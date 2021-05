Mẹo ngăn ứng dụng theo dõi bạn trong iOS 14.5

Chủ Nhật, ngày 02/05/2021 10:05 AM (GMT+7)

Với iOS 14.5, các ứng dụng sẽ không còn được truy cập IDFA hoặc theo dõi hiệu quả quảng cáo trên iPhone, iPad và Apple TV mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.

Theo AppleInsider, iOS 14.5 mặc định tự động che khuất nhận dạng nhà quảng cáo (IDFA) của người dùng, ngăn các ứng dụng theo dõi chuyển động của họ trong các ứng dụng khác và trực tuyến. Apple đã cho phép người dùng vô hiệu hóa các hình thức theo dõi với tùy chọn “Allow Apps to Request to Track” trong các phiên bản iOS trước, nhưng tính năng này đã bị chôn vùi sâu trong Settings. iOS 14.5 giờ hiển thị nó thuận lợi hơn trong quá trình thiết lập ứng dụng.

Khi một ứng dụng mới được cài đặt, hộp thoại bao gồm hai lựa chọn “Ask App Not to Track” và “Allow” sẽ hiện lên, cung cấp một phần dành cho nhà phát triển để giải thích cách nó sử dụng dữ liệu người dùng, cho dù đó là để theo dõi quảng cáo, cá nhân hóa ứng dụng, thu thập chỉ số nội bộ hay một số mục đích khác.

Nếu bạn không muốn xử lý các popup kể trên và muốn chặn toàn bộ quyền truy cập vào IDFA, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở Settings app (cài đặt ứng dụng).

Bước 2: Kéo xuống dưới và nhấn vào Privacy (Quyền riêng tư).

Bước 3: Nhấn vào Tracking (Theo dõi).

Bước 4: Tắt mục 'Allow Apps to Request to Track' (Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi).

Với các bước kể trên, bạn sẽ không còn thấy các popup yêu cầu theo dõi và các ứng dụng không thể truy cập vào IDFA của bạn.

Các nhà phát triển ứng dụng được yêu cầu tuân thủ quy tắc bảo mật của Apple. Khi bạn tắt mục “Allow Apps to Request to Track” thì các nhà phát triển cũng không được phép tạo giải pháp thay thế cho phép họ thu thập dữ liệu về thiết bị của bạn để tạo hồ sơ ngay cả khi không có IDFA.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/meo-ngan-ung-dung-theo-doi-ban-trong-ios-14-5-a512926.html