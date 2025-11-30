Kết quả bóng đá Juventus - Cagliari: Ngược dòng đẳng cấp (Serie A)

Cagliari bị đánh giá thấp hơn Juventus nhưng họ lại ghi bàn mở điểm vào phút 26. Palestra kiến tạo để Esposito ghi bàn.

Nhưng niềm vui đến ngắn chẳng tày gang với Cagliari. Chỉ 1 phút sau, Yildiz tận dụng cơ hội để gỡ hòa 1-1 cho Juventus.

Niềm vui của dàn sao Juventus

Trước khi hiệp một khép lại, Juventus còn ghi bàn thắng thứ 2. Yildiz lập cú đúp khi nhận đường kiến tạo của Kalulu.

Bước sang hiệp hai, Cagliari cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa 2-2. Nhưng hàng công của họ lại không thể hoạt động trơn tru giống hiệp một.

Nhìn sang Juventus, họ cũng không ít lần đe dọa khung thành của Cagliari. Số lần dứt điểm của "Bianconeri" còn nhiều hơn đối phương. Nhưng thật tiếc khi Juventus cũng không thể ghi bàn trong hiệp hai.

Việc không có bàn thắng được ghi trong hiệp hai khiến trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Juventus. Kết quả đó giúp họ bám sát top 6 trên bảng xếp hạng khi hiện có 23 điểm trong tay, xếp thứ 7 và chỉ kém đội xếp thứ 6 là Como đúng 1 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Juventus 2-1 Cagliari (H1: 2-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Juventus: Yildiz 27', 45+1' (Kalulu)

Cagliari: Esposito 26' (Palestra)

Đội hình xuất phát:

Juventus: Perin, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic, Conceicao, Yildiz, Vlahovic

Cagliari: Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert, Borrelli, Esposito