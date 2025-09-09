Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Trực tiếp bóng đá Serbia - Anh: "Tam sư" cẩn trọng không thừa (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay World Cup 2026 Đội tuyển Anh

(1h45, 10/9, bảng K, vòng loại World Cup khu vực châu Âu) Serbia là "bài test" khó dành cho ĐT Anh, trong bối cảnh thầy trò Tuchel đang có màn trình diễn kém thuyết phục.

Vòng loại World Cup | 1h45, 10/9 | SVĐ Rajko Mitic

Serbia
Trực tiếp bóng đá Serbia - Anh: "Tam sư" cẩn trọng không thừa (Vòng loại World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Serbia - Anh: "Tam sư" cẩn trọng không thừa (Vòng loại World Cup) - 1
Anh
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Serbia - Anh: "Tam sư" cẩn trọng không thừa (Vòng loại World Cup) - 1
Petrovic, Milenkovic, Erakovic, Pavlovic, Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, Samardzic, Terzic, Mitrovic, Vlahovic
Trực tiếp bóng đá Serbia - Anh: "Tam sư" cẩn trọng không thừa (Vòng loại World Cup) - 1
Pickford, James, Guehi, Konsa, Lewis-Skelly, Anderson, Rice, Madueke, Gordon, Rogers, Kane

"Tam sư" cẩn trọng không thừa

ĐT Anh đang có thành tích toàn thắng 5 trận ở vòng loại trước thềm chuyến đi tới Serbia, đội đang kém họ 5 điểm. Tuy nhiên Serbia vẫn chưa thua, và họ đá ít hơn 1 trận so với Anh, nên đây sẽ là cơ hội cho đội chủ nhà lật ngược thế cờ trong cuộc đua tranh vé.

Sau khi hòa không bàn thắng trước Albania, Serbia đã đánh bại Andorra và Latvia để giành 7 điểm. Họ đã ghi 4 bàn và chưa thủng lưới, lối chơi của họ đề cao phòng ngự chặt chẽ. Mặc dù Serbia đặt mục tiêu ít nhất lấy suất playoff, nhưng một chiến thắng trước Anh đêm nay sẽ khiến họ có cơ sở mơ đến vé vào thẳng.

Dấu hỏi lối chơi của ĐT Anh

Nếu xét về mặt điểm số, ĐT Anh đang có khởi đầu hoàn hảo tại vòng loại World Cup 2026 khi toàn thắng 4 trận và không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, việc chỉ ghi được 3 bàn vào lưới Andorra, đội xếp hạng 174 thế giới sau 2 lượt trận khiến rất nhiều CĐV của "Tam sư" cảm thấy không hài lòng.

Nỗi khiếp sợ chờ đón ĐT Anh khi đấu Serbia ở vòng loại World Cup
Nỗi khiếp sợ chờ đón ĐT Anh khi đấu Serbia ở vòng loại World Cup

Tuyển Anh chuẩn bị cho trận đấu khó khăn tại Belgrade. HLV Tuchel và đội trưởng Kane đã cảnh báo về bầu không khí thù địch và đường hầm đặc biệt.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/09/2025 18:09 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN