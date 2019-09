5 cách để kiểm tra xem ai đang theo dõi bạn trên internet

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 08:00 AM (GMT+7)

Hôm nay, bài viết sẽ giới thiệu với bạn đọc một số trang web và tiện ích mở rộng giúp kiểm tra xem ai đang theo dõi bạn?

1. Panopticlick

Panopticlick sẽ phân tích các cài đặt trên trình duyệt, bao gồm cả những tiện ích bổ sung nhằm tìm ra các thành phần theo dõi. Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ https://panopticlick.eff.org/, nhấp vào nút Test Me màu cam và chờ một lát để quá trình phân tích hoàn tất.

Theo thử nghiệm, trình duyệt Firefox gần như chặn được các trình theo dõi (như kết quả bên dưới). Lưu ý, vì các kỹ thuật theo dõi rất phức tạp, tinh tế và không ngừng phát triển, do đó Panopticlick không thể đo lường được tất cả các hình thức theo dõi.

2. Am I Unique?

Am I Unique? là công cụ phân tích, theo dõi dựa vào dấu vân tay trình duyệt. Nói đơn giản, dấu vân tay trình duyệt là một phương thức mới để theo dõi hoạt động trực tuyến bằng cách nhận diện hành vi của người dùng trên Internet. Mọi thứ bạn làm trên mạng đều để lại dấu vết, do đó người khác có thể truy ra hoặc theo dõi bạn.

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt và truy cập vào liên kết https://amiunique.org/, sau đó chọn View my browser fingerprint và chờ kết quả. Nếu muốn nhận báo cáo định kì liên quan đến dấu vân tay trình duyệt, người dùng chỉ cần nhấp vào menu My Timeline ở phía trên, cài đặt tiện ích bổ sung tương ứng với trình duyệt đang sử dụng (hiện tại chỉ hỗ trợ Google Chrome và Firefox).

3. Disconnect

Disconnect là một tiện ích mở rộng cho trình duyệt, hỗ trợ chặn hơn 2.000 trình theo dõi riêng lẻ trên Internet. Theo thông tin từ nhà phát triển, nó còn giúp trình duyệt tải trang nhanh hơn 27%.

Việc sử dụng Disconnect tương đối đơn giản, đầu tiên bạn hãy truy cập vào trang chủ của tiện ích tại https://disconnect.me/disconnect, chọn Get Disconnect (tương thích Chrome, Firefox, Opera và Safari). Khi hoàn tất, bạn hãy truy cập vào một trang web bất kì, tiện ích sẽ hiển thị toàn bộ các trình theo dõi đang âm thầm “theo đuôi” bạn.

Không giống như Panopticlick hay Am I Unique, Disconnect giúp người dùng hình dung các trình theo dõi trực quan hơn. Lưu ý, điều này phụ thuộc vào cách bạn thiết lập phần cài đặt trên trình duyệt, một số trình theo dõi sẽ kết nối trực tiếp với trang web, một số có thể vô hại hoặc liên quan đến công việc, doanh nghiệp của bạn…

4. Lightbeam

Lightbeam là một công cụ hỗ trợ phát hiện các trình theo dõi, tuy nhiên, nó chỉ có sẵn cho trình duyệt Firefox. Khi cài đặt hoàn tất, người dùng chỉ cần truy cập vào một trang web bất kì, Lightbeam sẽ hiển thị một biểu đồ cùng số lượng các trình theo dõi.

5. Trackography

Trackography được phát triển bởi Tactical Technology Collective, là một dự án nguồn mở giúp bạn có thể biết được những công ty đang theo dõi bạn, các quốc gia lưu trữ máy chủ của các công ty theo dõi, các quốc gia lưu trữ máy chủ của trang web bạn đang xem, cách xử lý dữ liệu của bạn…

Để sử dụng, bạn hãy truy cập vào https://trackography.org/, chọn Show me what to do và quốc gia đang sinh sống. Tiếp theo, người dùng chọn một trang web thường xuyên truy cập, ngay lập tức các luồng kết nối sẽ được hiển thị, minh họa đường đi của dữ liệu.

Ngoài những dịch vụ, tiện ích kể trên, bạn cũng có thể cài đặt thêm một số tiện ích sau để tránh bị mất cắp thông tin cá nhân trên Internet:

- uBlock Origin: Chặn trình theo dõi, máy chủ quảng cáo độc hại, phần mềm độc hại…

- HTTPS Everywhere: Kích hoạt HTTPS nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn trong quá trình lướt web

- NoScript: Chặn các đoạn script (kịch bản) chạy nền

- Privacy Badger: Chặn trình theo dõi và cookie không mong muốn

- PixelBlock: Chặn các pixel theo dõi trong Gmail

- Google Activity Controls: Kiểm soát những gì Google nhớ về các hoạt động của bạn

- Me: Xóa các tài khoản trực tuyến cũ bằng một cú nhấp chuột

- Tor Browser: Trình duyệt riêng tư, giúp bảo vệ dữ liệu và danh tính của người dùng

- DuckDuckGo: Công cụ tìm kiếm trên Internet, không theo dõi người dùng...