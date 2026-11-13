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U23 Việt Nam tri ân CĐV, họp chiến thuật ngay trên sân để chuẩn bị cho chung kết

Sự kiện: U23 Việt Nam

Ban huấn luyện của U23 Việt Nam họp chiến thuật ngay trên sân để chuẩn bị sớm cho trận đấu với U23 Qatar.

ĐT U23 Việt Nam vừa ginàh chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore

ĐT U23 Việt Nam vừa ginàh chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore

Bảo Long là cầu thủ đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu

Bảo Long là cầu thủ đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar trong trận chung kết

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar trong trận chung kết

Thủ thành Cao Văn Bình vẫn chưa phải vào lưới nhặt bóng tại giải đấu lần này

Thủ thành Cao Văn Bình vẫn chưa phải vào lưới nhặt bóng tại giải đấu lần này

Toàn đội U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả

Toàn đội U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cầu thủ tri ân khán giả tới sân xem trực tiếp

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cầu thủ tri ân khán giả tới sân xem trực tiếp

Cầu thủ Việt kiều, Ngô Đăng Khoa tiếp tục thể hiện tốt cùng ĐT U23 Việt Nam

Cầu thủ Việt kiều, Ngô Đăng Khoa tiếp tục thể hiện tốt cùng ĐT U23 Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh chụp ảnh cùng hai cậu học trò Việt Kiều

HLV Đinh Hồng Vinh chụp ảnh cùng hai cậu học trò Việt Kiều

Ngay sau đó, HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện có buổi họp kỹ thuật nhanh ngay trên sân để tìm chuẩn bị phương án cho trận chung kết với U23 Qatar

Ngay sau đó, HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện có buổi họp kỹ thuật nhanh ngay trên sân để tìm chuẩn bị phương án cho trận chung kết với U23 Qatar

8

Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Anh
Croatia
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Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
Họp báo U23 Singapore - U23 Việt Nam: HLV Kassim khen U23 VN có thể vô địch châu Á
Họp báo U23 Singapore - U23 Việt Nam: HLV Kassim khen U23 VN có thể vô địch châu Á

2 HLV trưởng Firdaus Kassim của U23 Singapore và Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam có cuộc tiếp xúc với báo giới sau trận đấu giữa 2 đội.

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/u23-viet-nam-tri-an-cdv-hop-chien-thuat-nga...

-12/11/2026 22:58 PM (GMT+7)
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