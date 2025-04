Vì sao cầu thủ Việt Nam không thành công ở Nhật Bản?

ĐT Việt Nam đã “khó chịu” hơn trong mắt Nhật Bản Có thể, cá nhân các cầu thủ Việt Nam chưa thành công ở J.League. Song khi kết hợp thành một khối thống nhất, ĐT Việt Nam lại rất khó bị đánh bại. ĐT Nhật Bản cũng hiểu rõ điều này, dựa trên những màn so tài gần đây. “Phải thừa nhận rằng trình độ của bóng đá Đông Nam Á đã tăng lên rất nhiều so với quá khứ. Cách đây khoảng 10, 15 năm, khi một đội bóng Nhật gặp đội Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, việc những đội kể trên trở thành “rổ đựng bóng” hết sức bình thường. Nhưng gần đây, các đội Nhật Bản chỉ thắng cách biệt 1, 2 bàn. Điều này có nhiều lý do khách quan và chủ quan. Song phải thừa nhận là trình độ bóng đá Đông Nam Á đã tăng lên đáng kể. Việt Nam hay Thái Lan đều đã tìm cách để “bắt bài” Nhật Bản trong một số thời điểm thi đấu!