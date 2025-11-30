Kết quả bóng đá Juventus - Cagliari: Ngược dòng đẳng cấp (Serie A)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
1
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
2
Everton vs Newcastle United 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Everton - EVE Everton
1
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
4
Milan vs Lazio
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Fulham
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Atlético de Madrid vs Real Oviedo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Kết quả bóng đá Juventus - Cagliari: Ngược dòng đẳng cấp (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 Juventus F.C
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 13 Serie A) Cagliari có thời điểm gây ra bất ngờ tới Juventus, nhưng "Bà đầm già" thành Turin dập tắt ngay trong hiệp một.

  

Cagliari bị đánh giá thấp hơn Juventus nhưng họ lại ghi bàn mở điểm vào phút 26. Palestra kiến tạo để Esposito ghi bàn.

Nhưng niềm vui đến ngắn chẳng tày gang với Cagliari. Chỉ 1 phút sau, Yildiz tận dụng cơ hội để gỡ hòa 1-1 cho Juventus. 

Niềm vui của dàn sao Juventus

Niềm vui của dàn sao Juventus

Trước khi hiệp một khép lại, Juventus còn ghi bàn thắng thứ 2. Yildiz lập cú đúp khi nhận đường kiến tạo của Kalulu. 

Bước sang hiệp hai, Cagliari cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa 2-2. Nhưng hàng công của họ lại không thể hoạt động trơn tru giống hiệp một.

Nhìn sang Juventus, họ cũng không ít lần đe dọa khung thành của Cagliari. Số lần dứt điểm của "Bianconeri" còn nhiều hơn đối phương. Nhưng thật tiếc khi Juventus cũng không thể ghi bàn trong hiệp hai. 

Việc không có bàn thắng được ghi trong hiệp hai khiến trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Juventus. Kết quả đó giúp họ bám sát top 6 trên bảng xếp hạng khi hiện có 23 điểm trong tay, xếp thứ 7 và chỉ kém đội xếp thứ 6 là Como đúng 1 điểm. 

Tỷ số chung cuộc: Juventus 2-1 Cagliari (H1: 2-1)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Juventus: Yildiz 27', 45+1' (Kalulu)

Cagliari: Esposito 26' (Palestra)

Đội hình xuất phát: 

Juventus: Perin, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic, Conceicao, Yildiz, Vlahovic

Cagliari: Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert, Borrelli, Esposito

Video bóng đá Bodo/Glimt - Juventus: Rượt đuổi 5 bàn, bản lĩnh "Bà đầm già" (Cúp C1)
Video bóng đá Bodo/Glimt - Juventus: Rượt đuổi 5 bàn, bản lĩnh "Bà đầm già" (Cúp C1)

Juventus hành quân đến sân của Bodo/Glimt với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Nhưng ông lớn của bóng đá Italia không lường được rằng đối thủ dưới cơ lại...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 01:03 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN