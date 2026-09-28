Video bóng đá Serbia - Hà Lan: Cú đúp ấn tượng, "Cơn lốc da cam" vượt khó (Nations League)

Hà Lan sớm thiệt quân khi Cody Gakpo phải rời sân chỉ sau 17 phút. Dẫu vậy, “Cơn lốc màu da cam” vẫn tìm được bàn mở tỷ số. Crysencio Summerville bị Aleksa Terzic phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Meerdink thực hiện thành công để mang về bàn thắng đầu tiên cho anh trong màu áo ĐTQG.

Meerdink tỏa sáng lập cú đúp

Hà Lan thậm chí có thể ghi thêm bàn. Sau một pha tấn công đẹp mắt, cú sút của Dumfries bị thủ môn Vanja Milinkovic Savic cản phá. Serbia chỉ có một pha dứt điểm đi chệch khung thành của Sergej Milinkovic Savic trước giờ nghỉ.

Nếu HLV Xavi từng có những sự thay đổi người hiệu quả trong trận gặp ĐT Đức, thì người đồng nghiệp bên phía Serbia, HLV Veljko Paunovic, cũng xứng đáng nhận lời khen ở trận đấu này. Ngay sau khi Dusan Tadic và Luka Jovic vào sân, Serbia đã có bàn gỡ hòa.

Tadic là người khởi xướng pha tấn công, trước khi Jovic dứt điểm thành công sau khi thủ môn Verbruggen của Hà Lan đã có hai pha cứu thua xuất sắc trong cùng một tình huống.

Sau khoảnh khắc mất tập trung, Hà Lan một lần nữa dồn lên tấn công tìm kiếm lợi thế dẫn bàn. Van Bommel vô lê từ đường tạt bóng của Dumfries đưa bóng dội mép ngoài cột dọc. Sau đó, Reijnders tung cú sút mạnh nhưng đi vọt xà. Meerdink hoàn tất cú đúp ở phút 69 sau một pha phối hợp tấn công ăn ý.

Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến hết trận. Đoàn quân của HLV Xavi giành 3 điểm cần thiết tại bảng A2 Nations League.

Tỷ số chung cuộc: Serbia 1-2 Hà Lan (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Serbia: Jovic (46', Lukic)

Hà Lan: Meerdink (30' phạt đền), (69', Guus Til)

Đội hình xuất phát

Serbia: Vanja Milinkovic Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Zivkovic, Stankovic, Sergej Milinkovic Savic, Lukic; Joveljic

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Gakpo, Meerdink

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