng theo dõi vị trí, tiếp đến là ứng dụng của các tổ chức công cộng.

Corona 100m

Corona 100m cung cấp quốc tịch, tuổi, ngày xác định nhiễm Covid-19 của bệnh nhân

Ra mắt ngày 11/2, Corona 100m gửi cảnh báo nếu người dùng có mặt trong phạm vi 100m với nơi mà bệnh nhân Covid-19 từng đến. Ứng dụng được đón nhận nhiệt tình vì người dùng có thể được cảnh báo ngay lập tức thay vì phải liên tục kiểm tra hành trình của bệnh nhân.

Người dùng nhận cảnh báo nếu có mặt trong phạm vi 100m với nơi bệnh nhân Covid-19 từng đến

Theo Google Play, Corona 100m có hơn 1 triệu lượt tải với điểm số 3+. Do lượng truy cập lớn, nhà phát triển TINA3D cho biết máy chủ của họ bị sập và phải khắc phục. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp thông tin quốc tịch, giới tính, tuổi và ngày được chẩn đoán dương tính Covid-19 của bệnh nhân.

Corona 100m thu thập dữ liệu từ các thông tin chính thống của chính phủ, bao gồm Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (KCDC).

Corona Map

Corona Map đánh dấu địa điểm bệnh nhân từng đi qua

Corona Map cũng là ứng dụng được ưa chuộng trên Play Store. Đúng như tên gọi, nó đánh dấu các địa điểm mà bệnh nhân Covid-19 đã ghé qua bằng các màu khác nhau. Nhược điểm duy nhất của ứng dụng là tốc độ cập nhật khá chậm.

Theo lập trình viên Lee Jun Young, anh viết ứng dụng vì cảm thấy dữ liệu của chính phủ khá khó hiểu. Dù các chuyên gia y tế công bố địa điểm phát hiện bệnh nhân Covid-19, thông tin không trực quan. Lee, cựu kỹ sư phần mềm Android, nghĩ sẽ tốt hơn nếu đánh dấu trên bản đồ.

Corona Doctor

Corona Doctor là ứng dụng duy nhất được đích thân Google Play Store khuyên dùng. Nó cũng phổ biến đối với người dùng Android Hàn Quốc. Không chỉ theo dõi hành trình và thông tin bệnh nhân Covid-19, nó còn cung cấp thông tin về các khu vực cách ly, bệnh viện được chỉ định. Người dùng có thể chọn một bệnh nhân cụ thể và xem chi tiết hành trình của họ.

Corona Doctor cũng có bảng tin ẩn danh và đáp án cho các câu hỏi thường gặp liên quan tới virus. Nó còn liên kết đến các bài báo Covid-19. Dù vậy, tốc độ cập nhật cũng không theo kịp thời sự mà thường muộn hơn 2 tới 3 tiếng.

KMA Corona Fact

KMA Corona Fact ra mắt ngày 5/2, là ứng dụng của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, liên đoàn đại diện cho phần lớn bác sỹ trong nước. Nó cung cấp thông tin về số bệnh nhân Covid-19, các ca nghi nhiễm, các ca tử vong. Ứng dụng giúp người dùng kết nối với kho dữ liệu quốc tế về dịch bệnh, bao gồm cả những website như Baidu, website WHO. Người dùng có thể đọc nghiên cứu về Covid-19.

Emergency Ready App

Emergency Ready App do Bộ An ninh và Hành chính công phát triển, cung cấp thông tin về an toàn và thảm họa. Dù không được thiết kế để đối phó riêng biệt với Covid-19, ứng dụng cũng cho phép người dùng theo dõi hành trình của bệnh nhân và nhận thông báo về các ca nhiễm mới.

Self Diagnosis

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng có ứng dụng riêng mang tên Self Diagnosis, dành riêng cho những người bay về từ các “điểm nóng” Covid-19. Từ 12/2, trung tâm kiểm soát dịch bệnh yêu cầu họ phải tải ứng dụng Self Diagnosis để chính phủ có thể phản ứng nhanh chóng đối với người mang virus.

