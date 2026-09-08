Trực tiếp bóng đá Porto - Man City: Haaland ấn định kết quả (Hết giờ)

C1 - Champions League | 2h, 9/9 | SVĐ Dragao Porto 0 - 2 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Porto vs Man City Man City Điểm D. Costa 8.5 A. Costa 5.6 Perez 6.6 Kiwior 6.9 Fernandes 6.1 Valera 6.4 Rosario 6 Veiga 6.1 Gomes 5.7 Silva 5.9 Pepe 5.5 Điểm Donnarumma 6.8 Nunes 7 Guehi 7.9 Dias 7 Gvardiol 7 Bouaddi 7.1 Foden 7.2 Fernandez 8.4 Cherki 6.8 Semenyo 7.2 Haaland 9 Thay người Hwang In Beom 6.1 Sainz 6.4 Gimenez 6.5 Moura 6.3 Fofana - Thay người Khusanov 6.4 Ndiaye 7.1 Anderson 7.1 Kovacic 6.6 Ait-Nouri 7.5 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Porto Porto Man City Sút khung thành 5(0) 20(10) Thời gian kiểm soát bóng 36% 64% Phạm lỗi 10 17 Thẻ vàng 1 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 7 1 Phạt góc 2 5 Cứu thua 8 0 Xem video 47' Haaland Xem video 90+1' Haaland Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Man City giao bóng trước. 10’ 10 phút đầu trôi qua, 2 đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân nhưng thường mất bóng khi tiếp cận vòng cấm địa đối thủ. 14’ Cơ hội của Porto Xem video Pha phối hợp bên cánh trái của Porto. Veiga dứt điểm nhưng Donnarumma đã cản phá bóng bằng chân. Sau đó, trọng tài xác định Veiga rơi vào thế việt vị. 21’ Thủ môn Porto cứu thua!!! Xem video Từ cánh trái, Foden tạt vào cho Haaland đánh đầu hiểm hóc, tuy nhiên thủ môn Diogo Costa đã phản xạ nhanh như chớp để cứu thua cho Porto. 27’ Cơ hội của Haaland Xem video Từ quả tạt bên cánh trái của Semenyo, Haaland băng vào đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. 32’ Thủ môn Porto cứu thua xuất sắc Xem video Pha phối hợp như đá tập của các cầu thủ Man City. Liên tiếp Haaland, Cherki có cơ hội dứt điểm cận thành như thủ môn Costa đều cản phá xuất sắc. 41’ Cầu thủ 2 đội va chạm nguy hiểm Xem video Gabri Veiga đã đổ máu và phải nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế, sau tình huống bị Guehi thúc chùi chỏ. 45+3’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 0-0. Hiệp 2 bắt đầu. 47’ Vào! Vào! 1-0 cho Man City Xem video Từ tình huống phối hợp bên cánh trái, Enzo Fernandez tạt bóng chuẩn xác cho Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Porto. 53’ Porto đá phạt góc Xem video Từ tình huống phạt góc, cầu thủ Porto bật cao đánh đầu, 2 cầu thủ khác lao vào nhưng không thể dứt điểm thành công, bóng ra biên. 57’ Cầu thủ Porto sút xa nguy hiểm Xem video Cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Valera đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 63’ Cầu thủ Porto sút xa Xem video Cú sút xa của Veiga quá nhẹ và thiếu chính xác. 67’ Anderson và Donnarumma mắc sai lầm Xem video Đường chuyền về quá non của Elliot Anderson, thủ môn Donnarumma băng lên phá bóng trúng người Gomes, rất may bóng lại đi ra biên thay vì vào lưới. 76’ Cầu thủ Porto bỏ lỡ Xem video Từ quả tạt bên cánh trái, Pepe bắt vô lê nhưng không thành công, bóng không đi hướng vào khung thành. 83’ Cơ hội của Haaland Xem video Haaland đánh đầu dưa bóng đi vọt xà ngang. 90’ Trận đấu có 5 phút bù giờ. 90+1’ Vào! Vào! 2-0 cho Man City Xem video Từ cánh trái, Aït-Nouri căng ngang cho Haaland dứt điểm nhẹ nhàng tung lưới Porto. 90+5’ Hết giờ Chung cuộc: Porto 0-2 Man City. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT D. Costa, A. Costa, Perez, Kiwior, Fernandes, Valera, Rosario, Veiga, Gomes, Silva, Pepe Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Bouaddi, Foden, Fernandez, Cherki, Semenyo, Haaland

Hai đội đều khởi đầu mùa giải ấn tượng

Man City bước vào chiến dịch Champions League đầu tiên kể từ mùa giải 2015/16 mà không có HLV Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca từng nhận thất bại 0-3 trước Arsenal ở trận Siêu cúp Anh, nhưng đã nhanh chóng đáp trả bằng khởi đầu hoàn hảo tại Premier League, giành trọn 9 điểm sau 3 trận trước Bournemouth, Crystal Palace và mới nhất là tân binh Coventry City.

Sau hai năm vắng bóng, Porto đã trở lại với nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu và chuẩn bị chơi trận Champions League đầu tiên kể từ mùa giải 2023/24, nơi họ bị Arsenal loại ở vòng 1/8 sau loạt sút luân lưu. Trận đấu trên sân nhà sắp tới sẽ là lần thứ 28 "Những chú rồng" góp mặt ở vòng phân hạng/vòng bảng Champions League. Chỉ Bayern Munich (30 lần), Real Madrid và Barcelona (cùng 31 lần) có số lần tham dự nhiều hơn ở vòng đấu này.

Đoàn quân của HLV Francesco Farioli trở lại sân chơi cấp CLB hàng đầu châu lục với thành tích toàn thắng từ đầu mùa giải 2026/27. Sau khi đánh bại Torreense 1-0 để giành Siêu cúp Bồ Đào Nha, Porto đã khởi đầu mùa giải Primeira Liga (giải VĐQG Bồ Đào Nha) bằng chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần trước Alverca, Rio Ave, Arouca, Viseu và Moreirense.

Lịch sử ủng hộ Man City

Man City hành quân tới Estadio Do Dragao với thành tích không mấy ấn tượng trên sân khách tại đấu trường châu Âu, khi chỉ thắng 2 và thua 6 trong 9 trận sân khách gần nhất tại Champions League. Tuy nhiên, Porto chưa từng đánh bại Man City trong một trận đấu chính thức. Họ để thua 3 trong 4 lần đối đầu trước đây với đại diện nước Anh tại các cúp châu Âu, với kết quả tích cực duy nhất là trận hòa 0-0 tại vòng bảng Champions League vào tháng 12/2020.

Haaland săn kỷ lục của Aguero

Haaland vừa cán mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp cấp CLB, giúp Man City giành chiến thắng 1-0 trước Coventry City, qua đó tiếp tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh. 300 bàn thắng của Haaland được anh ghi trong màu áo Molde của Na Uy, Salzburg (Áo), Dortmund và Man City. Anh chỉ cần 384 lần ra sân để đạt cột mốc này, chậm hơn đôi chút so với Lionel Messi (365 trận), nhưng vượt qua cả Kylian Mbappe (398) và Cristiano Ronaldo (499).

Sau khi ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất, Haaland đang hướng tới việc xô đổ kỷ lục ghi bàn của Sergio Aguero cho Man City tại Champions League. Tiền đạo người Na Uy hiện có 34 bàn cho đội chủ sân Etihad, kém thành tích 36 bàn của Aguero đúng 2 pha lập công.