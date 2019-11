Review 15 thỏi son cam nồng cháy biến bạn thành nữ hoàng mùa lễ tết

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 14:40 PM (GMT+7)

Những thỏi son cam này đang được đánh giá rất cao.

1. Kat Von D Studded Kiss Créme Lipstick màu Pumpkin

Với công thức dạng kem và thời gian lưu bám trên đôi môi lâu bền, thỏi son này có màu cam cháy hoàn hảo mang sắc độ giống trái bí ngô. Màu sắc sống động cùng với các sắc tố nuôi dưỡng làn môi làm cho nó trở thành một lựa chọn son mới lý tưởng cho mùa thu.

2. Hourglass Confession Ultra Slim Lipstick màu I Live For

Lớp son mềm mịn, siêu mỏng cho phép thỏi son này phù hợp với bất cứ đôi môi nào, điều đó là do nó có thể ôm trọn những đường sắc nét của chiếc cung Cupid trên môi của bạn trong quá trình sử dụng và lên màu chỉ trong một lần quét. Màu cam cháy với một chút tông màu đỏ là hoàn hảo cho mùa thu, và hình dạng của thỏi son rất dễ tạo ra một đường viền môi hoặc ombré.

3. Ilia Colorblock High Impact Lipstick màu Cinnabar

Với sắc màu của quế và cam cháy, Ilia đã hoàn toàn đem tới một thỏi son đậm sắc lá rơi của mùa thu trong công thức lâu nhất của họ: Color Block. Không chứa hương liệu tổng hợp, đậu nành, gluten và hạt nano, đó là một lựa chọn lý tưởng khi mua son trong danh mục làm đẹp xanh - sạch.

4. Lime Crime Matte Velvetine Lipstick màu Sparrow

Đối với bất cứ ai đang tìm kiếm một thỏi son lì lâu trôi, công thức mịn này lướt trên bề mặt mịn màng lại như một lớp son bóng. Khi khô, bạn sẽ thấy một lớp son bóng mờ đẹp sẽ kéo dài từ sáng tới suốt bữa trưa. Với kết cấu nhung tạo điều kiện cho đôi môi lên được tông màu cam đậm là tất cả những gì bạn muốn và hơn thế nữa.

5. Alima Pure Velvet Lipstick màu Iris

Trong công thức của thỏi son cam này không độc hại, sắc màu của Alima Velvet sang trọng. Công thức mượt mà của Alima Pure mang lại màu sắc đáng kinh ngạc cho đôi môi, trong khi chữa lành làn da nứt nẻ với các thành phần nuôi dưỡng chiết xuất từ tự nhiên. Màu cam cháy của Iris sẽ khiến bạn nghiện ngay lập tức nếu thích tone cam. Bạn sẽ muốn thoa thỏi son này mỗi ngày.

6. Bite Beauty Amuse Bouche Lipstick màu Verbena

Nhiều người yêu thích Bite Beauty bởi khả năng lên màu và chất son tuyệt vời. Với tông màu cam, Sắc màu Verbena rơi giữa màu đỏ gạch và màu cam bị cháy, rất sang và lạ.

7. Flesh Beauty Fleshy Lips in Yum

Thành phần bao gồm nước hoa hồng, hoa oải hương và chiết xuất trà trắng tạo nên công thức dưỡng ẩm. Thành phần này giống như một loại son dưỡng môi hơn là một thỏi son trang điểm truyền thống. Đây là một bước đột phá tuyệt vời với son dưỡng nhưng lại mang sắc độ màu cam bị cháy (vì nó ngả sang phía đất nung hơn là tông màu gạch cam thường thấy).

8. Armani Beauty Lip Magnet Liquid Lipstick màu #302

Armani có những sắc màu son cam quyến rũ nhất. Thỏi 302 có tông màu cam đậm tuyệt đẹp. Thỏi son này được ví như "cục nam châm" đến từ Armani Beauty. Bạn có thể bôi một lớp cho một kết thúc finish giống như màu nước, hoặc thêm một vài lượt thoa khác để tăng cường màu sắc, giúp lớp son đậm đà hơn.

9. Urban Decay Vice Lipstick màu Hitch Hike

Màu son cam cháy này là lý tưởng để mặc trong bất kỳ dịp nào, và sắc độ của màu son có khả năng "nịnh" đủ tông màu da. Nó được pha chế, hòa trộn với các sắc tố cam, cực kỳ mịn, mượt và kết thúc dạng kem, làm cho việc thoa son trở nên dễ dàng.

10. Smashbox Always On Matte Liquid Lipstick màu Out Loud

Công thức dễ chịu khi lướt trên môi và không khô, thỏi son dạng lỏng này sẽ mang lại màu cam cháy đẹp nhất, và giúp đôi môi được giữ nước mà không bị bong tróc. Đầu vát giúp kiểm soát chính xác khi thoa son lên môi, giúp bạn có thể chạm vào môi mình mà không sợ bị lem nhem.

11. MAC Powder Kiss Lipstick màu Marrakesh

Một thỏi son mờ không trọng lượng làm mờ các đường và mang lại độ che phủ mềm mại, thỏi son màu cam cháy này rất lý tưởng để sử dụng ở bất cứ đâu. Pha trộn các cạnh của môi sau khi thoa để tạo ra một lớp finish tập trung ánh nhìn và rất đỗi mềm mại.

12. Colourpop Matte Lux Lipstick màu Gallop

Một màu đỏ với màu đỏ cam nồng nàn làm cho thỏi son này trở thành một sản phẩm nổi trội trong loạt son màu cam. Gallop có thể làm sáng tông màu da và giúp cho đôi môi nổi bật bất kể dịp nào. Một ưu điểm nữa là thỏi son này có giá cả rất phải chăng.

13. Nars Audacious Lipstick màu Mona

Cung cấp cho đôi môi của bạn độ sâu và màu sắc đằm thắm với công thức dạng kem chống phai này từ Nars. Màu cam cháy kết hợp với các thành phần dưỡng ẩm hòa quyện mượt mà đã tạo thành một bộ đôi tuyệt đẹp mà bất cứ ai cũng dễ say đắm.

14. Revlon Ultra HD Matte Lip Mousse màu Blaze

Một loại son dạng mousse làm đôi môi của bạn sáng bừng, quyến rũ với tông cam. Nó mang màu sắc tươi tắn, mơ mộng của màu cam cháy, đôi môi sẽ giữ được độ mịn và giữ màu sắc lên đến tám giờ chỉ với một lần thoa son. Thoa mousse môi ở giữa môi và tán đều trên khắp môi để màu lan ra thật mịn.

15. Pat McGrath Lip Fetish Lip Balm màu Bronze Astral

Thỏi son có màu cam đồng đẹp tuyệt mỹ này là thứ so dưỡng có sắc cam mà mọi cô gái yêu màu nắng nên thử. Màu sắc cực kỳ dễ sử dụng vì Pat là chuyên gia trang điểm kỳ cựu ở New York. Thỏi son này có thể tạo nên đường viền tinh tế để tăng độ quyến rũ cho đôi môi của bạn.

