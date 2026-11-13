U23 Việt Nam tri ân CĐV, họp chiến thuật ngay trên sân để chuẩn bị cho chung kết

ĐT U23 Việt Nam vừa ginàh chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore

Bảo Long là cầu thủ đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar trong trận chung kết

Thủ thành Cao Văn Bình vẫn chưa phải vào lưới nhặt bóng tại giải đấu lần này

Toàn đội U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cầu thủ tri ân khán giả tới sân xem trực tiếp

Cầu thủ Việt kiều, Ngô Đăng Khoa tiếp tục thể hiện tốt cùng ĐT U23 Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh chụp ảnh cùng hai cậu học trò Việt Kiều

Ngay sau đó, HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện có buổi họp kỹ thuật nhanh ngay trên sân để tìm chuẩn bị phương án cho trận chung kết với U23 Qatar