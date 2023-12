Vấn đề của Hojlund và hàng công MU: Nỗi oan lớn của Rashford

Rasmus Hojlund đang là chủ đề sốt dẻo trong các cuộc tranh luận của fan MU bởi anh ghi bàn rất tốt ở Champions League nhưng vẫn chưa lập công lần nào tại Premier League. Anh được cho là đói bóng nhưng khi cơ hội đến tiền đạo người Đan Mạch lại hay bỏ lỡ.

Hojlund có khả năng nhưng số bàn thắng ở Premier League vẫn là 0

Trong bối cảnh Rashford, Martial, Antony và Garnacho không ai có phong độ ghi bàn cao, câu hỏi bây giờ là làm thế nào để MU sử dụng Hojlund hiệu quả bởi nếu được, tiền đạo mùa trước khoác áo Atalanta sẽ gánh đỡ cho “Quỷ Đỏ” ở mặt trận tấn công thay vì cứ dựa vào những khoảnh khắc lóe sáng của Bruno Fernandes hay Scott McTominay. Vậy chúng ta hãy đi sâu vào phân tích các vấn đề xoay quanh Hojlund.

Đói bóng, nhưng khi nhận bóng thì ở đâu?

Báo chí gọi Hojlund là “Haaland mới” nhưng những ai am hiểu chiến thuật bóng đá có thể thấy từ trước khi Hojlund đến MU rằng chân sút này chẳng giống Haaland ở điểm gì ngoài cao to và đến từ một nước vùng Baltic. Haaland hoạt động nhiều trong khu cấm địa trong khi Hojlund dù ở MU hay ở Atalanta chạm bóng rất nhiều ngoài vòng 16m50.

Nhưng Hojlund có thực sự là một tiền đạo cắm kiểu cổ điển, sử dụng thể hình để giữ bóng và đưa các đồng đội từ phía sau lên tham gia tấn công? Nếu vậy anh không làm được trước Dayot Upamecano và Kim Min Jae của Bayern hay Virgil Van Dijk và Ibrahima Konate của Liverpool, đó đều là những trung vệ trình độ cao có cả cơ bắp lẫn tốc độ.

Thể hình tốt nhưng Hojlund chưa thực sự sở trường trong các pha làm tường đấu các trung vệ cao to

Nhưng thay vào đó Hojlund lại hiệu quả khi chạy chỗ vào 2 hành lang trong, theo Sky Sports trung bình mỗi trận Hojlund 24,4 lần di chuyển vào các khu vực này để chờ bóng. Cách đá này hoàn toàn khác với Erling Haaland bởi Haaland xuất hiện ngay ở 2 cột cầu môn hoặc chính giữa.

Tuy nhiên bản đồ đường chuyền mà Hojlund nhận bóng cho thấy số đường chuyền vào hai hành lang trong của các đồng đội cho anh không nhiều, đặc biệt khi Hojlund dạt phải. Trong bản đồ đó, Hojlund dễ có bóng khi dạt sang nách trái nhưng đáng chú ý là đa số các đường chuyền của MU vào khu vực này lại hay đến từ giữa sân, chứ không phải do từ biên chuyền vào.

Bản đồ nhận bóng của Hojlund tại Premier League, mũi tên xanh dương là các tình huống tạo ra cơ hội ăn bàn

Cũng theo bản đồ này, Hojlund có 13 cơ hội dứt điểm đáng chú ý thì trong đó 4 lần nhận bóng ở hành lang trong bên trái, 2 lần nhận bóng ở bên trái khu chữ D, 1 lần ở bên phải khu chữ D, 4 lần ở khu vực chính giữa vòng cấm và 2 lần ngay trong khu 5m50. Đáng nói là trong 13 pha bóng này, duy nhất 1 pha bóng xuất phát từ đường chuyền bên cánh phải.

Đá với dàn sao tham sút

Giờ chúng ta đi sang vấn đề kế tiếp, đó là những ai chuyền bóng cho Hojlund. Trong 13 pha bóng cơ hội đó, 4 lần nhận bóng ở hành lang bên trái do Luke Shaw (2 lần), Marcus Rashford và Bruno Fernandes chuyền, 4 lần nhận bóng ở giữa vòng cấm do Shaw, Rashford, Fernandes và McTominay chuyền. 2 lần chếch bên trái khu chữ D do Rashford và Harry Maguire chuyền, lần duy nhất bên phải khu chữ D do Antony, và 2 lần trong khu 5m50 do Rashford và Diogo Dalot chuyền.

Ngạc nhiên không? Rashford, người mùa này đang mất phong độ và bị đánh giá là chơi quá ích kỷ, thực ra đã chuyền cho Hojlund khá nhiều lần. Các tiền vệ MU mặc dù trình độ của họ không ở tầm hàng đầu Premier League nhưng cũng rất chăm làm bóng cho tiền đạo cắm của đội.

Thống kê cụ thể những lần dứt điểm của Hojlund ở Premier League và ai là người chuyền bóng (thống kê của FBref) Arsenal 3-1 MU (ngày 3/9) - 1 lần dứt điểm (Rashford) MU 1-3 Brighton (16/9) - 1 lần dứt điểm (Fernandes) Burnley 0-1 MU (23/9) - 2 lần dứt điểm (Rashford & Fernandes) MU 0-1 Crystal Palace (30/9) - 3 lần dứt điểm (Rashford và Fernandes, lần còn lại sau khi Mount cướp bóng) MU 2-1 Brentford (7/10) - 2 lần dứt điểm (Dalot & Amrabat) Sheffield United 1-2 MU (21/10) - 2 lần dứt điểm (Rashford cả 2 lần, 1 lần chuyền, lần còn lại Hojlund đá bồi sau khi Rashford sút trước) MU 1-0 Luton Town (11/11) - 3 lần dứt điểm (Maguire, Fernandes + một tình huống tự tranh bóng) MU 2-1 Chelsea (6/12) - 1 lần dứt điểm (Shaw) MU 0-3 Bournemouth (9/12) - 1 lần dứt điểm (Fernandes) Liverpool 0-0 MU (17/12) - 2 lần dứt điểm (2 lần dứt điểm liền nhau trong 1 tình huống: McTominay chuyền cho lần sút 1, lần 2 là sút bồi).

Tiêu điểm rơi vào 2 cánh, cụ thể hơn chính là các tiền đạo cánh trẻ tuổi. Antony chuyền cho Hojlund để tạo ra một cơ hội dứt điểm nhưng bản đồ của tình huống cho thấy pha bóng này Antony đã cắt vào từ cánh phải trước khi quyết định chuyền ra sau vì đối phương không cho sút, thế nên Hojlund mới có cơ hội nhận bóng. Còn Alejandro Garnacho không đóng góp cơ hội nào cho Hojlund trong 13 lần nói trên.

Sky Sports thống kê rằng trong khoảng 5 tiếng rưỡi đồng hồ đá cùng nhau Antony chuyền cho Hojlund chỉ 5 lần, đó cũng là con số giữa Garnacho với Hojlund nhưng họ đã đá cùng nhau khoảng 7 giờ. Mặc dù các vị trí khác đôi lúc cũng không được nhạy bén trong việc phát hiện thời cơ để chuyền cho Hojlund, nhưng bản đồ đường chuyền và các thống kê nêu trên cho thấy họ có chuyền cho anh và với tần suất đều đặn hơn so với Antony và Garnacho.

Có phải hai cầu thủ này tham sút? Điều đó hoàn toàn đúng: Garnacho đã sút 33 lần nhưng trúng đích chỉ 6 trong khi Antony sút 23 lần trúng đích 4. Trong 7 cầu thủ sút nhiều nhất của đội hình MU thì Garnacho và Antony nổi bật hơn phần còn lại bởi tỷ lệ trúng đích đều dưới 20%, trong khi Fernandes, Rashford, McTominay, Hojlund và Casemiro đều trên 20%.

Trong top 20 chân sút dứt điểm nhiều nhất Premier League, chỉ Garnacho và Gibbs-White ghi không quá 1 bàn (thống kê của FBref)

Nhưng cần nói thêm rằng Rashford sút trúng chỉ 22,2%, tức cả 3 tiền đạo cánh của MU đều bị các hàng thủ đối phương bắt bài khá dễ bởi ngoài bài cắt vào từ cánh để cứa lòng họ không có gì khác. Rashford ít nhất không ích kỷ như Garnacho và Antony và có vẻ anh cũng biết nên khi nào chuyền thay vì chực tìm cơ hội ghi bàn cho cá nhân.

Để độc giả có đối tượng so sánh tôi xin được đặt vào tham chiếu với 2 tiền đạo cánh khác có sở trường cắt vào: Mohamed Salah 49 lần dứt điểm trúng 20 (tỷ lệ 40,8%) và Jarrod Bowen sút 43 trúng 22 (tỷ lệ 51,2%), cả Salah và Bowen còn dứt điểm sau các pha băng cắt cận thành chứ không chỉ có mỗi bài từ cánh rẽ vào. McTominay thậm chí đáng sợ hơn bộ 3 sút xịt của MU khi trúng đích tới một nửa (13/26), tiền vệ người Scotland đã dùng cả 2 chân và đầu để ghi 5 bàn.

Garnacho sút nhiều thứ 18 Premier League nhưng ghi mỗi 1 bàn (một cú tung người móc bóng) và trong 12 cầu thủ tiếp theo có số lần dứt điểm thấp hơn, chỉ 2 người khác cũng ghi 1 bàn là Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest và Jordan Ayew của Crystal Palace (nhưng cả 2 người này đều chuyền và kiến tạo thành bàn nhiều hơn Garnacho). Trong khi đó Antony sút nhiều thứ 58 và trong top 60 cầu thủ sút nhiều nhất Premier League, chỉ có hậu vệ Pedro Porro của Tottenham là cũng chưa ghi bàn.

Từ bỏ bản năng

Bỏ lỡ cơ hội là chuyện bình thường của các tiền đạo và cải thiện chất lượng dứt điểm là điều họ phải tự tiến bộ, nhưng để có cơ hội sút thì họ phải được chuyền mà điều đó Hojlund đang không nhận được từ phía Antony hay Garnacho, những người sút nhiều hơn tiền đạo cắm người Đan Mạch nhưng tỷ lệ trúng đích cực dở. Và nhất là họ hiếm khi chuyền cho anh vào khu vực hành lang trong là khu vực nhận bóng ưa thích của Hojlund.

Rashford rất chịu khó phối hợp với Hojlund dù bị đánh giá là chơi ích kỷ

HLV Erik Ten Hag có lẽ cũng biết những điều này nhưng ông có chỉnh sửa được không còn phải chờ thời gian, bởi Garnacho, Antony và Rashford vẫn đang xử lý tình huống theo bản năng thay vì chơi theo thế mạnh của đồng đội. Khả năng của Hojlund là không tồi, nhưng hàng công MU phải điều chỉnh lại cách chơi để anh phát huy hiệu quả thay vì các cá nhân chăm chăm đi tìm vinh quang cho bản thân.

