U23 Việt Nam tri ân CĐV, họp chiến thuật ngay trên sân để chuẩn bị cho chung kết
Ban huấn luyện của U23 Việt Nam họp chiến thuật ngay trên sân để chuẩn bị sớm cho trận đấu với U23 Qatar.
ĐT U23 Việt Nam vừa ginàh chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore
Bảo Long là cầu thủ đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu
Với chiến thắng này, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar trong trận chung kết
Thủ thành Cao Văn Bình vẫn chưa phải vào lưới nhặt bóng tại giải đấu lần này
Toàn đội U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả
Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cầu thủ tri ân khán giả tới sân xem trực tiếp
Cầu thủ Việt kiều, Ngô Đăng Khoa tiếp tục thể hiện tốt cùng ĐT U23 Việt Nam
HLV Đinh Hồng Vinh chụp ảnh cùng hai cậu học trò Việt Kiều
Ngay sau đó, HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện có buổi họp kỹ thuật nhanh ngay trên sân để tìm chuẩn bị phương án cho trận chung kết với U23 Qatar
2 HLV trưởng Firdaus Kassim của U23 Singapore và Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam có cuộc tiếp xúc với báo giới sau trận đấu giữa 2 đội.