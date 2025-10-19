Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Tiến Linh đối đầu Trọng Hoàng (V-League)
(19h15, 19/10, Vòng 7 V-League) Tiến Linh & Trọng Hoàng đối đầu nhau với tư cách thủ quân của mỗi đội.
V-League | 19h15, 19/10 | SVĐ Thống Nhất
Điểm
Patrik Lê Giang
Matheus Felipe
Việt Hoàng
Khả Đức
Makrillos Peter
Utizig Raphael
Gia Bảo
William Grant
Quang Hùng
Đức Phú
Tiến Linh
Điểm
Thanh Tùng
Văn Hạnh
Helerson
Duy Thường
Huỳnh Tấn Tài
Viết Triều
Sỹ Hoàng
Trọng Hoàng
Lê Viktor
Onoja
Atshimene
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
CLB Công an TP.HCM đang trở thành hiện tượng thú vị của V.League 2025/26. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã bỏ túi 13 điểm, với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Dù không sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, nhưng tập thể áo đỏ lại cho thấy sự gắn kết, kỷ luật và thực dụng đến lạnh lùng.
Đáng chú ý, Công an TP.HCM từng cầm hòa nhà vô địch Nam Định 0-0 và quật ngã á quân Hà Nội 2-1 ở trận mở màn. Patrik Lê Giang cùng đồng đội cũng lần lượt đánh bại Becamex TP.HCM, SLNA và HAGL, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Ninh Bình đúng 4 điểm.
Bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng cho thấy sự ổn định dưới tay HLV Nguyễn Công Mạnh. Dù từng thua Ninh Bình và Viettel, đội bóng núi Hồng vẫn bất bại khi đối đầu các đối thủ nhóm dưới như PVF-CAND, Thanh Hóa hay Đà Nẵng. Với bộ ba ngoại binh Viktor Lê, Atshimene và Joseph Ojonja đang đạt phong độ cao, Hà Tĩnh sẵn sàng tạo nên thử thách thực sự cho chủ nhà tại sân Thống Nhất tối 19/10.
Trận đấu hứa hẹn là màn so tài cân sức giữa hai đội đang có phong độ tốt. Một kết quả hòa có lẽ là kịch bản hợp lý cho cả đôi bên.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/10/2025 12:03 PM (GMT+7)