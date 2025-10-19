Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League)

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB TP Hồ Chí Minh Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Vòng 7 V-League) Thanh Tùng chơi cảnh giác cản phá Đức Phú để giữ lại 1 điểm cho Hà Tĩnh.

V-League | 19h15, 19/10 | SVĐ Thống Nhất

Công an TP.HCM
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1
Hà Tĩnh
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

1’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

Công an TP.HCM giao bóng.

6’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

TẤN TÀI ĐÁNH ĐẦU VỌT XÀ

Hà Tĩnh phản công và Atshimene tạt từ cánh trái vào, Tấn Tài đã thắng Khả Đức trong pha nhảy lên nhưng anh đưa bóng vọt xà ngang.

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

10’

CÔNG AN TP.HCM ĐÁ PHẠT

Makrillos đã băng vào cột xa để chờ quả đá phạt rất nguy hiểm của Huy Toàn, nhưng Thanh Tùng đã đẩy bóng ra chịu quả phạt góc.

22’

CÔNG AN TP.HCM TẤN CÔNG

Đội chủ nhà lên bóng liên tục vào cánh trái và cuối cùng cũng đưa được bóng vào, nhưng quả căng ngang của Felipe bị phá được. 

25’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

CÔNG AN TPHCM ĐÁ PHẠT

Makrillos thực hiện cú sút phạt từ chếch bên trái trung lộ ở cự ly 28m. Bóng đi vào góc gần rất khó chịu và Thanh Tùng phải đẩy bóng ra.

31’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

HÀ TĨNH PHẠT GÓC

Sỹ Hoàng đá phạt góc bên cánh phải cho Sỹ Hoàng, bóng bị phá ra và sau đó Onoja có cú đá không chính xác.

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 2

42’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

MAKRILLOS SÚT XA

Công an TP.HCM làm bóng ra trung lộ và Makrillos sút xa khi có khoảng trống, nhưng bóng đi thiếu chính xác.

43’

KHÔNG PENALTY

Văn Hạnh cướp bóng từ chân Tiến Linh và bất ngờ dâng cao cho Hà Tĩnh, anh dốc lên và sau đó chuyền cho Atshimene, anh xoay người vượt qua 2 cầu thủ chủ nhà, chuyền sang phải và Duy Thường sau đó chuyền vào. Bóng được xác định chạm tay Gia Bảo, nhưng trọng tài sau đó được tổ VAR gọi ra kiểm tra lại: Gia Bảo khi đổ người đã xoay hẳn vai ra để chắn bóng. Trọng tài cuối cùng quyết định không cho penalty.

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

HIỆP 1 KẾT THÚC

Công an TP.HCM và Hà Tĩnh tạm hòa nhau 0-0.

46’

CƠ HỘI CHO TIẾN LINH!

Hà Tĩnh giao bóng nhưng sau hơn 20 giây đội chủ nhà đã lấy bóng. Một cú bấm bóng đưa Tiến Linh băng xuống nhưng trung vệ đội khách đã kịp can thiệp.

56’

FELIPE MÓC BÓNG HỤT!!

Công an TP.HCM đá phạt góc, bóng bật tới khá gần cầu môn và Felipe đã tung người nhưng móc bóng hụt trước khi bóng bị phá ra!

59’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 3

THẺ VÀNG THỨ 2 CHO HUY TOÀN!!

Huy Toàn phạm lỗi với Huỳnh Tấn Tài và nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, khiến Công an TP.HCM chỉ còn 10 người!

67’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

LÊ GIANG SUÝT ĐỂ LỌT LƯỚI!!!

Viết Triều từ khoảng cách 30m quyết định sút xa, bóng đi với quỹ đạo rất khó chịu và Lê Giang dù đã chọn vị trí, anh để bóng lọt háng và may là kịp ôm bóng trước khi đi qua vạch vôi!!

82’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

2 CÚ SÚT LIÊN TIẾP

Hà Tĩnh ép sân và cú đá góc hẹp của Atshimene bị chắn bóng, bóng bật ra sau cho Tấn Tài sút nhưng Lê Giang bắt được dù phải mất tới 2 nhịp để ôm bóng.

82’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

2 CÚ SÚT LIÊN TIẾP

Hà Tĩnh ép sân và cú đá góc hẹp của Onoja bị chắn bóng, bóng bật ra sau cho Tấn Tài sút nhưng Lê Giang bắt được dù phải mất tới 2 nhịp để ôm bóng.

90+1’

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

THANH TÙNG CẢN PHÁ ĐỨC PHÚ!!!

Đức Phú dâng cao trong một pha tấn công của Công an TP.HCM, anh đón bóng từ đồng đội và tung cú sút chân phải khá căng vào góc cao, nhưng Thanh Tùng đẩy vọt xà ngang!!

 Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Công an TP.HCM và Hà Tĩnh hòa nhau 0-0.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1
Patrik Lê Giang, Matheus Felipe, Việt Hoàng, Khả Đức, Makrillos Peter, Huy Toàn, Gia Bảo, William Grant, Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Thanh Tùng cứu thua giữ lại 1 điểm (V-League) - 1
Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Duy Thường, Huỳnh Tấn Tài, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng, Lê Viktor, Onoja, Atshimene

CLB Công an TP.HCM đang trở thành hiện tượng thú vị của V.League 2025/26. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã bỏ túi 13 điểm, với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Dù không sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, nhưng tập thể áo đỏ lại cho thấy sự gắn kết, kỷ luật và thực dụng đến lạnh lùng.

Đáng chú ý, Công an TP.HCM từng cầm hòa nhà vô địch Nam Định 0-0 và quật ngã á quân Hà Nội 2-1 ở trận mở màn. Patrik Lê Giang cùng đồng đội cũng lần lượt đánh bại Becamex TP.HCM, SLNA và HAGL, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Ninh Bình đúng 4 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng cho thấy sự ổn định dưới tay HLV Nguyễn Công Mạnh. Dù từng thua Ninh Bình và Viettel, đội bóng núi Hồng vẫn bất bại khi đối đầu các đối thủ nhóm dưới như PVF-CAND, Thanh Hóa hay Đà Nẵng. Với bộ ba ngoại binh Viktor Lê, Atshimene và Joseph Ojonja đang đạt phong độ cao, Hà Tĩnh sẵn sàng tạo nên thử thách thực sự cho chủ nhà tại sân Thống Nhất tối 19/10.

Trận đấu hứa hẹn là màn so tài cân sức giữa hai đội đang có phong độ tốt. Một kết quả hòa có lẽ là kịch bản hợp lý cho cả đôi bên.

19/10/2025 12:03 PM (GMT+7)
