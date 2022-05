“Sốt vé” U23 Việt Nam ở SEA Games 31 Theo tìm hiểu, giá vé "chợ đen" xem các trận đấu vòng bảng SEA Games 31 của U23 Việt Nam đã tăng mạnh ngay từ đầu tháng 5. Theo đó, các vé có mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng đến 500.000 đồng đều bị “thổi” lên gấp đôi so với mệnh giá ban đầu. Một “cò” vé chia sẻ, do tính chất của các trận đấu ở SEA Games gay cấn hơn nhiều so với trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc cách đây không lâu nên vé “chợ đen” cũng được thể tăng phi mã. Đáng nói hơn, phe vé cho hay đã nắm trong tay số lượng lớn vé theo dõi các trận đấu có U23 Việt Nam. Trung bình/trận, phe vé nắm trong tay từ 500-1000 vé. Đây là điều bất ngờ khi BTC SEA Games đã tính toán đến việc phân phối vé cho cả 2 kênh là trực tuyến và trực tiếp. Nhưng xem ra, vé “chợ đen” đã được tuồn ra hoặc nằm trong kế hoạch sở hữu của các phe vé ngay từ thời điểm hiện tại.