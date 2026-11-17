Họp báo sau trận Kyrgyzstan - Việt Nam: Thầy Kim nhận xét về sai lầm của Trung Kiên
HLV Kim Sang Sik có những chia sẻ sau trận đấu Kyrgyzstan - Việt Nam, trận đấu có thể là cuối cùng của ông cho ĐTQG.
HLV Kim Sang Sik: "Lương Chí Khải có thể lực và thể hình tốt, không chiến và tranh chấp 1-chọi-1 tốt. Trung Kiên, tôi nghĩ bàn thứ 2 cậu ấy mất tập trung và không đọc tình huống tốt, nhưng lỗi đó có thể xảy ra với bất cứ ai".
"Với Trung Kiên, cậu ấy tập trung ở đội tuyển nhưng chưa có cơ hội thi đấu nhiều khi xếp dưới những Filip hay Patrik, Văn Lâm. Tôi biết rằng về tâm lý & tinh thần, kiểu gì cũng sẽ có áp lực nhất định. Cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ trừ tình huống ấy. Đặc biệt với thủ môn, anh có thể cứu thua 10 tình huống, nhưng lỗi 1 lần là bị chỉ trích. Tôi mong Trung Kiên rút được kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong tương lai. Trước tình huống đó, tiền vệ của chúng tôi cũng đã mắc sai lầm, nên đây không phải sai lầm của riêng thủ môn và tôi nghĩ không đáng để đề cập tới nhiều".
HLV Kim Sang Sik: "Tôi chúc mừng Đình Bắc đã ghi bàn hôm nay, nếu thắng thì bàn đó sẽ càng đẹp hơn nữa. Kế hoạch ban đầu là chúng tôi sẽ thay Đình Bắc ra sớm do cậu ấy đã thi đấu nhiều ở CLB. Nhưng rốt cuộc chúng tôi đã quyết định thay đổi".
HLV Kim Sang Sik: "Đây là trận cuối trong năm 2026, rất tiếc chúng tôi đã không thắng để làm qua cho các CĐV, tôi cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Dù thua nhưng tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Trận này nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng đã làm nhiều hơn yêu cầu của tôi. Tương lai bóng đá Việt Nam vẫn rộng mở".
"Sự mất tập trung ở những phút cuối là rất tiếc, nhất là bàn thua đầu tiên từ tình huống cố định. Khi nhận bàn thua thứ 2, thời gian cuối trận thể lực các cầu thủ đi xuống khiến rất khó để lấy lại thế trận.
HLV Urmat Abdukaimov (Kyrgyzstan): "Tôi xin chúc mừng các cầu thủ của tôi. Kyrgyzstan rất ít khi thi đấu trong điều kiện nóng ẩm, nhiệt độ cao, chưa kể đối thủ có nhiều cầu thủ giỏi và mặt sân tốt. Chúng tôi bỏ lỡ khá nhiều ở hiệp 1 nhưng đã chắt chiu cơ hội khi hiệp 2 tới".
"Tôi không thể nói chúng tôi đã thắng nhờ tình huống cụ thể. bởi chúng tôi có chiến lược rõ ràng từ đầu. Phần lớn cầu thủ Kyrgyzstan vừa kết thúc mùa giải VĐQG nên vào trận không phải với trạng thái tốt nhất, dù vậy các dự bị đã thay đổi trận đấu và xứng đáng với nỗ lực bỏ ra".
Đình Bắc: "Thật sự rất đáng tiếc khi đội đã để thua 2 bàn trong khoảng 5 phút cuối. Trận này cho toàn đội rất nhiều bài học.
"Năm 2026 tập thể đã giành nhiều danh hiệu và thi đấu tốt. Chúng tôi hy vọng 2027 đội tuyển trở lại mạnh mẽ hơn. Với tôi, màn trình diễn cá nhân thì nên để giới chuyên môn đánh giá. Quan trọng nhất vẫn là HLV trưởng vì HLV là người lựa chọn cầu thủ. HLV Kim Sang Sik xứng đáng nhận được lời khen. Hợp đồng của thầy Kim chỉ còn 3-4 tháng nữa và chúng tôi đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra".
HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam có những chia sẻ đối với các phóng viên sau trận đấu gặp Kyrgyzstan. Trận đấu này diễn ra trong khuôn khổ giải giao hữu Casper Cup và cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2026. Thậm chí đây cũng có thể là trận đấu cuối cùng dưới kỷ nguyên HLV Kim Sang Sik, do ông sắp hết hợp đồng với đội tuyển.
ĐT Việt Nam đã khởi đầu tốt và Đình Bắc mở tỷ số với một pha dứt điểm đẹp mắt. Tuy nhiên áp lực Kyrgyzstan ngày càng gia tăng khi trận đấu trôi về cuối, và họ đã có chiến thắng ngược 2-1 với các bàn thắng ở phút 86 & 88.
(Casper Cup) Dù rất nỗ lực, ĐT Việt Nam không thể ngăn Kyrgyzstan ghi 2 bàn liên tiếp chỉ trong ít phút.