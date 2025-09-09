Trực tiếp bóng đá Serbia - Anh: "Tam sư" cẩn trọng không thừa (Vòng loại World Cup)

Vòng loại World Cup | 1h45, 10/9 | SVĐ Rajko Mitic Serbia 0 - 0 Anh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Serbia vs Anh Anh Điểm Petrovic Milenkovic Erakovic Pavlovic Zivkovic Gudelj Maksimovic Samardzic Terzic Mitrovic Vlahovic Điểm Pickford James Guehi Konsa Lewis-Skelly Anderson Rice Madueke Gordon Rogers Kane Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Serbia Serbia Anh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Petrovic, Milenkovic, Erakovic, Pavlovic, Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, Samardzic, Terzic, Mitrovic, Vlahovic Pickford, James, Guehi, Konsa, Lewis-Skelly, Anderson, Rice, Madueke, Gordon, Rogers, Kane

"Tam sư" cẩn trọng không thừa

ĐT Anh đang có thành tích toàn thắng 5 trận ở vòng loại trước thềm chuyến đi tới Serbia, đội đang kém họ 5 điểm. Tuy nhiên Serbia vẫn chưa thua, và họ đá ít hơn 1 trận so với Anh, nên đây sẽ là cơ hội cho đội chủ nhà lật ngược thế cờ trong cuộc đua tranh vé.

Sau khi hòa không bàn thắng trước Albania, Serbia đã đánh bại Andorra và Latvia để giành 7 điểm. Họ đã ghi 4 bàn và chưa thủng lưới, lối chơi của họ đề cao phòng ngự chặt chẽ. Mặc dù Serbia đặt mục tiêu ít nhất lấy suất playoff, nhưng một chiến thắng trước Anh đêm nay sẽ khiến họ có cơ sở mơ đến vé vào thẳng.

Dấu hỏi lối chơi của ĐT Anh

Nếu xét về mặt điểm số, ĐT Anh đang có khởi đầu hoàn hảo tại vòng loại World Cup 2026 khi toàn thắng 4 trận và không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, việc chỉ ghi được 3 bàn vào lưới Andorra, đội xếp hạng 174 thế giới sau 2 lượt trận khiến rất nhiều CĐV của "Tam sư" cảm thấy không hài lòng.