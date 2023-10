Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Bình Định: Đương kim vô địch ra quân (V-League)

V-League | 19h15, 22/10 | Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Bình Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Bình Định Bình Định Điểm Filip Nguyễn Tiến Dụng Việt Anh Văn Thanh Tấn Tài Quang Hải Thành Long Văn Luân Geovane Rafael Junior Điểm Văn Lâm Schmidt Marlon Thanh Thịnh Đức Lợi Văn Thuận Văn Triền Artur De Melo Văn Thành Alan Sebastiao Đức Chinh Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Bình Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Filip Nguyễn, Tiến Dụng, Việt Anh, Văn Thanh, Tấn Tài, Quang Hải, Thành Long, Văn Luân, Geovane, Rafael, Junior Văn Lâm, Schmidt, Marlon, Thanh Thịnh, Đức Lợi, Văn Thuận, Văn Triền, Artur De Melo, Văn Thành, Alan Sebastiao, Đức Chinh

Sức mạnh của nhà đương kim vô địch

Công an Hà Nội trở thành điểm đến yêu thích của hàng loạt những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Sau Quang Hải, Văn Thanh, Văn Hậu, Văn Đức, Hồ Tấn Tài, Filip Nguyễn… đội bóng của ngành Công an tiếp tục đầu tư với việc chiêu mộ Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Geovane… trước thềm mùa giải 2023/24. Với việc nâng chất lượng đội hình, Công an Hà Nội không giấu tham vọng sẽ bảo vệ ngôi vương, tiến tới những mục tiêu xa hơn ở sân chơi quốc nội.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]