V.League 2026/27 siết chặt hành vi câu giờ, phản ứng tiêu cực

Thay đổi đáng chú ý đầu tiên liên quan đến việc thay người. Cầu thủ bị thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây kể từ khi trọng tài cho phép. Nếu cố tình trì hoãn, cầu thủ này vẫn phải rời sân nhưng người vào thay chỉ được xuất hiện ở lần bóng ngoài cuộc đầu tiên sau khi trận đấu tiếp tục đủ một phút.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định đưa các sửa đổi của Luật thi đấu 2026/27 vào hệ thống giải bóng đá quốc gia.

Quy định trên nhằm ngăn các đội kéo dài thời gian thay người, đặc biệt ở cuối trận khi đang có kết quả thuận lợi.

Thời gian thực hiện những tình huống cố định cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Trọng tài sẽ ra hiệu đếm ngược 5 giây khi cầu thủ trì hoãn việc ném biên hoặc phát bóng. Nếu quá thời hạn, quyền ném biên được chuyển cho đối phương.

Thủ môn chỉ được kiểm soát bóng bằng tay tối đa 8 giây. Nếu vi phạm, đội đối phương sẽ được hưởng phạt góc.

Cầu thủ được điều trị trên sân hoặc khiến trận đấu phải tạm dừng cũng phải rời sân, đồng thời chỉ được trở lại sau ít nhất một phút kể từ khi bóng lăn trở lại. Trọng tài có thể cho phép cầu thủ vào sân khi bóng đang trong cuộc nếu đáp ứng các điều kiện theo luật.

Luật mới đồng thời siết chặt hành vi giao tiếp thiếu chuẩn mực. Cầu thủ thi đấu, cầu thủ dự bị hoặc người đã được thay ra có thể nhận thẻ đỏ nếu che miệng trong lúc sử dụng lời lẽ công kích, xúc phạm hoặc lăng mạ đối phương.

Quy trình VAR cũng được mở rộng. Tình huống thẻ đỏ xuất phát từ thẻ vàng thứ hai nếu có sai sót rõ ràng có thể được xem xét lại. Các giải đấu còn có thể kiểm tra quyết định phạt góc sai rõ ràng, với điều kiện việc xem lại được tiến hành ngay lập tức và không làm chậm thời gian bắt đầu lại trận đấu.

Ngoài ra, bóng đá Việt Nam có thể thí điểm camera gắn trên người trọng tài, trợ lý trọng tài và trọng tài thứ tư.