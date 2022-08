Trực tiếp chung kết bóng đá U16 Việt Nam - U16 Indonesia: Không sợ hãi trên đất khách (U16 Đông Nam Á)

20h, 12/8 | Maguwoharjo 0 - 0 U16 Việt Nam



Đội hình dự kiến: U16 Việt Nam vs U16 Indonesia
U16 Việt Nam
Điểm Đình Hải Thắng Long Quốc Kiên Hữu Trọng Trung Nguyên Long Vũ Công Phương Đức Phát Vi Thượng Đức Thiện Xuân Toàn
U16 Indonesia
Điểm Ikram Giffari Subagja Razak Gwijangge Yazid Ramadhan Rizky Dabin Asyura Erlangga Kaka
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội hình dự kiến: Đình Hải, Thắng Long, Quốc Kiên, Hữu Trọng, Trung Nguyên, Long Vũ, Công Phương, Đức Phát, Vi Thượng, Đức Thiện, Xuân Toàn
Ikram Giffari, Subagja, Razak, Gwijangge, Yazid, Ramadhan, Rizky, Dabin, Asyura, Erlangga, Kaka

Chờ đón màn đòi nợ

Cách đây gần 1 tuần U16 Việt Nam đã chơi trận đấu quan trọng nhất của bảng A với U16 Indonesia do trận đấu quyết định ngôi nhất bảng và tấm vé vào thẳng bán kết. U16 Việt Nam đã thua ngược 1-2 trước U16 Indonesia, dẫn tới việc phải chờ cục diện của 2 bảng B và C trong 2 ngày còn lại trước khi may mắn đoạt vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn lo lắng về an ninh cho U16 Việt Nam

Chia sẻ về trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022, HLV Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ sự lo lắng về tình hình an ninh tại Indonesia. "Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tôi cũng có một số ý kiến với BTC giải U16 Đông Nam Á 2022. Tôi hy vọng BTC sẽ đảm bảo an ninh cho cầu thủ U16 Việt Nam, đặc biệt ở giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu. Ở lần gặp nhau trước đó, khán giả gây áp lực rất nhiều cho cầu thủ chúng tôi".

"Hy vọng BTC sẽ đảm bảo an ninh ở phần phía sau cầu môn cho U16 Việt Nam. Tôi nghĩ văn hóa cổ vũ ở mỗi quốc gia là khác nhau. Về phía Indonesia, tôi đánh giá họ cổ vũ quá cuồng nhiệt dẫn đến một số người hành động hơi quá mức. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị về mặt tâm lý cho các cầu thủ trong mọi thời điểm, đặc biệt là ở đầu mỗi hiệp", HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

