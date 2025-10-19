Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Chủ nhà thoát penalty (V-League)
(Vòng 7 V-League) Công an TP.HCM bị thổi phạt penalty nhưng tổ VAR đã giải cứu khỏi oan uổng.
V-League | 19h15, 19/10 | SVĐ Thống Nhất
Điểm
Patrik Lê Giang
Matheus Felipe
Việt Hoàng
Khả Đức
Makrillos Peter
Huy Toàn
Gia Bảo
William Grant
Quang Hùng
Đức Phú
Tiến Linh
Điểm
Thanh Tùng
Văn Hạnh
Helerson
Duy Thường
Huỳnh Tấn Tài
Viết Triều
Sỹ Hoàng
Trọng Hoàng
Lê Viktor
Onoja
Atshimene
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
46’
CƠ HỘI CHO TIẾN LINH!
Hà Tĩnh giao bóng nhưng sau hơn 20 giây đội chủ nhà đã lấy bóng. Một cú bấm bóng đưa Tiến Linh băng xuống nhưng trung vệ đội khách đã kịp can thiệp.
HIỆP 1 KẾT THÚC
Công an TP.HCM và Hà Tĩnh tạm hòa nhau 0-0.
43’
KHÔNG PENALTY
Văn Hạnh cướp bóng từ chân Tiến Linh và bất ngờ dâng cao cho Hà Tĩnh, anh dốc lên và sau đó chuyền cho Atshimene, anh xoay người vượt qua 2 cầu thủ chủ nhà, chuyền sang phải và Duy Thường sau đó chuyền vào. Bóng được xác định chạm tay Gia Bảo, nhưng trọng tài sau đó được tổ VAR gọi ra kiểm tra lại: Gia Bảo khi đổ người đã xoay hẳn vai ra để chắn bóng. Trọng tài cuối cùng quyết định không cho penalty.
42’
MAKRILLOS SÚT XA
Công an TP.HCM làm bóng ra trung lộ và Makrillos sút xa khi có khoảng trống, nhưng bóng đi thiếu chính xác.
31’
HÀ TĨNH PHẠT GÓC
Sỹ Hoàng đá phạt góc bên cánh phải cho Sỹ Hoàng, bóng bị phá ra và sau đó Onoja có cú đá không chính xác.
25’
CÔNG AN TPHCM ĐÁ PHẠT
Makrillos thực hiện cú sút phạt từ chếch bên trái trung lộ ở cự ly 28m. Bóng đi vào góc gần rất khó chịu và Thanh Tùng phải đẩy bóng ra.
22’
CÔNG AN TP.HCM TẤN CÔNG
Đội chủ nhà lên bóng liên tục vào cánh trái và cuối cùng cũng đưa được bóng vào, nhưng quả căng ngang của Felipe bị phá được.
10’
CÔNG AN TP.HCM ĐÁ PHẠT
Makrillos đã băng vào cột xa để chờ quả đá phạt rất nguy hiểm của Huy Toàn, nhưng Thanh Tùng đã đẩy bóng ra chịu quả phạt góc.
6’
TẤN TÀI ĐÁNH ĐẦU VỌT XÀ
Hà Tĩnh phản công và Atshimene tạt từ cánh trái vào, Tấn Tài đã thắng Khả Đức trong pha nhảy lên nhưng anh đưa bóng vọt xà ngang.
1’
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
Công an TP.HCM giao bóng.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
CLB Công an TP.HCM đang trở thành hiện tượng thú vị của V.League 2025/26. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã bỏ túi 13 điểm, với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Dù không sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, nhưng tập thể áo đỏ lại cho thấy sự gắn kết, kỷ luật và thực dụng đến lạnh lùng.
Đáng chú ý, Công an TP.HCM từng cầm hòa nhà vô địch Nam Định 0-0 và quật ngã á quân Hà Nội 2-1 ở trận mở màn. Patrik Lê Giang cùng đồng đội cũng lần lượt đánh bại Becamex TP.HCM, SLNA và HAGL, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Ninh Bình đúng 4 điểm.
Bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng cho thấy sự ổn định dưới tay HLV Nguyễn Công Mạnh. Dù từng thua Ninh Bình và Viettel, đội bóng núi Hồng vẫn bất bại khi đối đầu các đối thủ nhóm dưới như PVF-CAND, Thanh Hóa hay Đà Nẵng. Với bộ ba ngoại binh Viktor Lê, Atshimene và Joseph Ojonja đang đạt phong độ cao, Hà Tĩnh sẵn sàng tạo nên thử thách thực sự cho chủ nhà tại sân Thống Nhất tối 19/10.
Trận đấu hứa hẹn là màn so tài cân sức giữa hai đội đang có phong độ tốt. Một kết quả hòa có lẽ là kịch bản hợp lý cho cả đôi bên.
(Vòng 34 MLS) Messi tỏa sáng rực rỡ trong "đại tiệc" 7 bàn thắng trên sân vận động Geodis Park.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/10/2025 12:03 PM (GMT+7)