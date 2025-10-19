Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Chủ nhà thoát penalty (V-League)

V-League | 19h15, 19/10 | SVĐ Thống Nhất Công an TP.HCM 0 - 0 Hà Tĩnh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Công an TP.HCM vs Hà Tĩnh Hà Tĩnh Điểm Patrik Lê Giang Matheus Felipe Việt Hoàng Khả Đức Makrillos Peter Huy Toàn Gia Bảo William Grant Quang Hùng Đức Phú Tiến Linh Điểm Thanh Tùng Văn Hạnh Helerson Duy Thường Huỳnh Tấn Tài Viết Triều Sỹ Hoàng Trọng Hoàng Lê Viktor Onoja Atshimene Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TP.HCM Công an TP.HCM Hà Tĩnh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn Tình huống nổi bật 46’ CƠ HỘI CHO TIẾN LINH! Xem video Hà Tĩnh giao bóng nhưng sau hơn 20 giây đội chủ nhà đã lấy bóng. Một cú bấm bóng đưa Tiến Linh băng xuống nhưng trung vệ đội khách đã kịp can thiệp. HIỆP 1 KẾT THÚC Công an TP.HCM và Hà Tĩnh tạm hòa nhau 0-0. 43’ KHÔNG PENALTY Xem video Văn Hạnh cướp bóng từ chân Tiến Linh và bất ngờ dâng cao cho Hà Tĩnh, anh dốc lên và sau đó chuyền cho Atshimene, anh xoay người vượt qua 2 cầu thủ chủ nhà, chuyền sang phải và Duy Thường sau đó chuyền vào. Bóng được xác định chạm tay Gia Bảo, nhưng trọng tài sau đó được tổ VAR gọi ra kiểm tra lại: Gia Bảo khi đổ người đã xoay hẳn vai ra để chắn bóng. Trọng tài cuối cùng quyết định không cho penalty. 42’ MAKRILLOS SÚT XA Xem video Công an TP.HCM làm bóng ra trung lộ và Makrillos sút xa khi có khoảng trống, nhưng bóng đi thiếu chính xác. 31’ HÀ TĨNH PHẠT GÓC Xem video Sỹ Hoàng đá phạt góc bên cánh phải cho Sỹ Hoàng, bóng bị phá ra và sau đó Onoja có cú đá không chính xác. 25’ CÔNG AN TPHCM ĐÁ PHẠT Xem video Makrillos thực hiện cú sút phạt từ chếch bên trái trung lộ ở cự ly 28m. Bóng đi vào góc gần rất khó chịu và Thanh Tùng phải đẩy bóng ra. 22’ CÔNG AN TP.HCM TẤN CÔNG Xem video Đội chủ nhà lên bóng liên tục vào cánh trái và cuối cùng cũng đưa được bóng vào, nhưng quả căng ngang của Felipe bị phá được. 10’ CÔNG AN TP.HCM ĐÁ PHẠT Xem video Makrillos đã băng vào cột xa để chờ quả đá phạt rất nguy hiểm của Huy Toàn, nhưng Thanh Tùng đã đẩy bóng ra chịu quả phạt góc. 6’ TẤN TÀI ĐÁNH ĐẦU VỌT XÀ Xem video Hà Tĩnh phản công và Atshimene tạt từ cánh trái vào, Tấn Tài đã thắng Khả Đức trong pha nhảy lên nhưng anh đưa bóng vọt xà ngang. 1’ HIỆP 1 BẮT ĐẦU Công an TP.HCM giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Patrik Lê Giang, Matheus Felipe, Việt Hoàng, Khả Đức, Makrillos Peter, Huy Toàn, Gia Bảo, William Grant, Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Duy Thường, Huỳnh Tấn Tài, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng, Lê Viktor, Onoja, Atshimene

CLB Công an TP.HCM đang trở thành hiện tượng thú vị của V.League 2025/26. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã bỏ túi 13 điểm, với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Dù không sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, nhưng tập thể áo đỏ lại cho thấy sự gắn kết, kỷ luật và thực dụng đến lạnh lùng.

Đáng chú ý, Công an TP.HCM từng cầm hòa nhà vô địch Nam Định 0-0 và quật ngã á quân Hà Nội 2-1 ở trận mở màn. Patrik Lê Giang cùng đồng đội cũng lần lượt đánh bại Becamex TP.HCM, SLNA và HAGL, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Ninh Bình đúng 4 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng cho thấy sự ổn định dưới tay HLV Nguyễn Công Mạnh. Dù từng thua Ninh Bình và Viettel, đội bóng núi Hồng vẫn bất bại khi đối đầu các đối thủ nhóm dưới như PVF-CAND, Thanh Hóa hay Đà Nẵng. Với bộ ba ngoại binh Viktor Lê, Atshimene và Joseph Ojonja đang đạt phong độ cao, Hà Tĩnh sẵn sàng tạo nên thử thách thực sự cho chủ nhà tại sân Thống Nhất tối 19/10.

Trận đấu hứa hẹn là màn so tài cân sức giữa hai đội đang có phong độ tốt. Một kết quả hòa có lẽ là kịch bản hợp lý cho cả đôi bên.