Mua gì mùa lễ hội: 12 bộ sản phẩm xinh như giấc mơ giá dưới 600 ngàn đồng

Thứ Tư, ngày 20/11/2019 08:43 AM (GMT+7)

Những set quà tặng mỹ phẩm dưới đây có giá trị rẻ nhưng lại "lời" nếu bạn mua chúng.

Trong mùa lễ hội, nhiều thương hiệu mỹ phẩm tự hào tung ra các bộ quà tặng được set những sản phẩm hot nhất của họ với giá ưu đãi hơn so với mua lẻ.

Từ bộ sản phẩm chăm sóc da thích hợp khi đi du lịch đến các loại tinh dầu giảm căng thẳng, từ tấm sticker trị mụn cho đến bộ đôi sơn móng tay, có rất nhiều cách đểthỏa mãn sự yêu thích làm đẹp của bạn.

Dưới đây là những set mỹ phẩm thú vị mà các hãng tung ra trong mùa lễ hội, theo Byrdie:

Set sản phẩm chăm sóc da hàng ngày của The Ordinary (khoảng 19 USD - khoảng 450 ngàn đồng)

Hầu như tất cả các sản phẩm trong dòng sản phẩm chăm sóc da của The Ordinary đều có giá dưới 500 ngàn đồng, nhưng một bộ sản phẩm được set sẵn của thương hiệu giúp việc tặng quà của bạn hoặc việc thử nghiệm cá nhân trở nên dễ dàng hơn. Bộ ba này đóng vai trò là bệ phóng cho thói quen chăm sóc da hàng ngày và phù hợp với mọi loại da. Nó bao gồm The Ordinary's Squalane Cleanser, một công thức làm sạch nhẹ nhàng, nhắm mục tiêu tẩy trang mà không làm mất đi lớp biểu bì da mỏng bảo vệ phía trên cùng, Hyaluronic Acid 2% + B5, kết hợp axit hyaluronic phân tử thấp, trung bình và cao cộng với B5 để tối ưu hóa hydrat hóa và các yếu tố giữ ẩm tự nhiên + HA hydrat không nhờn hứa hẹn kết quả cấp ẩm, giữ da mềm mịn lâu dài.

Set sản phẩm Ren Clean Skincare & Now to Sleep Stocking Filler (15 USD - khoảng 340 ngàn đồng)

Thứ set mỹ phẩm phù phiếm này hứa hẹn một đêm yên bình cho bất cứ ai nhận được nó. Đây là set gồm hai sản phẩm phiên bản mini của Ren & Now to Sleep dùng để xịt gối. Một sự kết hợp mơ màng của các nốt hương của Trầm hương, hoa oải hương, gỗ tuyết tùng và ylang ylang, người sử dụng sẽ có được một giấc ngủ ngon gấp đôi trong mùa lễ này.

Pai Try Pai Starter Kit (khoảng 350 ngàn đồng)

Có vẻ như tất cả những người thử chăm sóc da Pai đều yêu thích chúng bởi sản phầm của Pai đều chiết xuất từ thiên nhiên và lành tính. Đối với những người chưa từng thử nghiệm sản phẩm dưỡng da này, Pai Starter Kit bao gồm những sản phẩm đinh của thương hiệu, bao gồm Camellia & Rose Hydrating Cleanser, Chamomile & Rosehip Calming Day Cream, Rosehip BioRegenerate Oil, và Exfoliating Face Cloth. Công thức cho làn da nhạy cảm (và thậm chí phù hợp với những người bị bệnh chàm), dòng sản phẩm nhẹ nhàng và nuôi dưỡng này là một phép màu thay đổi làn da thực sự.

Peter Thomas Roth Mask-Erade (khoảng 450 ngàn đồng)

Đối với người bạn thích đắp mặt nạ, bạn chắc chắn sẽ yêu bộ sản phẩm Peter Thomas Roth, vì nó cung cấp một công thức đáp ứng mọi mối quan tâm về da có thể. Mặt nạ Ailen Mud Purifying Black Mask của Ailen rút ra các tạp chất để khử mùi, trong khi Mặt nạ Enzyme Pumpkin Enzymatic Dermal Resurfacer lột và đánh bóng làn da của bạn để làm sáng và thêm sắc hồng rạng rỡ. Bạn có thể làm dịu làn da khô, bị kích thích với Mặt nạ Gel dưa chuột Extreme De-Tox Hydrator, hoặc tăng độ rạng rỡ và "sương sương" với Mặt nạ Gel sinh học tế bào gốc Rose. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Mặt nạ vàng 24K Pure Luxury Lift & Firm bổ sung thêm sự sang trọng với hỗn hợp với vàng 24K và vàng keo. Loại mặt nạ này có tác dụng nâng và làm săn chắc làn da của bạn.

Peace Out Peace Out Jet Set (khoảng 460 ngàn đồng)

Dòng sản phẩm dưỡng da của Peace Out giải quyết nhiều vấn đề về da, và chúng đều dễ chịu, nhẹ nhàng. Trong bộ sản phẩm quà tặng này, bao gồm các sản phẩm trị mụn dịu nhẹ bao gồm các sản phẩm trị mụn được bán rất chạy của hãng, như Black Out Strip và Pore Strip. Bộ kit này được đánh giá là một cách giải quyết toàn diện hơn, giúp cho làn da sạch hơn.

Deborah Lippmann Little Wonderers Gel Lab Pro Color Nail (khoảng 400 ngàn đồng)

Sơn móng tay của Deborah Lippmann sẽ luôn là một mặt hàng chủ lực bởi nó bền màu và sắc màu cũng rất đẹp. Bộ sơn móng tay Little Wonderers Gel Lab Pro này phục vụ hai công thức màu hồng rất nịnh da và hợp nữ giới. Nó bao gồm 2 sắc màu mang tên "I like me" và "Playtime" vô cùng duyên dáng và xinh xắn.

Target Beauty Great Complexions (khoảng 320 ngàn đồng)

Target tung ra những sản phẩm có giá cả rất phải chăng, bao gồm bộ quà tặng đáng khao khát nhất của mùa. Sản phẩm có kích cỡ phù hợp với việc đi du lịch của DHC Deep Cleansing Oil (loại oil tẩy trang này là một sản phẩm được yêu thích), Too Cool for School Egg Mellow Cream, Vichy Khoáng, La Roche-Posay Toleriane Hydrating Gentle Facial Cleanser, Sweet Chef Ginger + Vitamin C Serum Shot, và Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Cả set có giá trị hơn 1 triệu đồng, nhưng bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 320 ngàn đồng.

Set tẩy trang của DHC (khoảng 200 ngàn đồng)

Nói về DHC, hãy để tâm tới bộ đôi sản phẩm Deep Cleansing Oil được yêu thích của thương hiệu này. Bộ đôi này có chứa công thức đa nhiệm làm từ dầu ô liu và dầu lá hương thảo giúp loại bỏ mọi dấu vết trang điểm, thanh lọc lỗ chân lông để chống lại các tổn thương gốc tự do, nuôi dưỡng và hydrat hóa làn da, và cũng có thể được sử dụng để làm sạch nhẹ nhàng cọ trang điểm.

Bộ đôi rửa mặt từ Dermalogica (khoảng 330 ngàn đồng)

Có lẽ đây là sản phẩm có công thức mang tính biểu tượng nhất của Dermalogica, như PreCleanse và Daily Microexipesiant. Bộ đôi hai bước, với kích cỡ thân thiện với du lịch, giúp làm sạch dễ dàng. PreCleanse loại bỏ những vết bẩn cứng đầu nhất của lớp trang điểm và các tạp chất có hại trên da, sau đó là Daily Microfoliant giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng để lộ làn da mịn màng hơn, sáng hơn.

The Inkey List The Wake Up Duo (khoảng 340 ngàn đồng)

Khi bạn làm việc quá sức, bạn có thể cần nhiều hơn một tách cà phê, bộ đôi này kết hợp sức mạnh của caffeine với axit hyaluronic để giúp giảm bọng mắt và phục hồi vẻ ngoài của làn da ngậm nước, khỏe mạnh ngay cả khi họ là người thiếu ngủ nhất. Hãy coi cặp đôi này là một sản phẩm chăm sóc da buổi sáng, chúng hoạt động bên trên bề mặt da để mang lại kết quả tuyệt vời.

Versed Twice As Nice Serum Rolling Gift Set $17

Bộ quà tặng này không chỉ mang đến hai loại huyết thanh bán chạy nhất để điều trị chứng xỉn màu và lão hóa da mà còn bao gồm một con lăn massage mặt để giải phóng căng cơ ở mặt, giảm bọng mắt, cải thiện lưu lượng máu và oxy, và làn da mịn màng. Lợi ích thấy rõ nhất của huyết thanh.

Murad Keep Calm and Poreless $19

Hãy để năm 2020 thành năm của làn da trong sáng, dịu êm với bộ đôi nhẹ nhàng đến từ Murad này. Kem dưỡng ẩm SPF không dầu cung cấp khả năng kiểm soát độ bóng và dầu ấn tượng trong 10 giờ đồng thời làm giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông. Phương pháp điều trị mụn trứng cá ở cường độ tối đa đã khắc phục mọi nhược điểm phát sinh, hứa hẹn sẽ cải thiện tình hình chỉ trong bốn giờ.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/mua-gi-mua-le-hoi-12-bo-san-pham-xinh-nhu-giac-mo-gia-duoi-600-ngan-dong-1033499.html