Hé lộ lý do khiến Vinicius sa sút, Real Madrid có phần trách nhiệm

Vinicius nói lý do bản thân sa sút

Vinicius đã gần như đánh mất chính mình ở mùa giải 2026/27, dù không bị nhiều chấn thương hành hạ. Tiền đạo người Brazil gần đây đã tiết lộ lý do khiến bản thân sa sút:

"Tôi nghĩ mình đã không chuẩn bị tốt nhất sau World Cup 2026, bởi việc ĐT Brazil bị loại sớm ảnh hưởng rất lớn đến tất cả chúng tôi. Các thành viên ĐT Brazil không ngờ lại phải dừng bước sớm như vậy.

Vì thế, tôi tận dụng kỳ nghỉ để thư giãn, nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cuối cùng, tôi tập luyện ít hơn so với những năm trước".

Vinicius nỗ lực tìm lại chính mình

Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil khẳng định nỗi thất vọng tại World Cup không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến màn khởi đầu chật vật của anh. Vinicius tiết lộ những cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Real Madrid, cùng sự quan tâm từ nhiều đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, cũng khiến anh mất tập trung.

Vinicius chia sẻ tiếp: "Có lẽ những chuyện đó đã ảnh hưởng đến màn khởi đầu mùa giải của tôi. Vấn đề gia hạn hợp đồng và việc nhiều CLB tìm cách liên hệ với tôi trong mùa hè thực sự khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Bên cạnh đó còn có tình hình nội bộ Real Madrid. Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn rất dài.

Mùa trước, tôi mới ghi được 5 bàn tính đến tháng 12, nhưng cuối cùng vẫn khép lại mùa giải với hơn 20 bàn thắng. Điều tương tự cũng từng xảy ra ở những mùa giải khác.

Tôi đang nỗ lực chuẩn bị và cải thiện phong độ, bởi tôi thường biết cách tỏa sáng trong những thời điểm quyết định của mùa giải".

Những thống kê hiện tại phần nào phản ánh khó khăn mà Vinicius đang trải qua. Sau 12 lần ra sân, anh mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2000 còn phải nhận án treo giò 4 trận tại La Liga mùa này.

Vinicius thừa nhận khó sánh với Ronaldo và Messi

Khi đề cập đến áp lực duy trì phong độ đỉnh cao trong thời gian dài, Vinicius đặc biệt nhắc đến Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Theo tiền đạo của Real Madrid, hai siêu sao người Bồ Đào Nha và Argentina là những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi của bóng đá thế giới, khi liên tục duy trì hiệu suất ghi bàn và những màn trình diễn xuất sắc trong nhiều năm:

"Việc duy trì phong độ ở đẳng cấp cao trong thời gian dài là điều vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ Ronaldo và Messi là hai cầu thủ duy nhất có thể làm được điều đó suốt nhiều năm, đồng thời liên tục tạo ra những con số thống kê ấn tượng".

Ngôi sao Brazil cũng thừa nhận bản thân không tránh khỏi những sai lầm, nhưng khẳng định luôn nỗ lực hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn cuộc sống:

"Tôi cũng chỉ là người bình thường và có thể mắc sai lầm. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng tiến bộ, tìm hiểu nhiều hơn về bóng đá cũng như cuộc sống hằng ngày. Dù sao, tôi mới 26 tuổi và cũng có quyền tận hưởng cuộc sống một chút".