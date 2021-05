2 cách tắt thông báo gợi ý kết bạn của Facebook

Nếu cảm thấy thông báo gợi ý kết bạn của Facebook quá phiền phức, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng này chỉ với vài thao tác đơn giản.

Facebook là nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới với hơn 2,6 tỉ người dùng đang hoạt động (tính đến năm 2020).

Mặc định, Facebook sẽ dựa vào những thông tin thu thập được để gợi ý những người mà bạn có thể biết trên mạng hoặc ngoài đời thực. Nếu cảm thấy phiền phức vì những thông báo gợi ý kết bạn, người dùng có thể vô hiệu hóa hoàn toàn tính năng này theo cách sau.

1. Máy tính (Windows và macOS)

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên máy tính và truy cập vào trang Facebook cá nhân. Tiếp theo, bạn bấm vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Settings & Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt).

Sau đó, người dùng chỉ cần tìm đến mục Notifications (thông báo) - People you may know (những người bạn có thể biết) và vô hiệu hóa tùy chọn Allow notifications on Facebook (cho phép thông báo trên Facebook).

2. Smartphone (Android và iOS)

Nếu đang sử dụng Facebook trên điện thoại, bạn có thể tắt tính năng gợi ý kết bạn bằng cách mở ứng dụng, bấm vào biểu tượng menu ở góc phải và chọn Settings & Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt).

Tiếp theo, người dùng chỉ cần kéo xuống bên dưới và tìm đến mục Notifications (thông báo) - People you may know (những người bạn có thể biết), sau đó tắt thông báo được gửi đến email, tin nhắn SMS hoặc vô hiệu hóa tùy chọn Allow notifications on Facebook để tắt toàn bộ thông báo liên quan đến tính năng gợi ý kết bạn.

Trên đây là hai cách đơn giản để tắt tính năng gợi ý kết bạn của Facebook, giúp bạn hạn chế bị làm phiền bởi những người không quen biết.

