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Trực tiếp bóng đá CH Séc - Anh: “Tam sư” gặp thử thách khó (Nations League)

Sự kiện: UEFA Nations League Đội tuyển Anh

(1h45, 30/9, Vòng bảng Nations League) Cùng trắng tay ở lượt trận đầu tiên, CH Séc và ĐT Anh đều cần chiến thắng để giải tỏa sức ép, nhưng thành tích sân khách tại League A đang khiến “Tam sư” phải dè chừng.

Nations League | 1h45, 30/9 | Fortuna Arena

CH Séc
Trực tiếp bóng đá CH Séc - Anh: “Tam sư” gặp thử thách khó (Nations League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá CH Séc - Anh: “Tam sư” gặp thử thách khó (Nations League) - 1
Anh
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá CH Séc - Anh: “Tam sư” gặp thử thách khó (Nations League) - 1
Hornicek, Chaloupek, Hranac, Krejci, Karabec, Sadilek, Cerv, Sulc, Ambros, Hlozek
Trực tiếp bóng đá CH Séc - Anh: “Tam sư” gặp thử thách khó (Nations League) - 1
Pickford, Trent, Guehi, O’Reilly, Anderson, Lewis-Skelley, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

CH Séc quyết phá dớp sân nhà

CH Séc bước vào trận đấu với phong độ không tốt khi chưa giành chiến thắng trong 90 phút ở một trận đấu quốc tế chính thức nào trong năm 2026. Thất bại 1-2 trước Croatia hôm 27/9 khiến đội bóng của HLV Santi Denia chịu thêm sức ép sau trận mở màn Nations League không như ý.

Santi Denia, HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử đội tuyển CH Séc, vẫn có thể nhìn thấy những tín hiệu tích cực trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội. Tuy nhiên, thất bại trước Croatia cũng chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại trên sân nhà của CH Séc kể từ tháng 9/2022, với 16 chiến thắng và 2 trận hòa.

Đáng chú ý, CH Séc chưa từng thua hai trận sân nhà liên tiếp trong thập kỷ này. Vì vậy, đội chủ nhà sẽ hướng tới một màn đáp trả mạnh mẽ để xua tan nỗi thất vọng sau khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup.

ĐT Anh cần cải thiện thành tích sân khách

ĐT Anh cũng không có khởi đầu thuận lợi khi để thua Tây Ban Nha 2-3 trên sân nhà. "Tam sư" từng dẫn 2-1 nhưng không thể bảo toàn lợi thế, đồng thời bỏ lỡ một quả phạt đền. Đây tiếp tục là một lần đội bóng của HLV Thomas Tuchel gặp khó trước một đối thủ nằm trong top 10 FIFA.

Phong độ gần đây của ĐT Anh cũng chưa thực sự thuyết phục khi chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất trong 90 phút, bên cạnh 1 trận hòa và 2 thất bại. Dù vậy, người hâm mộ vẫn có lý do để kỳ vọng khi "Tam sư" mới chỉ thủng lưới một lần trong các trận đấu chính thức trên sân khách kể từ sau EURO 2024, với 7 chiến thắng.

Tuy nhiên, thành tích tại League A lại mang đến mối lo khác. ĐT Anh đã trải qua 5 trận sân khách liên tiếp không thắng ở đấu trường này, gồm 2 trận hòa và 3 thất bại. Trong bối cảnh cả hai đội đều cần điểm, chuyến làm khách tại Prague vì thế được dự báo không dễ dàng với thầy trò Thomas Tuchel.

Tây Ban Nha hạ đẹp ĐT Anh, nối dài kỷ lục bất bại đáng nể
Tây Ban Nha hạ đẹp ĐT Anh, nối dài kỷ lục bất bại đáng nể

Tây Ban Nha mang đến khác biệt với chiến thắng đầu tiên tại Nations League mùa giải 2026/27.

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Theo T.T ([Tên nguồn])

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-29/09/2026 17:54 PM (GMT+7)
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