Yamal nhận lời khuyên lạ: Muốn hay nhất thế giới phải có bạn gái

⚡ Lời khuyên gây tranh cãi từ tiền bối

Trên chương trình truyền hình "El Cafelito", huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Paulo Futre đã chia sẻ một vài lời khuyên dành cho ​​Lamine Yamal. Theo Paulo Futre, tiền đạo 18 tuổi sinh ra để thống trị thế giới bóng đá, nhưng chỉ khi anh tìm được... bạn gái càng sớm càng tốt:

Cựu cầu thủ Atletico Madrid nhấn mạnh, việc có một mối quan hệ tình cảm ổn định sẽ giúp Yamal trưởng thành hơn, từ đó có thể tập trung cho sự nghiệp:

"Lamine Yamal sẽ trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới khi cậu ấy có bạn gái, và điều đó sẽ sớm xảy ra thôi. Cậu ấy còn rất trẻ, và điều quan trọng là cậu ấy cần có bạn gái. Khi tôi gặp mẹ của các con mình, tôi bắt đầu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa. Tôi không còn la cà nhiều như trước”.

Yamal được khuyên nhanh chóng tìm bạn gái, ổn định chuyện tình cảm để có thể tập trung cho sự nghiệp

🌟 Chuyện tình đình đám một thời

Suốt thời gian dài, Yamal trở thành tâm điểm dư luận vì mối quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ Nicki Nicole. Cặp đôi công khai hẹn hò vào dịp sinh nhật 18 tuổi của cầu thủ thuộc biên chế Barcelona hồi tháng 7. Kể từ đó, Nicki Nicole thường xuyên xuất hiện trên khán đài theo dõi Yamal thi đấu.

Sau khi ghi bàn vào lưới Olympiacos trong một trận đấu ở Champions League, Yamal đã hướng nụ hôn lên khán đài – hành động được nhiều người cho rằng dành cho Nicole. Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc tình tứ, từ những bữa tối tại Barcelona cho tới chuyến du ngoạn bằng trực thăng dọc bờ biển Croatia.

Đầu tháng 9, Nicki Nicole công khai thừa nhận mối quan hệ khi tham dự sự kiện thời trang. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc và tiết lộ Yamal đã dạy mình nói câu “t’estimo” (anh yêu em) bằng tiếng Catalan.

🕵️‍♂️ Tin đồn, phủ nhận và lời khẳng định từ Yamal

Mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng tiêu cực vào đầu tháng 10, khi báo chí Tây Ban Nha đưa tin Yamal bí mật gặp ngôi sao mạng xã hội người Italia, Anna Gegnoso trong chuyến đi ngắn ngày tới Milan. Những bài đăng trên mạng xã hội nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn không chung thủy.

Trước đồn đoán, chân sút 18 tuổi trực tiếp lên tiếng trên truyền hình Tây Ban Nha, khẳng định không có sự phản bội nào, đồng thời xác nhận anh và Nicki Nicole đã chia tay.

Chia sẻ trên chương trình "D Corazon", Yamal tuyên bố: “Chúng tôi không còn ở bên nhau, nhưng việc đó không phải vì tôi không chung thủy. Chúng tôi chỉ đơn giản là chia tay, vậy thôi. Mọi chuyện đang được đồn đoán đều không liên quan gì đến mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không phản bội cô ấy và cũng không ở bên người khác”.