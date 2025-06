Chuyển nhượng MU sôi sục: Onana từ chối đến đội dự Cúp C1, Napoli nhắm Hojlund

🔥Onana từ chối đến AS Monaco

AS Monaco, đội có vé dự Cúp C1 mùa tới do đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ligue 1 mùa 2024/25, đã ngỏ ý chiêu mộ thủ thành Onana. Tuy nhiên, theo tờ The Times, thủ môn người Cameroon ưu tiên ở lại MU để cạnh tranh vị trí bắt chính trong đội.

MU đã cân nhắc thay thế Onana trước mùa giải 2025/26 và mở các cuộc đàm phán với Marco Carnesecchi của Atalanta và Emiliano Martinez của Aston Villa. Nhưng điều đó không làm Onana phải lo lắng.

Onana muốn gắn bó lâu dài với MU

Mùa giải 2024/25 diễn ra khá khó khăn với Onana. Anh vẫn được HLV Ten Hag cho đến Amorim tin tưởng cho bắt chính, nhưng với việc mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn, ngôi sao sinh năm 1996 bị khán giả la ó rất nhiều. MU ở mùa bóng này vừa trắng tay, vừa chỉ xếp hạng 15 Ngoại hạng Anh, qua đó không có vé dự Cúp C1 tới đây.

🔁Napoli muốn chiêu mộ Hojlund

Cũng giống Onana, Hojlund trải qua mùa giải 2024/25 không suôn sẻ. Anh chỉ có được 4 bàn thắng sau 32 trận ra sân ở Ngoại hạng Anh. Với tình hình như vậy, MU sẵn sàng lắng nghe những đội bóng muốn chiêu mộ tiền đạo người Đan Mạch.

Theo tờ Gazzetta dello Sport (Italia), Napoli là CLB mới nhất đàm phán để chiêu mộ Hojlund. HLV Antonio Conte khao khát có thêm lựa chọn ở hàng công bên cạnh Romelu Lukaku.

Liệu Hojlund có rời MU?

Napoli cũng đã tiếp xúc với đại diện của Hojlund. Các cuộc trò chuyện được mô tả là “tích cực”. Tiền đạo này hào hứng với ý tưởng làm việc dưới sự dẫn dắt của HLV Conte và sát cánh cùng Lukaku, De Bruyne cũng như cựu đồng đội tại MU - Scott McTominay.

Inter Milan cũng có nhu cầu chiêu mộ Hojlund. Nhưng họ muốn mượn anh 1 mùa kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 45 triệu euro. Việc ấy khiến MU không hứng thú. Họ chỉ có nhu cầu bán đứt Hojlund ngay ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.