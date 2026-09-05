Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Nội: Thử thách lớn cho màn ra quân (V-League)

V-League | 18h - 5/9 | SVĐ Bình Dương Công an TP.HCM 0 - 0 Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an TP.HCM vs Hà Nội Hà Nội Điểm Lê Giang Trần Lenn Minh Quang Dirk Abels Olaha Minh Đức Caputa Ferria Aldair Phi Hoàng Gia Bảo Quốc Cường Hoàng Phúc Tiến Linh Williams Minh Hoàng Điểm Văn Hoàng Xuân Mạnh Thành Chung Đức Anh Taggart Anh Tiệp Ngọc Long Sade Iuval Hai Long Hùng Dũng Patrick Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TP.HCM Công an TP.HCM Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lê Giang, Trần Lenn Minh Quang, Dirk Abels, Olaha Minh Đức, Caputa Ferria Aldair, Phi Hoàng, Gia Bảo, Quốc Cường, Hoàng Phúc, Tiến Linh, Williams Minh Hoàng Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Đức Anh, Taggart, Anh Tiệp, Ngọc Long, Sade Iuval, Hai Long, Hùng Dũng, Patrick

Công an TP.HCM chờ màn lột xác

Công an TP.HCM bước vào mùa giải 2026/27 với tham vọng lớn khi tham dự 3 đấu trường, trong đó có V-League, Cúp Quốc gia và giải CLB Đông Nam Á. Tuy nhiên, chất lượng đội hình đã có nhiều thay đổi so với mùa trước và màn khởi động của nhà ĐKVĐ Cúp Quốc gia không thực sự ấn tượng. Thất bại 0-5 trước CAHN ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia phơi bày nhiều vấn đề, đặc biệt là hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn.

Sau trận đấu này, HLV Diles Athanasios Arthur có thêm cơ sở để điều chỉnh lối chơi và nhân sự. Công an TP.HCM được kỳ vọng sẽ thể hiện hình ảnh giàu sức sống hơn khi trở lại sân nhà tiếp Hà Nội ở vòng mở màn V-League 2026/27. Nếu khắc phục được những hạn chế, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tạo ra thế trận khó chịu trước đối thủ mạnh.

Hà Nội cần thể hiện bản lĩnh

Hà Nội tiếp tục được xem là một trong những ứng cử viên vô địch V-League 2026/27. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô thường có sự khởi đầu khá ì ạch, một “thói quen xấu” kéo dài qua nhiều mùa giải và từng khiến họ phải thay tướng ngay đầu mùa trước khi trở lại quỹ đạo chiến thắng.

HLV Harry Kewell được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội khắc phục điểm yếu này để có màn xuất phát tốt hơn. Trước một Công an TP.HCM đang rất cần chứng minh năng lực sau thất bại nặng nề ở Siêu Cúp, đội khách sẽ phải duy trì sự tập trung và thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch ngay từ vòng đấu đầu tiên.

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