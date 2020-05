Xót xa 11 cầu thủ trẻ Việt Nam bán độ: Cứ nghèo là được phép làm bừa?

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 00:19 AM (GMT+7)

HLV lão làng Lê Thụy Hải cho rằng trách nhiệm trong vụ việc 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp bán độ vừa bị VFF kỷ luật trước hết thuộc về các nhà quản lý bóng đá địa phương, không nên đổ thừa do cầu thủ nghèo.

Vụ việc 11 cầu thủ thuộc đội U21 Đồng Tháp có hành vi cá cược, đánh bạc ở vòng loại U21 Quốc gia 2019, vừa bị VFF kỷ luật thực sự gây chấn động làng bóng đá Việt Nam mấy ngày vừa qua. Theo quyết định kỷ luật của VFF ban hành chiều 11/5, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến được xác định là người cầm đầu, rủ rê 10 cầu thủ còn lại bán độ.

Cầu thủ U21 Đồng Tháp (áo đỏ) thi đấu ở vòng loại giải U21 Quốc gia 2019. Ảnh: Dương Thu

Tiếp tục chia sẻ quan điểm về vụ các cầu thủ trẻ Đồng Tháp tiêu cực, nhà cầm quân lão làng Lê Thụy Hải cho rằng vai trò của các nhà quản lý bóng đá ở địa phương vô cùng quan trọng. Theo ông Hải “lơ”, chính việc lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Đồng Tháp, các HLV ở đây biết sự việc nhưng chỉ kỷ luật nội bộ cho qua, khiến tiêu cực không được xử lý triệt để.

“Tại sao những vụ bán độ như thế này lại thường xuyên xảy ra ở các đội bóng như Đồng Tháp. Nhắc đến thì đụng chạm, nhưng tôi muốn nói đến trách nhiệm của các nhà quản lý bóng đá ở địa phương. Vụ việc cầu thủ U21 Đồng Tháp bán độ rõ ràng có liên quan đến căn bệnh thành tích nữa.

Họ quản lý, giáo dục cầu thủ chưa tốt, đến khi xảy ra sự việc lại bao che, không xử lý đến nơi đến chốn. Nếu vụ việc như này xảy ra ở các đội bóng được đầu tư bởi các ông chủ tư nhân, tôi nghĩ sẽ có những án phạt rất nghiêm khắc cho cả người quản lý và cầu thủ”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

Ngoài ra, một lần nữa cựu HLV của CLB Bình Dương bảo lưu quan điểm án phạt mà VFF dành cho 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp có hành vi cá cược, đánh bạc là quá nhẹ và chưa có tính răn đe. Ông Hải “lơ” nói tiếp: “Án phạt như thế là quá nhẹ, chưa thể làm gương cho các cầu thủ khác, nhất là những cầu thủ trẻ.

Các cầu thủ trẻ thế này đã có hành vi tiêu cực thì càng phải phạt nặng. Tôi có nghe nhiều người nhắc đến hoàn cảnh nghèo khó của cầu thủ Đồng Tháp, nhất là cậu Huỳnh Văn Tiến. Nhưng cứ nghèo làm việc sai trái thì được thông cảm, cho qua sao?

Đã dính đến tiêu cực rồi còn đổ thừa do hoàn cảnh thì khó nghe lắm. Bóng đá Đồng Tháp bao năm nay không khá lên được cũng chỉ do những vụ việc như này. Muốn làm bóng đá trong sạch thì đừng để tiêu cực xảy ra ở bất kì hoàn cảnh nào. Rõ ràng, trong vụ này trách nhiệm thuộc về những người lớn, người quản lý chứ không phải do cầu thủ nghèo, đội bóng khó khăn…”

Huỳnh Văn Tiến (U21 Đồng Tháp) được cho là cầu thủ cầm đầu trong vụ việc tiêu cực. Trong bản tường trình gửi lên Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp, Huỳnh Văn Tiến đã thừa nhận mình và một số cầu thủ Đồng Tháp bàn với nhau để cá cược trên mạng với hình thức xỉu (hai bàn trở xuống) số tiền lên đến 150 triệu đồng. Ban Kỷ luật của VFF đã đưa ra án phạt dành cho 11 cầu thủ tham gia vào vụ việc đáng buồn này. Huỳnh Văn Tiến bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý và tổ chức trong 5 năm. Ngoài ra, cầu thủ cầm đầu vụ tiêu cực ở CLB Đồng Tháp còn phải nộp phạt 5 triệu đồng. 10 cầu thủ còn lại bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý và tổ chức trong 6 tháng. Trước đó, sau khi tường trình vụ việc bán độ lên lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Đồng Tháp hồi tháng 8/2019, Huỳnh Văn Tiến đã bị trả về nhà, cắt tiền ăn trong 6 tháng và không cho tập luyện cùng các đội trẻ. 10 cầu thủ khác của U21 Đồng Tháp bị cắt tiền ăn 2 tháng và bị đẩy xuống tập luyện ở tuyến năng khiếu. Tuy nhiên, 8 trong số 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp dính tiêu cực ở trận đấu với U21 Vĩnh Long tại vòng loại U21 Quốc gia 2019 lại được HLV Bùi Văn Đông đăng ký ở đội một Đồng Tháp, chuẩn bị tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2020. Chỉ đến khi VFF ban hành án kỷ luật với nhóm 11 cầu thủ kể trên, CLB bóng đá Đồng Tháp mới ra quyết định chia tay 8 cầu thủ này (trong đó có cả Huỳnh Văn Tiến).

