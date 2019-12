1001 thắc mắc: Gần 8 tỷ người sao không mặt ai giống nhau?

Vì sao con người chậm lớn hơn tinh tinh? Con người trải qua thời gian ở độ tuổi trẻ em và thanh niên gần như gấp đôi so với các loài linh trưởng khác như tinh tinh, vượn, khỉ. Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, bộ não trẻ em tiêu thụ quá nhiều năng lượng chuyển hóa từ glucose lấy từ những phần còn lại của cơ thể, nên cơ thể trẻ tăng trưởng chậm lại. Đây là lí do vì sao con người chậm lớn hơn tinh tinh? Kết luận do nhóm nghiên cứu từ Đại học Northwestern, Mỹ đưa ra.