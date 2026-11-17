Câu hỏi cho HLV Kim Sang Sik: "Ông đánh giá sao về Lương Chí Khải và Trung Kiên?"

HLV Kim Sang Sik: "Lương Chí Khải có thể lực và thể hình tốt, không chiến và tranh chấp 1-chọi-1 tốt. Trung Kiên, tôi nghĩ bàn thứ 2 cậu ấy mất tập trung và không đọc tình huống tốt, nhưng lỗi đó có thể xảy ra với bất cứ ai".

"Với Trung Kiên, cậu ấy tập trung ở đội tuyển nhưng chưa có cơ hội thi đấu nhiều khi xếp dưới những Filip hay Patrik, Văn Lâm. Tôi biết rằng về tâm lý & tinh thần, kiểu gì cũng sẽ có áp lực nhất định. Cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ trừ tình huống ấy. Đặc biệt với thủ môn, anh có thể cứu thua 10 tình huống, nhưng lỗi 1 lần là bị chỉ trích. Tôi mong Trung Kiên rút được kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong tương lai. Trước tình huống đó, tiền vệ của chúng tôi cũng đã mắc sai lầm, nên đây không phải sai lầm của riêng thủ môn và tôi nghĩ không đáng để đề cập tới nhiều".