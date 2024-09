Tranh hùng V-League 2024/25: Đội nào cản đường Nam Định & Công an Hà Nội?

Thép Xanh Nam Định quyết bảo vệ ngôi vương V-League

“CLB Thép Xanh Nam Định không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Chúng tôi đã sớm bắt tay vào chuẩn bị cho mùa giải 2024/25. Mục tiêu của Nam Định là bảo vệ 2 chiếc cúp đã giành được, đồng thời chinh phục Cúp Quốc gia, đặc biệt phải tiến xa ở đấu trường AFC Champions League Two”.

Thép Xanh Nam Định muốn bảo vệ thành công ngôi vương V-League.

Đó là tuyên bố của HLV Vũ Hồng Việt tại buổi lễ xuất quân trước thềm mùa giải V-League 2024/25 của CLB Thép Xanh Nam Định. Giành chức vô địch một cách đầy thuyết phục khi hơn đội nhì bảng Quy Nhơn Bình Định 6 điểm ở mùa giải trước, đương nhiên Nam Định được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vương V-League 2024/25.

Không chỉ lên ngôi ở giải vô địch quốc gia sau gần 40 năm chờ đợi, đội bóng thành Nam bước vào mùa giải với với khí thế hừng hực bằng việc đánh bại Thanh Hóa, để vô địch Siêu cúp Quốc gia. Chuẩn bị cho mùa giải 2024/25, Thép Xanh Nam Định “chơi lớn” khi ký hợp đồng với hàng loạt ngôi sao.

Cụ thể, đội đương kim vô địch mua đứt tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh từ HAGL, giữ chân Rafaelson, Hendrio, Lucas và ký hợp đồng với 4 cầu thủ ngoại binh khác. Đáng chú ý, sức mạnh của CLB Thép Xanh Nam Định được tăng lên đáng kể, nếu Rafaelson hoàn tất thủ tục nhập tịch và được đăng ký thi đấu. Với cái tên Nguyễn Xuân Son, chân sút này dự kiến tiếp tục là “nỗi ám ảnh” với mọi hàng thủ CLB tại V-League.

CLB Công an Hà Nội và nhiều đối thủ khác cũng muốn vô địch V-League

Thép Xanh Nam Định tung “binh hùng tướng mạnh” tự tin bảo vệ ngôi vô địch V-League, nhưng hành trình của đội chủ sân Thiên Trường chắc chắn sẽ gặp rất nhiều thách thức ở mùa giải tới.

Đầu tiên phải kể đến CLB Công an Hà Nội, nhà vô địch V-League 2023. Trải qua mùa giải 2023/24 đáng quên, đội bóng ngành công an đang quyết tâm hơn bao giờ hết, để đòi lại ngôi vương từ tay Thép Xanh Nam Định.

Để chuẩn bị cho V-League 2024/25, HLV Mano Polking đã quyết định “thay máu” lực lượng. Ông Polking đã trải qua khoảng thời gian hơn 3 tháng xây dựng lối chơi cho CLB Công an Hà Nội. Đội bóng ngành công an đã nói lời chia tay với tổng cộng 15 cầu thủ và mang về nhiều ngôi sao chất lượng, có tham vọng cùng CLB hướng đến các danh hiệu mùa giải mới.

CLB Công an Hà Nội quyết tìm lại vinh quang ở mùa giải mới.

Lần lượt các cầu thủ như Trần Đình Trọng, Nguyễn Văn Đức, Jason Quang Vinh, Nguyễn Đình Bắc Alan, Leo Artur, Hugo Gomes hay Vitor Hugo đã cập bến nhà cựu vô địch V-League. Bên cạnh đó, CLB Công an Hà Nội vẫn còn dàn sao tuyển thủ quốc gia gồm Filip Nguyễn, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải,…

So với mùa giải trước, lực lượng của CLB Công an Hà Nội ở thời điểm hiện tại được đánh giá khá cân bằng, giữa đội hình chính và đội ngũ dự bị. Sau 4 lần thay “tướng” ở mùa giải 2023/24, lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đang đặt kỳ vọng lớn vào HLV Mano Polking được đánh giá cao về chuyên môn và kinh nghiệm cầm quân, qua đó hướng đến mục tiêu giúp CLB tìm lại vinh quang ở mùa giải tới đây.

Tuy nhiên, V-League không chỉ có Thép Xanh Nam Định, hay Công an Hà Nội, đặt mục tiêu vô địch. Hai đội bóng kể trên được dự đoán sẽ gặp nhiều thử thách khi các đối thủ khác cũng không giấu tham vọng cạnh tranh danh hiệu mùa giải 2024/25.

CLB Bình Dương cũng đặt mục tiêu cao ở V-League 2024/25.

Với việc tậu 9 tân binh và trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ, CLB Thể Công – Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng tự tin lọt vào tốp 3 và cạnh tranh chức vô địch V-League. Còn với Hà Nội FC, đội bóng nhà bầu Hiển không quá ồn ào trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải nhưng lãnh đạo CLB vẫn khẳng định “đứng thứ nhì là xem như mùa giải ấy thất bại”.

Nói đến cuộc đua vô địch, không thể không nhắc đến CLB Bình Dương, đội bóng cũng được đầu tư lớn với sự góp mặt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Cựu HLV trưởng U23 Việt Nam quả quyết sẽ giúp CLB Bình Dương lấy lại hình ảnh của một “Chelsea Việt Nam”, sẵn sàng thách thức các “ông lớn” tại V-League.

Cuộc đua đến ngôi vương V-League mùa giải tới có lẽ sẽ còn rất hấp dẫn, kịch tính khi những đội như Thanh Hóa, Hải Phòng, TP.HCM hoàn toàn có thể sắm vai “ngựa ô” của giải.

