Messi không cần chạy nhanh nhất, chỉ cần đổi hướng nhanh hơn đối thủ

Một trong những hiểu lầm phổ biến khi đánh giá khả năng rê bóng là đồng nhất tốc độ chạy với khả năng vượt qua đối thủ. Trên thực tế, một cầu thủ có thể chạy rất nhanh theo đường thẳng nhưng vẫn bị đánh bại nếu không kịp phản ứng trước những pha đổi hướng liên tục.

Messi thường tiếp cận hậu vệ bằng những bước chạy ngắn, giữ bóng trong tầm kiểm soát rồi bất ngờ chuyển hướng. Khi đối thủ nghiêng người hoặc dồn trọng tâm sang một bên để chặn đường bóng, anh lập tức đi theo hướng ngược lại. Hậu vệ không nhất thiết chậm hơn Messi về tốc độ chạy, nhưng có thể mất lợi thế chỉ vì phản ứng sai thời điểm.

Messi khiến cho mọi hàng thủ phải run sợ

Phân tích của Trung tâm Huấn luyện FIFA về World Cup 2022 chỉ ra rằng Messi có số lần hoạt động ở cường độ trung bình và cường độ cao thấp hơn mức trung bình của nhóm tiền đạo cùng vị trí ở nhiều chỉ số thể lực. Tuy nhiên, khi thực hiện các pha chạy cường độ cao hoặc trung bình khi có bóng, tỷ trọng của anh đạt khoảng 70%, cao hơn mức 50–60% thường thấy ở nhóm tiền đạo được phân tích. Ở trận gặp Ba Lan, khoảng 80–85% các pha chạy ở hai cường độ này của Messi được thực hiện khi anh có bóng.

Điều đó cho thấy Messi không nhất thiết phải hoạt động ở cường độ cao liên tục. Anh có xu hướng tiết kiệm năng lượng, quan sát đối thủ rồi tăng tốc đúng thời điểm để tạo lợi thế.

Đánh lừa bằng thân trên trước khi đánh bại đối thủ bằng đôi chân

Vũ khí đặc biệt của Messi là khả năng khiến hậu vệ tin rằng anh sẽ di chuyển theo một hướng, trước khi bất ngờ đưa bóng sang hướng khác. Điều này được thực hiện thông qua chuyển động của vai, thân trên, hông và chân trụ.

Một phân tích được Đại học Auburn (Mỹ) công bố ngày 3/6/2026 đã nghiên cứu kỹ động tác đánh lừa đặc trưng của Messi. Nhóm nghiên cứu sử dụng 79 điểm đánh dấu phản quang, cảm biến chuyển động và bàn đo lực để ghi lại cơ chế vận động của một cầu thủ thực hiện động tác mô phỏng.

Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Messi là cầu thủ rê bóng hay nhất thế giới

Kết quả cho thấy động tác đánh lừa bắt đầu từ thân trên, sau đó mới đến phần thân dưới. Khi đặt chân trụ xuống đất và đổi hướng, lực tiếp xúc được ghi nhận vượt 2 lần trọng lượng cơ thể, trong khi giai đoạn tiếp xúc này diễn ra trong khoảng 0,04 giây. Đây là kết quả đo trong bài thử nghiệm mô phỏng, không phải phép đo trực tiếp trên cơ thể Messi khi thi đấu.

Ý nghĩa của nghiên cứu nằm ở chỗ: để vượt qua một hậu vệ, cầu thủ không chỉ cần di chuyển nhanh mà còn phải tạo ra tín hiệu giả đủ thuyết phục. Đồng thời, cầu thủ phải có khả năng đổi hướng nhanh sau khi đối thủ phản ứng. Messi đặc biệt giỏi kết hợp hai yếu tố này.

Trọng tâm thấp và khả năng giữ bóng giúp Messi duy trì lợi thế

Messi cao khoảng 1m70, sở hữu vóc dáng tương đối thấp so với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Đặc điểm này, kết hợp với kỹ thuật kiểm soát bóng, giúp anh duy trì tư thế ổn định khi chuyển hướng liên tục.

Khi rê bóng, Messi thường sử dụng những nhịp chạm ngắn bằng chân trái, đặt bóng đủ gần để có thể đổi hướng mà không cần thực hiện một bước chạy dài. Trong khi đó, cầu thủ có sải chân dài thường cần điều chỉnh bước chạy và trọng tâm nhiều hơn khi chuyển từ chạy thẳng sang đổi hướng đột ngột.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Psychology năm 2017, phân tích các chuỗi hành động kỹ thuật trong ghi bàn của Messi và Cristiano Ronaldo, cũng nhấn mạnh sự kết hợp giữa rê bóng, kiểm soát bóng và động tác giả đổi hướng trong lối chơi của Messi.

Tuy nhiên, không nên kết luận rằng chiều cao thấp tự động khiến một cầu thủ rê bóng giỏi. Lợi thế chỉ thực sự xuất hiện khi cầu thủ biết phối hợp trọng tâm cơ thể, chân trụ, nhịp chạm bóng và khả năng quan sát. Messi hội tụ những yếu tố đó ở mức đặc biệt xuất sắc.

Điều đáng chú ý không đơn thuần là Messi thực hiện nhiều pha rê bóng. Anh kết hợp khả năng qua người với việc đưa bóng lên trên, xâm nhập khu vực nguy hiểm và tạo cơ hội cho đồng đội. Đây là điểm khác biệt giữa pha đi bóng đẹp mắt và pha đi bóng thực sự có giá trị chiến thuật.

Messi chiến thắng bằng thời điểm, không chỉ bằng tốc độ

Messi có thể vượt qua nhiều cầu thủ mà không cần là người chạy nhanh nhất bởi anh tạo ra lợi thế ở nhiều khâu cùng lúc: quan sát hướng phòng ngự, điều khiển trọng tâm, đánh lừa bằng thân trên, giữ bóng sát chân và tăng tốc đúng thời điểm.

Các nghiên cứu sinh cơ học vào năm 2026 tiếp tục củng cố nhận định rằng khả năng rê bóng hiệu quả phụ thuộc vào sự phối hợp giữa khoảng cách với hậu vệ, tốc độ tương đối, động tác đánh lừa và khả năng tăng tốc sau khi đổi hướng.

Nói cách khác, Messi không nhất thiết phải chạy nhanh hơn hậu vệ trong suốt pha bóng. Anh chỉ cần khiến đối thủ phản ứng chậm hơn một nhịp, rồi tận dụng khoảnh khắc đó để vượt qua. Tốc độ tối đa giúp cầu thủ bứt phá trên đường thẳng, nhưng tốc độ xử lý, khả năng đổi hướng và sự chính xác trong từng nhịp chạm bóng mới là những yếu tố làm nên thương hiệu rê bóng của Messi.