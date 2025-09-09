Trực tiếp bóng đá Serbia - Anh: "Tam sư" cẩn trọng không thừa (Vòng loại World Cup)
(1h45, 10/9, bảng K, vòng loại World Cup khu vực châu Âu) Serbia là "bài test" khó dành cho ĐT Anh, trong bối cảnh thầy trò Tuchel đang có màn trình diễn kém thuyết phục.
Vòng loại World Cup | 1h45, 10/9 | SVĐ Rajko Mitic
Điểm
Petrovic
Milenkovic
Erakovic
Pavlovic
Zivkovic
Gudelj
Maksimovic
Samardzic
Terzic
Mitrovic
Vlahovic
Điểm
Pickford
James
Guehi
Konsa
Lewis-Skelly
Anderson
Rice
Madueke
Gordon
Rogers
Kane
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
"Tam sư" cẩn trọng không thừa
ĐT Anh đang có thành tích toàn thắng 5 trận ở vòng loại trước thềm chuyến đi tới Serbia, đội đang kém họ 5 điểm. Tuy nhiên Serbia vẫn chưa thua, và họ đá ít hơn 1 trận so với Anh, nên đây sẽ là cơ hội cho đội chủ nhà lật ngược thế cờ trong cuộc đua tranh vé.
Sau khi hòa không bàn thắng trước Albania, Serbia đã đánh bại Andorra và Latvia để giành 7 điểm. Họ đã ghi 4 bàn và chưa thủng lưới, lối chơi của họ đề cao phòng ngự chặt chẽ. Mặc dù Serbia đặt mục tiêu ít nhất lấy suất playoff, nhưng một chiến thắng trước Anh đêm nay sẽ khiến họ có cơ sở mơ đến vé vào thẳng.
Dấu hỏi lối chơi của ĐT Anh
Nếu xét về mặt điểm số, ĐT Anh đang có khởi đầu hoàn hảo tại vòng loại World Cup 2026 khi toàn thắng 4 trận và không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, việc chỉ ghi được 3 bàn vào lưới Andorra, đội xếp hạng 174 thế giới sau 2 lượt trận khiến rất nhiều CĐV của "Tam sư" cảm thấy không hài lòng.
Tuyển Anh chuẩn bị cho trận đấu khó khăn tại Belgrade. HLV Tuchel và đội trưởng Kane đã cảnh báo về bầu không khí thù địch và đường hầm đặc biệt.
