Trực tiếp chuyển nhượng sáng 24/6: MU nhắm Nkunku, đại gia Ả Rập quan tâm McTominay

🔥Barcelona sắp chốt đẩy Fati sang AS Monaco

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết AS Monaco đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trong thỏa thuận cho mượn Ansu Fati. Đôi bên đi đến thống nhất AS Monaco trả 40% tiền lương của Fati, trong khi Barcelona trả 60%. Ngoài ra, Barcelona còn gài thêm điều khoản yêu cầu AS Monaco mua đứt Fati sau 1 mùa giải cho mượn trị giá 15 triệu euro.