Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Nội: Thử thách lớn cho màn ra quân (V-League)
(18h, 5/9 - Vòng 1) Công an TP.HCM hướng tới màn khởi đầu tích cực sau thất bại nặng nề trước CAHN ở Siêu Cúp Quốc gia. Trong khi đó, Hà Nội được kỳ vọng cải thiện khả năng nhập cuộc để không tiếp tục khởi đầu chậm ở V-League.
V-League | 18h - 5/9 | SVĐ Bình Dương
Điểm
Lê Giang
Trần Lenn Minh Quang
Dirk Abels
Olaha Minh Đức
Caputa Ferria Aldair
Phi Hoàng
Gia Bảo
Quốc Cường
Hoàng Phúc
Tiến Linh
Williams Minh Hoàng
Điểm
Văn Hoàng
Xuân Mạnh
Thành Chung
Đức Anh
Taggart
Anh Tiệp
Ngọc Long
Sade Iuval
Hai Long
Hùng Dũng
Patrick
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Công an TP.HCM chờ màn lột xác
Công an TP.HCM bước vào mùa giải 2026/27 với tham vọng lớn khi tham dự 3 đấu trường, trong đó có V-League, Cúp Quốc gia và giải CLB Đông Nam Á. Tuy nhiên, chất lượng đội hình đã có nhiều thay đổi so với mùa trước và màn khởi động của nhà ĐKVĐ Cúp Quốc gia không thực sự ấn tượng. Thất bại 0-5 trước CAHN ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia phơi bày nhiều vấn đề, đặc biệt là hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn.
Sau trận đấu này, HLV Diles Athanasios Arthur có thêm cơ sở để điều chỉnh lối chơi và nhân sự. Công an TP.HCM được kỳ vọng sẽ thể hiện hình ảnh giàu sức sống hơn khi trở lại sân nhà tiếp Hà Nội ở vòng mở màn V-League 2026/27. Nếu khắc phục được những hạn chế, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tạo ra thế trận khó chịu trước đối thủ mạnh.
Hà Nội cần thể hiện bản lĩnh
Hà Nội tiếp tục được xem là một trong những ứng cử viên vô địch V-League 2026/27. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô thường có sự khởi đầu khá ì ạch, một “thói quen xấu” kéo dài qua nhiều mùa giải và từng khiến họ phải thay tướng ngay đầu mùa trước khi trở lại quỹ đạo chiến thắng.
HLV Harry Kewell được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội khắc phục điểm yếu này để có màn xuất phát tốt hơn. Trước một Công an TP.HCM đang rất cần chứng minh năng lực sau thất bại nặng nề ở Siêu Cúp, đội khách sẽ phải duy trì sự tập trung và thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch ngay từ vòng đấu đầu tiên.
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Trận Siêu cúp Quốc gia 2026 là màn so tài của hai đội bóng ngành Công an. Trận đấu diễn ra căng thẳng, hấp dẫn với nhiều điểm nhấn.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2026 12:02 PM (GMT+7)