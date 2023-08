5 mẹo giúp an toàn trên mạng xã hội không phải ai cũng biết

Hẹn hò trực tuyến đang nở rộ ở thời 4.0. (Ảnh minh họa)

Xây dựng "profile" chân thực, nhưng phải kín đáo

Việc tạo một hồ sơ chân thực vô cùng quan trọng để thể hiện với đối phương rằng bạn là ai, sở thích và những điều khiến bạn cảm thấy hứng thú. Một số người cũng chia sẻ những sở thích nghề nghiệp và lĩnh vực chuyên môn của bản thân, vì đó cũng là điều khiến họ thể hiện được cái tôi cá nhân.

Tuy nhiên, đừng nên tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân của mình. Chẳng hạn, không nên chia sẻ số điện thoại, địa chỉ, nơi làm việc hoặc bất kỳ thông tin nào khác dễ dàng hỗ trợ đối phương trong việc định vị và theo dõi các hoạt động ngày thường của bạn (như việc bạn đến lớp học nhảy hàng tuần). Điều này giúp tránh các tình huống có thể gây khó xử hoặc thậm chí là nguy hiểm.

Không đăng những tấm ảnh khiến bạn có thể hối hận khi nhìn lại

Hãy dành chút thời gian chọn ra những tấm ảnh mà bạn muốn hiển thị trên hồ sơ của mình. Chỉ với 4 - 5 bức ảnh chân thực đã đủ khiến đối phương có được cái nhìn nhất định về bạn.

Hãy nhớ rằng, mọi thứ trên Internet sẽ không bao giờ bị quên lãng. Vì vậy, đừng chia sẻ những hình ảnh mà bạn không muốn xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên Internet, nhất là khi nhìn lại bạn sẽ cảm thấy hối hận.

Nên chọn đối tượng kết nối thật kỹ càng

Xác minh ảnh bằng video selfie trên Tinder.

Sẽ thật hào hứng khi được nhìn thấy những đối tượng thú vị hay được ngắm nhìn những cơ thể hấp dẫn trên ứng dụng. Tuy nhiên, hãy dành thời gian tìm hiểu và xây dựng những kết nối chân thực. Tuy việc hiểu rõ những điều bản thân thích (và không thích) rất quan trọng, nhưng sự chân thành của đối phương cũng là điều quan trọng không kém.

Hãy kiểm tra xem liệu đối phương có đủ thông tin để khiến bạn cảm thấy đủ tin tưởng hay không. Đừng nên quẹt phải với những tài khoản chỉ có một bức ảnh, một câu nói đùa ngắn ngủi hay những thông tin không rõ ràng. 78% các bạn trẻ Việt thường hỏi thêm thông tin về tài khoản mạng xã hội của đối phương để xác minh tính chân thực, và gần 57% sẽ chỉ chọn những hồ sơ đã xác minh.

Đừng ngần ngại đặt câu hỏi

Khi bạn đang kết nối với ai đó và đang cố gắng có một cái nhìn nhất định về họ, đừng ngại đặt câu hỏi cho đối phương bởi giao tiếp chính là một trong những chìa khóa vàng giúp duy trì một mối quan hệ. Khi bạn muốn kiểm tra độ chân thực của đối phương và mức độ phù hợp của cả hai nhưng họ lại không quan tâm hoặc có vẻ không thoải mái, có lẽ đối phương không phải là mảnh ghép phù hợp với bạn.

Nên biết những tính năng và tài nguyên an toàn

An toàn và bảo mật nên là 2 chìa khóa vàng trong hành trình hẹn hò trực tuyến. Sau tất cả, chúng ta kết nối trực tuyến với nhau để mong muốn gặp được một người đặc biệt, nhưng không nên đánh đổi điều đó bằng sự an toàn bản thân. Các ứng dụng hẹn hò có nhiều biện pháp an toàn khác nhau, vì vậy hãy dành chút thời gian để tìm hiểu về chúng và biết phải làm gì nếu bạn thấy mình gặp khó khăn.

