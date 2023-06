Bộ sticker mới cho cộng đồng đặc biệt trên ứng dụng hẹn hò Tinder

Theo báo cáo của Tinder, hơn một nửa (54%) người LGBTQIA+ từ 18 - 25 tuổi được khảo sát cho biết họ đã công khai xu hướng của mình trên ứng dụng hẹn hò, trước khi họ "come out" với bạn bè và gia đình. Nhìn chung, người trẻ độc thân cũng cho biết xu hướng tính dục (33%) và bản dạng giới (29%) của họ đã trở nên linh hoạt hơn trong 3 năm qua.

Để tôn vinh và hỗ trợ hành trình come out của các thành viên, Tinder vừa giới thiệu sticker trên hồ sơ “My First Pride” - “Mùa Pride Đầu Tiên”. Những thành viên mới nhất của cộng đồng có thể kết nối với nhiều người khác để cùng trải nghiệm mùa Pride đầu tiên của họ.

Bộ sticker mới trên Tinder.

Các sticker mới bao gồm:

My First Pride - Mùa Pride Đầu Tiên: Đến một quán bar đồng tính hoặc tham gia buổi diễu hành Tự hào có thể sẽ khá khó khăn cho những cá nhân mới come out. Sticker này được tạo ra để giúp những người tham dự Pride lần đầu tìm kiếm và kết nối với những người khác để trải nghiệm Tháng Tự Hào cùng họ.

Came Out Online - Mình Đã Come Out Online: Huy hiệu tôn vinh những cá nhân mà hành trình come out của họ bắt đầu từ mạng kỹ thuật số.

Happy Pride - Chúc Mừng Tháng Tự Hào: Pride là thời điểm mà cộng đồng tôn vinh tất cả mọi người, cho dù bạn mới công khai trên mạng hay đã come out với cả thế giới.

Proud Ally - Đồng Minh của Cộng Đồng: Cho dù bạn có phải một phần của cộng đồng LGBTQIA+ hay không, thì sự đồng cảm và hỗ trợ từ phía các đồng minh có ý nghĩa vô cùng lớn và xứng đáng được tôn vinh

Với việc hẹn hò trực tuyến là cách phổ biến nhất mà các cặp đôi đồng giới được gặp gỡ và kết nối, thì việc họ được lắng nghe, thấu hiểu và cảm thấy an toàn trên Tinder là vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, Tinder đã giới thiệu một số tính năng cho phép người dùng thể hiện con người thật của họ trên ứng dụng nhưng đồng thời cũng cung cấp các giải pháp an toàn. Những tính năng này có thể được xem như một “bộ công cụ come out” và cung cấp cho các thành viên quyền kiểm soát đối với trải nghiệm come out trực tuyến của họ:

- Các thành viên LGBTQIA+ sẽ không tự động xuất hiện trên Tinder khi họ mở ứng dụng ở các quốc gia có luật hình sự hóa cộng đồng LGBTQIA+

- Bán kính địa lý có sẵn trong cài đặt hồ sơ, vị trí địa lý không còn là giới hạn những cơ hội cho các kết nối mới. Người dùng có thể mở rộng bán kính của họ lên đến 100 dặm, hoặc sử dụng tính năng để tạo kết nối ở mọi nơi trên thế giới.

- Người dùng có thể nhập liên hệ nào mà họ không muốn thấy hoặc không muốn bị liên hệ đó tìm thấy trên Tinder. Cho dù những liên hệ đó đã có sẵn tài khoản hay quyết định tải Tinder xuống sau này và sử dụng cùng một thông tin liên hệ, thì họ cũng sẽ không xuất hiện dưới dạng tương hợp tiềm năng.

- Các thành viên Tinder có thể lựa chọn từ hơn 50 bản dạng giới và xu hướng tính dục trên toàn cầu.

- Huy hiệu trên hồ sơ chia sẻ điều mà các thành viên đang tìm kiếm trên Tinder: Người yêu, bạn hẹn hò lâu dài, quan hệ không ràng buộc, những người bạn mới, bất kỳ điều gì có thể, hoặc cũng chưa rõ lắm.

- Người dùng có toàn quyền kiểm soát những ai sẽ nhìn thấy hồ sơ của họ khi đang quẹt Tinder - chỉ những người họ đã Thích mới có thể nhìn thấy họ trong ứng dụng.

