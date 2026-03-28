Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Bờ Biển Ngà: Ghi bàn thứ 4 ấn tượng (Hết giờ)

Giao Hữu | 21h, 28/3 | SVĐ MK Hàn Quốc 0 - 4 Bờ Biển Ngà (H1: 0-2) Thông tin trước trận Hàn Quốc vs Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà Điểm Jo Hyeon Woo Kim Min Jae Kim Jin Gyu Seol Young Woo Park Kin Seob Kim Tae Hyeon Oh Hye Oh Hyeon Gyu Bae Jun Ho Hwang Hee Chan Cho Yu Min Điểm Y.Fofana Agbadou Ndicka Doue Akpa Seri Guiagon Adingra Guessand Godo S.Fofana Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hàn Quốc Hàn Quốc Bờ Biển Ngà Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Xem video 35' Guessand Xem video 45+1' Adingra Xem video 62' Godo Xem video 90+3' Singo Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Bờ Biển Ngà giao bóng. 10’ KHÔNG ĐƯỢC Adingra cố gắng tạt bóng nhưng đó là đường chuyền rất thiếu chính xác. 12’ KHÔNG VÀO!! Hwang Hee Chan nỗ lực đi bóng và dứt điểm từ xa quyết đoán. Nhưng cú đá của anh đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Bờ Biển Ngà. 20’ BÓNG DỘI CỘT DỌC!! Oh Hyeon Gyu dứt điểm chéo góc rất tốt, tiếc thay anh đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành Bờ Biển Ngà. 31’ BỜ BIỂN NGÀ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC Adingra có cơ hội sút bóng ở cự li gần nhưng anh lại đá thẳng vào người của hậu vệ Hàn Quốc. 35’ VÀO!! BỜ BIỂN NGÀ MỞ TỶ SỐ!!! Xem video Godo thoát đi dũng mãnh ở cánh trái, thậm chí còn khiến đối phương theo kèm ngã ra. Sau đó, Godo chuyền thuận lợi để Guessand sút tung lưới Hàn Quốc. 39’ CỨU THUA HAY!! Agbadou bật cao đánh đầu trung tư thế không bị ai kèm. Nhưng thủ môn của Hàn Quốc chơi xuất sắc để cản phá. 43’ QUÁ ĐEN CHO ĐT HÀN QUỐC!! Seol Young Woo dứt điểm rất tốt bằng lòng trong chân phải, nhưng bóng lại thêm lần nữa tìm đến cột dọc khung thành của Hàn Quốc. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. 45+1’ VÀO!! BỜ BIỂN NGÀ NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT Xem video Adingra cài đè cực tốt, tiếp theo đó dứt điểm kỹ thuật vào góc xa khung thành của Hàn Quốc, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Bờ Biển Ngà. 45+4’ HẾT HIỆP MỘT Bờ Biển Ngà tạm dẫn Hàn Quốc 2-0. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU Hàn Quốc giao bóng. 53’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Seri nỗ lực sút xa nhưng anh đưa bóng đi hơi lệch so với khung thành của Hàn Quốc. 62’ VÀO!! BỜ BIỂN NGÀ GHI BÀN THỨ 3!! Xem video Hàng thủ Hàn Quốc phòng ngự lỏng lẻo, tạo điều kiện để Guessand dứt điểm ở cự li gần. Thủ môn Jo Hyeon Woo cản phá được, nhưng bóng bật ra và Godo kịp đá bồi tung lưới đối thủ. 76’ BÓNG LẠI TÌM ĐẾN CỘT DỌC!! Xem video Lee Kang In sút xa chéo góc hay nhưng thêm lần nữa bóng lại dội vào cột dọc khung thành Bờ Biển Ngà. 84’ VẪN KHÔNG VÀO!! Xem video Paik Seung Ho bắt vô lê ở ngoài vòng cấm không thắng được thủ môn của Bờ Biển Ngà. 90’ BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. 90+3’ VÀO!! BỜ BIỂN NGÀ GHI BÀN THỨ 4!!! Xem video Amad Diallo đột phá ở bên cánh phải, sau đó chuyền vào thuận lợi để Singo ghi bàn thứ 4 cho Bờ Biển Ngà. TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Bờ Biển Ngà thắng 4-0 Hàn Quốc. TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Bờ Biển Ngà thắng 4-0 Hàn Quốc. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Jo Hyeon Woo, Kim Min Jae, Kim Jin Gyu, Seol Young Woo, Park Kin Seob, Kim Tae Hyeon, Oh Hye, Oh Hyeon Gyu, Bae Jun Ho, Hwang Hee Chan, Cho Yu Min Y.Fofana, Agbadou, Ndicka, Doue, Akpa, Seri, Guiagon, Adingra, Guessand, Godo, S.Fofana

Son Heung Min nhận quà từ fan đặc biệt

Trên Instagram cá nhân, Oli, người được biết đến là fan cuồng nhiệt của Son Heung Min đã chia sẻ bức ảnh có mặt tại đại bản doanh của ĐT Hàn Quốc để gặp gỡ thần tượng. Oli dành sự mến mộ cho Son Heung Min từ khi còn rất nhỏ, thời điểm siêu sao sinh năm 1992 mới gia nhập Tottenham.

Oli tái ngộ Son Heung Min và tặng cho ngôi sao người Hàn Quốc món quà đặc biệt

Giờ đây, cậu nhóc đã trưởng thành, đồng thời không giấu được sự phấn khích trong lần tái ngộ thần tượng khi viết trên mạng xã hội: "Giờ tôi cao hơn anh rồi! Thật vinh dự khi được gặp lại anh, Sonny". Bên cạnh đó, Oli cũng tặng cho Son Heung Min món quà đặc biệt: chiếc áo đấu Tottenham đầu tiên mà cậu nhóc mua có kèm chữ ký của Son Heung Min cùng nhiều cựu ngôi sao Tottenham như Harry Kane, Dele Alli, Marcos Llorente.

Thời điểm hiện tại, ĐT Hàn Quốc đang trải qua chuyến du đấu châu Âu. Son Heung Min và đồng đội có mặt tại Anh để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Bờ Biển Ngà tại sân vận động MK ở Milton Keynes. Đến ngày 1/4, họ sẽ di chuyển tới Vienna (Áo) để so tài với đội chủ nhà Áo.

Hàn Quốc so tài "ông lớn" châu Phi

ĐT Hàn Quốc chỉ thua 2/20 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bên cạnh 13 chiến thắng và 5 trận hòa. Đáng nói hơn, Son Heung Min và đồng đội thể hiện phong độ ấn tượng mỗi khi xa nhà với 8 trận bất bại (6 thắng, 2 hòa).

Phía đối diện, ĐT Bờ Biển Ngà thể hiện phong độ không đến nỗi nào với 5 thất bại, 4 trận hòa trong 20 trận (11 thắng). Đáng chú ý, họ không chơi tốt mỗi khi thi đấu trên sân trung lập hay làm khách, chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 2 ở 6 chuyến xa nhà gần nhất. Tính riêng các trận đấu trên sân trung lập, họ thắng 3, thua 4 và hòa 1 ở 8 trận gần đây.