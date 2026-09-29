Trực tiếp bóng đá CH Séc - Anh: “Tam sư” gặp thử thách khó (Nations League)

Nations League | 1h45, 30/9 | Fortuna Arena CH Séc 0 - 0 Anh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: CH Séc vs Anh Anh Điểm Hornicek Chaloupek Hranac Krejci Karabec Sadilek Cerv Sulc Ambros Hlozek Điểm Pickford Trent Guehi O’Reilly Anderson Lewis-Skelley Saka Bellingham Gordon Kane Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận CH Séc CH Séc Anh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hornicek, Chaloupek, Hranac, Krejci, Karabec, Sadilek, Cerv, Sulc, Ambros, Hlozek Pickford, Trent, Guehi, O’Reilly, Anderson, Lewis-Skelley, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

CH Séc quyết phá dớp sân nhà

CH Séc bước vào trận đấu với phong độ không tốt khi chưa giành chiến thắng trong 90 phút ở một trận đấu quốc tế chính thức nào trong năm 2026. Thất bại 1-2 trước Croatia hôm 27/9 khiến đội bóng của HLV Santi Denia chịu thêm sức ép sau trận mở màn Nations League không như ý.

Santi Denia, HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử đội tuyển CH Séc, vẫn có thể nhìn thấy những tín hiệu tích cực trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội. Tuy nhiên, thất bại trước Croatia cũng chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại trên sân nhà của CH Séc kể từ tháng 9/2022, với 16 chiến thắng và 2 trận hòa.

Đáng chú ý, CH Séc chưa từng thua hai trận sân nhà liên tiếp trong thập kỷ này. Vì vậy, đội chủ nhà sẽ hướng tới một màn đáp trả mạnh mẽ để xua tan nỗi thất vọng sau khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup.

ĐT Anh cần cải thiện thành tích sân khách

ĐT Anh cũng không có khởi đầu thuận lợi khi để thua Tây Ban Nha 2-3 trên sân nhà. "Tam sư" từng dẫn 2-1 nhưng không thể bảo toàn lợi thế, đồng thời bỏ lỡ một quả phạt đền. Đây tiếp tục là một lần đội bóng của HLV Thomas Tuchel gặp khó trước một đối thủ nằm trong top 10 FIFA.

Phong độ gần đây của ĐT Anh cũng chưa thực sự thuyết phục khi chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất trong 90 phút, bên cạnh 1 trận hòa và 2 thất bại. Dù vậy, người hâm mộ vẫn có lý do để kỳ vọng khi "Tam sư" mới chỉ thủng lưới một lần trong các trận đấu chính thức trên sân khách kể từ sau EURO 2024, với 7 chiến thắng.

Tuy nhiên, thành tích tại League A lại mang đến mối lo khác. ĐT Anh đã trải qua 5 trận sân khách liên tiếp không thắng ở đấu trường này, gồm 2 trận hòa và 3 thất bại. Trong bối cảnh cả hai đội đều cần điểm, chuyến làm khách tại Prague vì thế được dự báo không dễ dàng với thầy trò Thomas Tuchel.